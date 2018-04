Roditelji malenog Alfieja ne odustaju od borbe za njegov život, hoće li uspjeti?

Foto: Facebook/Tom Evans

RODITELJI Alfieja Evansa žalit će se na odluku britanskog suda, koji im je zabranio da smrtno bolesnog dječaka odvedu u Italiju na daljnje liječenje, javlja BBC.

Odvjetnici obitelji izjavili su da je zakazano saslušanje na prizivnom sudu za srijedu poslijepodne. U ponedjeljak su liječnici isključili aparate za održavanje na životu 23-mjesečnom Alfieju, nakon odluke suda da dječja bolnica Alder Hey u Liverpoolu ima pravo prekinuti njegovo liječenje.

Alfiejevi roditelji Tom Evans i Kate James žele prevesti sina u bolnicu u Rimu, povezanu s Vatikanom, gdje bi mogli potražiti nove metode liječenja. Unatoč odobrenju talijanskih vlasti za dodjelu državljanstva dječaku, britanski sud odbio je u utorak molbu roditelja za njegov premještaj u Italiju i odobrio im da Alfieja odvedu kući.

"Odbacujem tvrdnju da je dječakovo stanje poboljšano"

Sudac visokog suda izjavio je: "Ovo je posljednje poglavlje u slučaju ovog posebnog malenog dječaka." Dodao je da roditelji mogu premjestiti Alfieja s odjela intenzivne njege u bolničku sobu, hospicij ili obiteljski dom.

Sud je odbacio tvrdnju Alfiejevog oca da mu je stanje znatno bolje nego što se dosad smatralo jer je nakon isključivanja aparata nastavio samostalno disati. Sudac je rekao da bi bolnica u Rimu dječaku mogla pružiti samo palijativnu skrb.

"Odbacujem tvrdnju da je dječakovo stanje poboljšano. Mozak se ne može regenerirati, a njegov mozak je skoro potpuno degenerirao", rekao je sudac.

Alfie se u bolnici Alder Hey nalazi od prosinca 2016., a boluje od rijetke genetske bolesti, od koje je bolovao i 11-mjesečni Charlie Gard.

"On diše, ne pati, ne muči se"

Alfiejev otac obratio se medijima ispred bolnice te izjavio da će se ponovno žaliti na odluku suda: "Ne odustajemo jer Alfie diše. On ne pati, on se ne muči, on se bori. Medicinska sestra je maloprije došla i rekla da izgleda vrlo dobro."

Alfiejevi roditelji još uvijek se nadaju da će ga moći odvesti u bolnicu Bambino Gesu u Rimu. Izgubili su niz bitaka protiv britanskog zdravstva i sudstva, nakon što je visoki sud u veljači odobrio bolnici isključivanje dječakovih aparata za održavanje na životu.