Zastupnici cijeli dan raspravljali o povjerenju Martini Dalić, glasat će sutra

HRVATSKI sabor danas je raspravljao o oporbenoj inicijativi da se smjeni potpredsjednica vlade i ministrica gospodarstva Martina Dalić koju oporba proziva zbog "savjetničke afere" oko posebnog vladina povjerenika za Agrokor Ante Ramljaka, koji je zbog toga dao ostavku.

Oporba je tvrdila da je Dalić izgubila kredibilitet i mogućnost da obnaša dužnost potpredsjednice vlade i ministrice. Prijedlog za opoziv potpredsjednice vlade potpisalo je 37 zastupnika iz šest oporbenih klubova i redova nezavisnih zastupnika.

Potpredsjednica Dalić odgovorna je za vladin proces u Agrokoru koji je rezultirao sumnjom na korupciju i stvaranjem goleme pravne nesigurnosti. Kako oporba jučer na aktualcu i nije bila previše nadahnuta, danas su imali priliku da joj postave neka od naših pitanja. Pobrojali smo petnaest pitanja na koje Martina Dalić javnosti duguje odgovor. >> Ovo je 15 pitanja koja netko danas treba postaviti Martini Dalić

Vlada je sve oporbene navode iz prijedloga za pokretanje pitanja povjerenja potpredsjednici vlade i ministrici gospodarstva, poduzetništva i obrta Martini Dalić odbacila kao neutemeljene i neosnovane.

T ijek rasprave pročitajte ovdje:



19:00 U saboru su završile pojedinačne rasprave, a samim tim i rasprava o povjerenju ministrici Dalić.

18:30 Pojedinačnu raspravu započeo je zastupnik Ivan Pernar. Pernar je zaključio kako problem duga u Agrokoru i dalje nije riješen.

17:30 Zastupnik Snage, Goran Aleksić ponudio je u raspravi Martini Dalić da ako legitimira Udrugu Franak u slučajevima o švicarskom franku da će glasati protiv njezinog opoziva.

17:24 Zastupnik Petrov je rekao Bačiću kako ga je njegovo izlaganje oduševilo.

"Vi biste trebali voditi Ministarstvo za uljepšavanje stvarnosti", rekao je Petrov Bačiću i poručio kako i dalje brani Lex Agrokor u kojemu su stvorili sve potrebne preduvjete, a ništa nisu napravili.

17:22 Zastupnica Ines Strenja Linić je u replici rekla Jovanoviću i Bačiću kako su krivi svi oni i sve vlade, koje su znale da se nešto loše događalo u Agrokoru te je pitala Bačića je li on prije Dalić znao da je nešto loše u Agrokoru.

Bačić je odgovorio da nije znao.

17:19 Zastupnik Aleksić je replicirao kako HDZ može mijenjati predsjednike od Sanadera, preko Karamarka do Plenkovića, ali kako uvijek ostaje sukob interesa.

"Kad vi ovoj vladi spočitavate sukob interesa, ne mogu vam ne odgovoriti da ste zaboravili ili namjerno prešućujete koliko je u sukobu intresa bila vlada Zorana Milanovića. Dok gledam ovu vladu ne vidim da je to točno i ne znam da li je ijednom od njih utvrđen sukob interesa. O onome u vašoj vladi bi mogli pričati dva dana", rekao je Bačić.

17:17 Zastupnik Aleksić je u replici rekao kako se on posipa pepelom, ali i kako će glasati za opoziv.

"Ministrica i dalje ima taj bankarski mentalni sklop i ne može prihvatiti da banke moraju vratiti novac građanima"; rekao je.

17:14 Zastupnik Bauk je tražio povredu poslovnika, ali je opet gvoorio o slučaju Gordana Marasa, pa mu je predsjedavajući Jandroković izrekao opomenu, ali i dodao kako će razmotriti Marasov slučaj.

17:00 U pojedinačnoj raspravi je došao red na Branka Bačića.



"Glavni razlog zašto je oporba pokrenula ovo pitanje je Lex Agrokor. Rekao sam i umjesto da što pokreće pitanje povjerenja potpredsjednici vlade, da bi se malo trebali posuti pepelom i sjetiti se svojih prijedloga za rješenje problema u Agrokoru. U nemogućnosti tadašnjeg bilo kakvog suvislog komentara oporba je govorila da je dovoljno za rješenje problema u Agrokoru samo promijeniti jedna članak Zakona o stečaju", rekao je Bačić.



