Avion za Italiju čeka malog Alfieja, hoće li ga sud pustiti?

DOK ALFIE Evans, 23-mjesečno britansko dijete koje boluje od terminalne bolesti mozga, samostalno diše već drugi dan nakon što je skinut s respiratora, u tijeku je posljednje saslušanje pred prizivnim sudom na kojem njegovi roditelji osporavaju odluku bolnice da prekine liječenje.

Podsjetimo, bolnica Alder Hey, u kojoj se mali Alfie liječi više od godinu dana, odlučila je da bi nastavak liječenja bio uzaludan, bezobziran i nehuman i da je u najboljem interesu pacijenta da ga se pusti da umre prirodnom smrću.

Alfie skinut s aparata prije 38 sati, još diše

Iako su ga skinuli s aparata za održavanje života prije punih 38 sati, Alfie je, suprotno očekivanjima, i dalje živ i samostalno diše. Alfiejevi roditelji Tom Evans i Kate James sada traže od suda da im dopusti da prebace sina u talijansku bolnicu Bambino Gesu, koja je povezana s Vatikanom, kako bi ga tamo pokušali spasiti.

Sudac visokog suda jučer je odlučio da Alfiejeva obitelj nema pravo to učiniti i dao do znanja da je to konačna odluka suda o ovom iznimno kontroverznom slučaju. Ipak, obitelj je dobila još jednu, zadnju priliku pred prizivnim sudom. Saslušanje o njihovoj žalbi upravo je u tijeku.

Za Alfiejev slučaj zauzeo se i papa Franjo, kojem je Alfiejev otac došao u audijenciju i molio ga da mu pomogne spasiti sina. Talijanska vlada priopćila je pak da je Alfie dobio talijansko državljanstvo po hitnom postupku i da je organizirala hitni medicinski zračni prijevoz u Rim.

Ravnateljica bolnice u Rimu, Mariella Enoc, rekla je kako su liječnici i medicinsko osoblje spremni za Alfiejev dolazak i da je "avion na aerodromu Ciampino u Rimu s liječnicima u njemu spreman poletjeti".

Liječnici: Alfiejev mozak je uništen, ne može vidjeti, čuti niti osjećati dodir

Međutim, Alfiejevi liječnici u bolnici u Liverpoolu tvrde da je stanje djeteta, kojem neurološka bolest uništava mozak, nepopravljivo i neizlječivo. Detalje o njegovom stanju otkrio je jučer sudac Hayden - Alfiejev mozak “potpuno je oštećen i to tako da je izgubio kapacitet vida, sluha, okusa i dodira”. Dodao je kako je najbolje čemu se roditelji mogu sada nadati to da ga iz odjela za intenzivnu njegu prebace u hospicij ili odvedu kući, prenosi britanski Express.

A kako javlja Daily Mirror, Alfiejev otac obratio se tročlanom sudskom vijeću u Londonu videolinkom iz Liverpoola i izjavio da je njegov sin “stabilno, diše, prima vodu i nešto terapije i svoj kisik, što je najvažnija stvar”.

Odvjetnik: Alfie je zatvorenik bolnice

Njegov odvjetnik izjavio je da Alfiejev otac traži za sina palijativnu skrb u skladu sa svojim katoličkim načelima te da je “ovaj slučaj povukao za sobom neka pitanja o prirodi života i društvu koje jesmo”.

Odvjetnik Paul Diamond dodao je da se Alfie “drži kao zatvorenik” u bolnici i da postoji “alternativna, fantastična skrb za njega”. Međutim, sudac McFarlane, jedan od trojice članova sudskog vijeća, odgovorio mu je kako smatra da medicinski put izvan Velike Britanije nije u interesu djeteta. Konačna odluka vijeća još uvijek se očekuje.