Rekao je i kako je drugo rješenje bilo primjena Zakona o predstečajnoj upravi.



"Tada bi Todorić i dalje upravljao Agrokorom, a dobavljači bi bili obeštećeni oko 44 posto, ali to bi trajalo dugi niz godina. Kakva bi situacija bila da se tako krenulo s Agrokorom? Prema tome jedini pravi put je odabrala vlada, da uz ta dva zakona donese i Lex Agrokor", dodao je Bačić.



"Naši kolege iz oporbe nudili su čudna rješenja, kao otvaranje telefonskog broja na koje će se javiti trgovci koje imaju probleme s Agrokorom, a oporba će im pomoći, čuveni selfiji s kupusom, a i prijedlog za ocjenom ustavnosti Lex Agrokora. Mi smo tvrdili i tvrdimo da postoji legitiman cilj, sačuvati tvrtku od sistemskog značaja u Hrvatskoj. Nakon što je SDP predložio ocjenu ustavnosti, s pressice SDP-a čujemo da kreću s novim izmjenama zakona koje su poput jetija, koje još nitko u saborskoj proceduri nije vidio, jer SDP samo priča o njima, ali ih nitko nije vidio. Tako oni rade salto mortale, podnose zahtjev za ocjenu ustavnosti, a nude pomoć pri izmjenama zakona", rekao je Bačić i zaključio kako je Lex Agrokorom spašeno gospodarstvo, odrađena najbolja turistička sezona i kako je zbog njega došlo do rasta BDP-a.

16:53 Sjednica vlade je završila, a premijer je sa ministrima došao u sabornicu dok je govorio zastupnik Lovrinović.



Lovrinović se obratio premijeru i rekao kako Hrvatska propada, a da on ima jedino prednost da na ljude djeluje kao Aspirin, pa ljudi lakše podnose to propadanje.

16:45 Riječ je za pojedinačnu raspravu dobio zastupnik Lovrinović. Rekao je kako je oporba ujedinjena u želji da spasi obraz hrvatske politike tako što će dovesti do opoziva Martine Dalić.

"Nagodba u Agrokoru nije ništa riješila. Kakva je veza ove nagodbe sa rafinerijom nafte u Slavonskom Brodu i plutajućim LNG terminalom? To recite hrvatskoj javosti. Iskreno, ruske banke su i prije nagodbe nudile ono što su sada dale, jedino je dobro zaradio u kratkom roku fond Knighthead, a vi ste gospođo Dalić natukli još 76 milijuna duga Agrokoru, čemu je to služilo", upitao je Lovrinović i još jednom ponovio pitanje o tome kakav je uspjeh nagodbe.

"Vi ste PR vlada", zaključio je.

16:40 Nakon rasprave, zastupnik Hajduković je pitao Reinera je li se predomislio o opomeni za Marasa, a Reiner je rekao da ostaje pri svojoj odluci.

16:35 Hajduković je rekao kako smatra da je Lex Agrokor bio pogrešan potez.



"Mislim da bi iz Ministarstva ministrice Dalić trebale doći važne reforme koje su najavljena, već ke travanj a od reformi ni R. Ljudi i dalje otvaraju firme u Irskoj, Njemačkoj, jer je u Hrvatskoj to preskupo, itd, itd. Reforme su njezina direktna odgovornost,", rekao je.



"Ovo je vlada sukoba interesa. Dobar dio njezinih članova očito ima povlaštene informacije i dijeli ih", rekao je Hajduković.



Za repliku se javio zastupnik Željko Jovanović koji je upitao je li slučajnost da je jedan drugi potpredsjednik vlade u vezi s tvrtkom koja je odjednom registrirala djelatnost popravke aviona, a koja surađuje s Izraelom.

16:30 Reiner je nakon stanke dao riječ Domagoju Hajdukoviću, koji je najavio da će nakon rasprave tražiti povredu poslovnika.

16:20 Klub zastupnika HSS-a je tražio stanku kako bi se konzultirali o načinu vođenja sjednice što je predsjedavaući Reiner odobrio. Sjednica se nastavlja za 10 minuta.

16:18 SDP-ov zastupnik žurić nakon pauze je rekao Reineru da povuče svoju odluku o odizimanju riječi Marasu ili da bar na rasprav pošalje da predsjeda netko tko je pročitao Poslovnik.

"Ne pada mi na pamet da povučem svoju odluku. Tko god misli da sam pogriješio neka se žali Odboru za Ustav i Poslovnik", rekao je Reiner.

16:03 Reiner je rekao Marasu kako se može žaliti Odboru za Ustav dok je Arsen Bauk tražio stanku od deset minuta.

"Tako se možemo konzultirati, a i vi možete vidjeti jeste li pogriješili u svojoj odluci", rekao je Bauk, na što je Reiner odobrio stanku.

16:01 Zastupnica Ines Strenja Linić rekla je pak kao je Reiner povredio poslovnik jer je izrekao opomenu Marasu koji je samo tražio povredu Poslovnika, tražila je da se sjednica odgodi dok predstavnik vlade ne dođe na raspravu.

15:59 Zastupnik Panenić se žalio po istoj točki, kao i zastupnik Đurišić.

15:57 Predsjednik sjednice, Željko Reiner je rekao kako to nije točno, a Maras mu je odgovorio kako nije u pravu. Reiner ga je ispravio da se to odnosi na situaciju kada je vlada predlagatelj. Maras mu je rekao da pročita Poslovnik, a Reiner mu je izrekao opomenu zbog čega Maras više ne može govoriti o ovoj točki do kraja rasprave.

15:55 Zastupnik Maras rekao je kako je povrijeđen poslovnik tie što nema predstavnika vlade, Martine Dalić i Andreja Plenkovića, za koje Maras kaže da su navedeni kao predstavnici u ovom postupku.

15:40 Riječ je preuzeo HDZ-ov zastupnik Zvonimir Horvat.

15:30 U sabornici više nema članova vlade koji su otišli na sjednicu vlade koja počinje od 16 sati.

15:20 Replicirao mu je Josip Đakić koji je rekao da je teško odgovoriti na netočne pamflete upućene u proceduru.



"Onome tko je učinio nešto, taj je dao sam ostavku i otišao. Ne znam zbog čega ovaj neutemeljeni napad na Martinu Dalić jer za to nema nikakve osnove. Nije točno da je premijer smijenio Ramljaka, nego je on sam otišao", rekao je Đakić i dodao kako to smatra on, kako to zna Maras i premijer i Dalić i upitao ga čemu sve ovo.

15:05 Gordan Maras rekao je kako se raspravlja o nečemu što je kristalno jasno i što bi trebalo biti nedopustivo.

"To je da kada dođe kriza u rješenje uklopite one koji su vama bliski i onda oni o tome imaju koristi. Uvjeren sam da će to vidjeti i oni zastupnici koji će sutra pod stranačkom stegom dignuti ruku. Siguran sam da primjerice zastupnici koje gledam sada, Đakić i Kovač nisu za to", rekao je Maras i dodao kako mu je nevjerojatno da će dignuti ruke da pokriju ljude koji su za sebe uzeli milijune i milijune kuna.



"Čime to Plenković drži zastupnike HDZ-a koji i sami znaju da nije ispravno da netko preko noći dobije 12 milijuna kuna na poslu kojeg do tada nije bilo i to tako da mu taj posao dodijeli bivši član te tvrtke pod pokroviteljstvom Martine Dalić", upitao je Maras i dodao da mu nije jasno kako su zastupnici Stier i Kovač sinoć do kasnih sati raspravljali o Istanbulskoj, dok im današnja rasprava nije problematična.



"Kakvi su to standardi? Doduše gospodin Stier je došao iz Argentine, tamo su standardi još i niži", dodao je Maras.

Pitao je i po kakvim je kriterijima smijenjen Ramljak i je li on bio samo žrtveno janje da bi se sačvala pozicija Martine Dalić.

"Vi ste pokazali da vam standard građana nije bitan, važno je samo sačuvati Plenkovića i HDZ, pa dokle traje traje", dodao je i rekao kako se bore oko takozvanih ideologija dok uzimanje milijuna prolazi šutke i sa gledanjem u pod.

Rekao je i kako pitanje Agrokora nije riješeno te kako se oni (SDP) neće predati i kako će pokrenuti i novo povjerenstvo.

15:00 Mostov Nikola Grmoja još jednom je podsjetio na odlazak izvanrednog povjerenika i da odgovornost za njega snosi sama potpredsjednica Martina Dalić. "Mi u saboru, bez obzira na rezultat glasanja o opozivu za Dalić, želimo pokazati kako postoji sukob interesa i kako je cijeli postupak kompromitiran. Zato smo predlagali tri savjetnika, kako bi sve bilo transparentnije. Sve što je napravljeno u Agrokoru, planirano je od početka. Nitko me ne može uvjeriti da određene interesne skupine na slomu Agrokora nisu planirale i uspjele zaraditi", kazao je Grmoja

14:55 Završena je rasprava po klubovima, kreće pojedinačna rasprava.

14:25 U nastavku rasprave Gordan Maras iz SDP-a je rekao kako su ljudi "oko ministrice Dalić došli do nevjerojatnih materijalnih dobitaka". "Ti ljudi su u procesu krize u Agrokoru izašli kao najveći dobitnici. Neki su zadržali radno mjesto, ali 3.000 ljudi manje radi u Agrokoru. Ante Ramljak i potpredsjednica vlade Martina Dalić birali su konzultante koji su i dalje tamo. Koliko će prijatelji Martine Dalić, Matić i Texo Management, dobiti od nagodbe vrijedne 60 milijuna kuna, a koju će isplatiti Agrokor?", pitao je Maras.



Dodao je kako Dalić više ne može biti ministrica jer je, "uz probleme u Agrokoru rješavala i probleme svojih prijatelja konzultanata koji su tamo". "Tu nema slučajnosti, ljudi su u istoj poslovnoj zgradi, savjetnici i konzultanti, a što im je omogućila Martina Dalić. Zato je normalno da građani više nemaju povjerenja u nju ali ni u premijera Plenkovića", kazao je Maras. "U svemu tome su i ručice premijera Plenkovića", dodao je.

14:10 Mostov Nikola Grmoja: "Smjena Ramljaka nije preuzimanje odgovornosti za ono što se dogodilo. Iza Ramljaka je stajala potpredsjednica vlade Martina Dalić. Ona je sama trebala dati ostavku".

14:05 Robert Jankovics iz Kluba zastupnika Stranke rada i solidarnosti, Reformista i nezavisnih zastupnika kazao je kako je smjer kojim poslovanje Agrokora ide - dobar. "To je pitanje povjerenja u vladu premijera Andreja Plenkovića, a mi ga imamo. Okolnosti u kojima je naša zemlja danas, gdje imamo vladu s tijesnom većinom ali stabilnu, interes ove zemlje je da se inicijativa za opozivom Dalić odbije", kazao je Jankovics.

13:12 Predsjednik sabora, Gordan Jandroković proglasio je stanku do 14 sati, kada će se nastaviti rasprava o opozivu Martine Dalić.

13:05 Zastupnik HSS-a, Davor Vlaović, u stanci je govorio o stanju u Slavonskom Brodu te još jednom napomenuo kako je sramota da građani ne znaju uzrok onečišćenja vode, a spomenuo je i onečišćenje zraka.

"Građani moraju imati pitku vodu", zaključio je zastupnik Vlaović.

13:00 Zastupnik Snage, Goran Aleksić, zatražio je stanku u kojoj je govorio o valutnim kaluzulama u švicarskim francima.

12:50 Anka Mrak Taritaš ispred Kluba zastupnika stranaka GLAS i HSU-a kazala je kako te stranke nisu dale glas niti za Dalić niti za Lex Agrokor.



"Kada netko u vladi ne radi i vodi svoj resor bez želje da se napravi pomak, za taj svoj rad mora i odgovarati. Dalić je od početka počela ozbiljno provoditi politike za koje se ona zalaže. Na Badnjak 2015. je Plenković govorio o Ini. Iza toga se nije dogodilo ništa. Vlasnik većine dionica prodat će ih kad bude htio i pod uvjetima pod kojim bude htio. Jednako tako i u Agrokoru koji nije priča od jučer. On je primjer za udžbenike kao 'rođački kapitalizam' potpomognut od svih. Kad se dogodila katastrofa i Todorić više nije mogao dalje, pobjegao je u svoj stan u Londonu. Sad otamo upravlja svime i nema niti jednog opravdanja za njega i njegove postupke. Povijest jednog Agrokora je završila s Todorićem. Mislila sam da će s Ramljakom završiti povijest drugog Agrokora, onog Ramljakovog", kazala je Mrak Taritaš.



"Bio je branjen i iza njegovih odluka se stajalo, a onda je rekao: 'Dečki i cure, meni je dovoljno igre, idem ja' i otišao. Plenković je dva tjedna razmišljao što će dalje, a onda je došao Peruško. Imamo li sada treći Agrokor? Za prvi Agrokor kriv je Todorić, ali za drugi i ovaj posljednji odgovornost i krivnja je na ovoj vladi i potpredsjednici Dalić koja je sama rekla da je autorica Lex Agrokora i da je znala o čemu se u njemu radi", dodala je.

12:35 Milorad Pupovac ispred Kluba SDSS-a kazao je kako se u krizi oko Agrokora moralo sve raditi na brzinu. "Sve što se radi na brzinu, radi se uz pogreške. Objektivno gledajući, svi smo bili u vremenskoj stisci, a zbog toga je puknula i jedna koalicija i bili smo na rubu političke krize. Da smo se prepustili stihiji, ne bi bilo dobro. Moramo imati povjerenja u premijera i vladu. Klub SDSS-a će zauzeti mjesto 'realističnog skeptika'", kazao je Pupovac.

"Zahvaljujući djelovanju različitih aktera, neke od stvari koje su se počele događati u Agrokoru su ozbiljno ugrozile vjerodostojnost svih nas koji smo dali povjerenje za realizaciju tog projekta. Na sreću, ključni uzrok te kontaminacije je otklonjen. Nova izvanredna uprava i novi povjerenik obnovio je povjerenje vladajuće koalicije. Povjerenik Peruško je sa svojim suradnicima vratio povjerenje koje smo u jednom trenutku izgubili. Nagodba bi u zakonskom roku trebala biti postignuta", dodao je Pupovac.

12:20 Branimir Bunjac u ime Kluba zastupnika Živog zida i SNAGA-e kazao je kako se prije dvanaest godina znalo da Agrokor ne posluje prema zakonima. "Trošilo se po 200 tisuća eura za odijela, za obitelj, kupovali su se otoci i dvorci. Sve je to znala naša vlada ali nije prstom pomakla kako bi provjerila što se događa u toj tvrtki. Podržavale su Todorića, davali mu kredite i pomagali u daljnjem poslovanju. Davali su se krediti preko HBOR-a, što je direktna odgovornost potpredsjednice Dalić. Vlada je odgovorna i za pljačku mirovinskih fondova. Ulagalo se u tvrtke poput Agrokora, a poslije su sve preuzeli stranci", kazao je Bunjac.

Upitao se zašto vlada u sabor ne dovodi glavnog Državnog odvjetnika. "Što se skriva njegovim nedolascima? Skriva se kriminal", kazao je Bunjac. Dodao je kako je Dalić obmanula javnost viješću da su spašena radna mjesta u Agrokoru. "Nije istina, u Agrokoru je nestalo 2300 mjesta", kazao je Bunjac.

12:00 Branko Hrg u ime Kluba zastupnika HDS-a, HSLS-a i HDSSB-a kazao je: "Nema vlade od 90.tih godina do danas koja nije, na neki način, sudjelovala u stvaranju i poslovanju Agrokora. Donošeni su raznorazni zakoni i odluke, novčane dotacije... Optuživati današnju vladu na čelu s premijerom Plenkovićem za ovo što se dogodilo nije korektno ni fer. Dogodilo se ono za što smo znali da će se dogoditi. Svi smo znali da je Agrokor veliki balon koji će jednog dana puknuti".

11:45 Miro Bulj iz Mosta kazao je kako Dalić mora otići. "Ona je od afere Agrokor 1 stvorila aferu Agrokor 2 i zato mora otići. Pomogla je bogaćenje banaka, kriminalno ponašanje ljudi oko sebe, a to je tek vrh ledenog brijega zbog kojeg je već odavno trebala dati ostavku. Isti obrazac ponašanja, poput ovog u Agrokoru, pokazala je i u slučaju Ine. Mađarski manjinski vlasnici u Ini uništavaju sve što mogu, a Agrokor je, na štetu hrvatskih građana, prepušten u ruke Rusa. Dalić želi prodati i HEP, vjerojatno opet u strane ruke", kazao je Bulj. "Činjenica da je premijer pobjegao i ne želi braniti svoju potpredsjednicu govori i više nego dovoljno", završio je Bulj.

11:30 Nedugo nakon što je premijer Plenković napustio sabornicu, a u nju su stigle ministrice Nada Murganić, Marija Pejčinović Burić i Nina Obuljen Koržinek.

11:25 Siniša Hajdaš Dončić iz SDP-a kazao je da je premijer Andrej Plenković prije godinu dana na sastanak pozvao klubove zastupnika. "Tada je počela mantra o geostrateškoj opasnosti od Rusa. Što imamo nakon godinu dana? Ruse u Agrokoru. Godinu dana je izgubljeno za ono što se moglo obaviti isti dan. Stotine konzultanata, kolega, bivših i sadašnjih partnera. Izvukli su eure, kune i dolare. Po zapovjednoj odgovornosti za to treba odgovarati Martina Dalić", kazao je Hajdaš-Dončić prigovorivši premijeru odlazak iz sabornice.

11:20 Mostov Miro Bulj ispred Kluba zastupnika Mosta pitao se je li moguće da Dalić nije znala kako Todorić koristi obveznice u iznosu od 10 milijardi kuna i da su bez pokrića. "Je li moguće da ministrica Dalić nije znala da 10 milijardi kuna bianco mjenica koristi Agrokor? Bili ste ministrica, poznajete bankarski sustav, dobri ste s Todorićem. Da nitko nije znao da Agrokor koristi mjenice bez pokrića", upitao je Bulj.

"Vama je to smiješno. Je l' vam smiješno da ja, čovjek sa srednjom školom, dižem kaznenu prijavu protiv vas zbog nečega što ste trebali znati?", pitao ju je Bulj.

11:15 Branimir Bunjac iz Živog zida kazao je premijeru Plenkoviću kako nema podršku birača ali izostaje i podrška stranačkih kolega. "Potpuno je jasno da ne samo da više nemate legitimitet, nego nemate niti parlamentarnu većinu pa bi prema tome bilo najbolje da s potpredsjednicom i još par poslušnika podnesete ostavku i prestanite stranku i hrvatski narod dalje uvlačiti u koruptivnu kaljužu koju ste stvorili", kazao mu je Bunjac.



"Što se tiče odnosa u HDZ-u, ne sekirajte se vi u Živom zidu za HDZ. Brinite svoje brige i koji su vaši politički ciljevi i vaše političke ambicije. Vi ste jedni od onih koji su defetisti, nihilisti, antisistemski orijentirani, protestni, prosvjedni", odgovorio mu je premijer Andrej Plenković.

11:10 Željko Lenart iz HSS-a napomenuo je kako čak niti HDZ-ovi zastupnici nemaju sve informacije o tajnim sastancima u vladi. "Ako je i bilo nekakvih nepravilnosti, nikad se neće riješiti jer sve što je nepravilno se zataška", kazao je Lenart.



Premijer Plenković kazao je da su te informacije netočne, te da su sastanci bili u rano prijepodne i da nisu bili tajni.

11:00 Ivan Lovrinović iz stranke Pokrenimo Hrvatsku pitao je premijera zašto je Agrokor zadužen za dodatnih osam milijardi kuna ako je Ivica Todorić tražio samo dvije. "70% ljudi vam ne vjeruje, nemojte skrivati informacije", kazao je Lovrinović.



Plenković je ponovio kako je stvoren zakonski okvir. "Zbog toga izvanrednog povjerenika imenuje Trgovački sud, a ne vlada. Izvanredna uprava je ta koja je dobila novog kreditora, a kad se podvuče crta vjerovnici su pravi vlasnici svega", kazao je Plenković.

10:55 SDP-ov Domagoj Hajduković kazao je da je Dalić "hodajući sukob interesa". "Meni sve ovo liči na spašavanje 'vojnikinje' Martine Dalić. U Agrokoru se, kako je rečeno, radi više, ali radi manje ljudi", kazao je Hajduković.



Premijer Plenković mu je rekao kako će se uskoro vidjeti rezultati poslovanja Agrokora u posljednjih godinu dana. "Tada podvucite crtu i kažite je li to plus ili minus", kazao je Plenković.

10:52 Gordan Maras iz SDP-a je premijeru pokazao fotografije koje, kako je kazao, povezuju HDZ i Agrokor s Texo Managementom ali i HDZ s Agrokorom. Naveo je rezultate ankete prema kojima više od 70 posto građana ne vjeruje premijeru Plenkoviću.



"Moram priznati da ste vi prvi muškarac, koji mi je toliko mojih slika pokazivao. To mi se nikad još nije dogodilo u životu", odgovorio mu je Plenković.

10:50 Nezavisni Ivica Mišić ustvrdio je kako se u saboru napada na premijera i potpredsjednicu vlade, a da ih napadaju ljudi "koji nisu zaradili niti jednu plaću poput ostalih građana" već sjede u saboru.

10:49 Premijer Andrej Plenković mu je odgovorio: "Ono što potpredsjednica vlade radi - provodi i participira i u politici rasterećuje gospodarstvo, participira u poreznoj reformi kako bi ona imala rezultate i prati globalne ekonomske trendove".

10:47 Mostov Tomislav Panenić zatražio je da mu se nabroje uspjesi Martine Dalić i njezinog ministarstva.

10:45 Miro Bulj iz Mosta pitao je je li Dalić znala da su mjenice iz Agrokora, koje su bile u prometu, bile nelikvidne. "Svi su sve znali ali se trebao dogoditi Most da bi se reklo kako se nešto događa", kazao je Bulj.

10:40 Plenković mu je odgovorio kako sastanci nisu bili tajni niti usred noći. "Tu vam je Petrov pa nek to potvrdi. Nisu bili usred noći, bili su u Uredu predsjednika Vlade. Nemam običaj sastajati se na opskurnim mjestima ili po restoranima. Potpredsjednicu Vlade branim jer dobro radi svoj posao ne samo na ovoj nego i na drugim temama", kazao je Plenković.

10:35 Davor Bernardić iz SDP-a napao je Plenkovića: "Očito ste zaboravili da je Todorić bio kod vas na tajnim sastancima u Vladi, da je Todorić aktivirao zakon koji ste vi za njega pripremili, očito ste zaboravili da je vaš posebni savjetnik bio i stajao uz Todorića kad je on aktivirao zakon i zaboravili ste da smo ovdje prije četiri mjeseca upozoravali na 141 savjetnika i pola milijardi kuna naknada koje će na njih otići, da trpaju novac u džepove dok radnici ostaju bez posla".

"Smijenili ste Ramljaka, savjetnici i dan danas primaju naknade, radnici ostaju bez posla, a vi štitite Martinu Dalić kako bi sakrili tragove", dodao je Bernardić.

10:30 Martina Dalić za govornicom je pokazala majicu Belja koju je dobila od radnika te tvrtke. Predsjednik sabora Gordan Jandroković ju je prekinuo i kazao: "Netko je dobio tange, a netko majicu", aludirajući na tange koje je za saborskom govornicom izvadio zastupnik Željko Glasnović.

10:25 "Most je ušao u ovu temu s namjerom da HDZ poveže s Agrokorom i Ivicom Todorićem. To znamo od samog početka. No, jasno je i da ova vlada i ovaj HDZ ne možete povezati ni s kim. Ovo je već peta inicijativa za izglasavanje nepovjerenja nekome od ministara ili cijeloj vladi na kojima nam oduzimate vrijeme", kazao je premijer Andrej Plenković.

Upozorio je Nikolu Grmoju i SDP-ovog Gordana Marasa zbog smijanja na njegove riječi. "Smij se Maras, smij se, vi ste sada glasnogovornici Todorića", kazao je Plenković. Dodao je kako se mogu smijati, ali da HDZ neće uspjeti povezati s Todorićem.



"Na krizu u Agrokoru smo reagirali dobro, donijeli smo zakon, zajedno s Mostovim Božom Petrovom. Suodgovorni ste za zakonski okvir, znali ste sve informacije i bitno je i da javnost to zna. Znali ste i tko je određen za izvanrednog vladinog povjerenika", dodao je Plenković.



"Sve što smo učinili u proteklih godinu dana spriječilo je financijski kolaps koji je prijetio lančanom reakcijom. Sačuvali smo 50 tisuća radnih mjesta. Ništa od crnih slutnji otprije godinu dana nije se dogodilo. Postavili smo čvrst zakonski okvir u poslovanje kompanije, odredili smo vrijeme za restruktuiranje, vrijeme za sve one koji posluju s Agrokorom, očuvali smo vrijednost", dodao je Plenković. Istaknuo je kako je danas kompanija Agrokor likvidna.



"Jedina sporna tema je pitanje savjetnika za restruktuiranje. Oni su odabrani na temelju javnog poziva. Odabrana je kompanija koja se bavi ovakvim poslovnim struktuiranjem, ta je kompanije birala podizvođače i oni su pomogli da se taj posao napravi. Ako je u tom postupku i bilo nedorečenosti, mi smo ih riješili", kazao je premijer Andrej Plenković.

10:20 Na govornicu izlazi Andrej Plenković. Pročitat će očitovanje Vlade o ovoj temi.

10:15 Branko Bačić iz HDZ kazao je kako ne vidi niti jedan razlog za smjenu potpredsjednice Martine Dalić. Pitao je Grmoju tko je odgovoran za sve što se dogodilo. "O odgovornosti Ivice Todorića ne možete pitati Most. Mi smo prvi progovorili o njegovoj odgovornosti. Nakon izlaska Mosta iz vlade sve je krenulo kako ne treba", kazao je Nikola Grmoja.

10:10 Mostov Božo Petrov pitao je svojeg stranačkog kolegu Grmoju kako se uspješnost tvrtke može mjeriti dignutim kreditima. "Hvaliti se uspješnim zaduživanjem nije novost za hrvatske vlade. Pisalo se o Ivici Todoriću kako ljubi bika u rogove i beru prekrasne jabuke. Sad se piše o nekim drugima kako ljube bikove i beru jabuke", odgovorio mu je Nikola Grmoja.

10:00 Goran Aleksić iz stranke SNAGA kazao je kako je potpredsjednica Dalić osoba koju ne zanima vladavina prava. "Javna osoba Martina Dalić je osoba koja se smije svima nama u lice i koja se smije svim građanima Hrvatske u lice. Martina Dalić je produljena ruka bankarskog sustava, nju ništa drugo ne zanima, ona ne poštuje vladavinu prava. Uz nju je premijer Andrej Plenković kojega isto tako ne zanima vladavina prava", kazao je Aleksić.

Pozvao je zastupnike da glasaju za opoziv ministrice. "Njoj nije mjesto u javnom životu, ona se treba baviti privatnim sektorom", kazao je na kraju svojeg govora o ministrici Martini Dalić.

9:45 O Lex Agrokoru, Grmoja je rekao kako se u prvo vrijeme nije znalo tko je autor. "'Sve odredbe zakona napisane su po njezinim riječima, po njezinom nalogu ili su prekontrolirane od nje', kazala je ministrica Dalić svojevremeno. Nadam se da će tako hrabro prihvatiti i odgovornost za probleme koje je donio Lex Agrokor. Ostaje pitanje zašto neki i dalje ostaju kod inzistiranja za smjenom ministrice Dalić", dodao je Grmoja.

"Tijekom izrade Lex Agrokora potpredsjednica je odbijala sva mišljenja oporbenih zastupnika. I danas se čudimo zašto je odbijala svako drugačije razmišljanje. Danas su ti razlozi, nakon svega što se dogodilo s Antom Ramljakom, jasniji", kazao je Mostov Nikola Grmoja.

"Propusta je u Lex Agrokoru bilo puno. Informacije su nama u Mostu bile prikazivane potpuno drugačije od onoga kako se on primjenjivao", dodao je.

"Ova rasprava pokazat će kako se odnosimo prema sukobu interesa. Je li sukob interesa nešto s čime ćemo se i danas obračunati ili ćemo ga pustiti dalje. Svjesni smo da je trenutni odnos snaga u saboru takav kakav jest, svjesni smo da Dalić uživa zaštitu većine. No mislimo da je ovo jedna od rasprava koje smo do sada imali i koje ćemo u budućnosti imati na temu Agrokora", zaključio je Grmoja.

9:30 Za govornicu je izašao Nikola Grmoja iz Mosta. Objasnit će prijedlog za opoziv Dalić. "Svi su o Agrokoru sve znali. No kad kažemo 'svi' ne mislimo na ministra financija Marića niti na ministricu gospodarstva Dalić. Oni nisu znali ništa. Ministrica Dalić je prvu informaciju dobila tek od agencije Moody's", kazao je Grmoja.

Navodi kako se Ivica Todorić, u trenutku kad se Agrokor suočio s problemima, okrenuo ruskim bankama. "Vlada je nastavila ignorirati 'slona u staklarni' po principu 'ako ignoriramo, proći će samo od sebe'", dodao je Grmoja.

"Doktorica ekonomije, iskusna bankarica i predsjednica jedne od hrvatskih banaka ništa nije znala do 2016. godine. Može li gospođa Dalić, uz sve svoje stručne kvalifikacije, biti ministrica gospodarstva ako je jedan Agrokor nije zanimao?", kazao je Grmoja.