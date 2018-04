Donosimo još detalja oko sumnjive kupovine izraelskih aviona, umiješani su Krstičević i njegovi ljudi

Foto: Hina



VEĆ dvadeset dana potpredsjednik vlade i ministar obrane Damir Krstičević ne želi odgovarati na novinarski upit o potencijalnom sukobu interesa u slučaju nabavke borbenih zrakoplova. Naime, još 30. ožujka poslali smo upite vezano uz nabavku borbenih zrakoplova od "Israel Aerospace Industries", koji su partneri bivše Krstičevićeve tvrtke KING ICT. No, bez uspjeha.

INDEX DOZNAJE Na nabavi aviona radi izraelska firma koja je partner bivšoj Krstičevićevoj tvrtki



No, čini se da će Krstičević na pitanja o netransparentnoj nabavci ipak morati odgovoriti. Kako nam je potvrđeno, Povjerenstvo za odlučivanje o sukobu interesa ispituje potpredsjednika vlade oko potencijalnog sukoba interesa.



Jedan član vijeća u izraelskom Elbitu, a drugi bio prokurist King ICT-ja



No, ni tu nije kraj netransparentnoj nabavci vojnih zrakoplova. Otkrili smo, što nam je i potvrđeno, da je natječaj za nabavku vojnih zrakoplova pripremao umirovljeni general Josip Čuletić koji je ujedno i predstavnik izraelske tvrtke Elbit, koja je i dobila natječaj. Bliski prijatelj ministra Krstičevića, Gordan Kolak, bivši prokurist King ICT-ja, također je bio član Savjetodavnog vijeća za odabir vojnih zrakoplova.



No, krenimo redom.



Potpredsjednik vlade i ministar obrane Damir Krstičević službeno je potvrdio kako se Hrvatska odlučila na kupovinu 12 izraelskih borbenih zrakoplova F-16 Barak. Sve je počelo kada smo u srpnju prošle godine poslali zahtjev u pet država i to SAD-u, Švedskoj, Grčkoj, Južnoj Koreji i Izraelu za nabavu zrakoplova. U listopadu su otvorene ponude, da bi na kraju bila izabrana izraelska ponuda kao najpovoljnija.



Netransparentna nabava i šutnja oko sukoba interesa



U gotovo isto to vrijeme išao je natječaj Ministarstva poljoprivrede za nabavu "besposadnog zrakoplovnog sustava (BZS)" koji je procijenjen na 12 milijuna eura bez PDV-a. Na tom natječaju konkurirala je bivša Krstičevićeva tvrtka KING ICT, a njihov partner bio je Israel Aerospace Industries (IAI). U informatičkoj kompaniji KING ICT sve važne funkcije, od direktora preko prokurista do člana nadzornog odbora od 2001. do 2016. godine, odnosno do odlaska u visoku politiku, držao je upravo aktualni ministar obrane Damir Krstičević. Tek ulaskom u sabor kao zastupnik HDZ-a Krstičević je brisan iz upravljačkih struktura tvrtke.



"Smatrate li da ste moguće u sukobu interesa s obzirom na vaše prijašnje zaposlenje u toj tvrtki?", upit je od 30. ožujka ove godine na koji i dalje čekamo odgovor od Krstičevića. Zanimljivo je kako smo Ministarstvu obrane slali i druge upite nakon 30. ožujka, a koji nisu vezani za ovu temu, a odgovori su stizali u zakonskom roku. Osim onog o sukobu interesa.



No, Krstičević će svejedno morati dati odgovore s obzirom na istragu Povjerenstva za odlučivanje o sukobu interesa.



O Krstičeviću i Kingu Povjerenstvo već donijelo odluku



"Povjerenstvo je predmet o mogućem sukobu interesa dužnosnika Damira Krstičevića u postupku donošenja odluke o kupnji izraelskih vojnih zrakoplova, otvorilo na temelju vlastitih saznanja. Povjerenstvo će u navedenom predmetu ispitati sve okolnosti u cilju utvrđivanja činjenica relevantnih za donošenje odluke o pokretanju ili nepokretanju postupka protiv navedenog dužnosnika", potvrdili su nam iz Povjerenstva.





U mandatu Dalije Orešković Krstičević je već bio pod povećalom zbog povezanosti s tvrtkama MSAN, odnosno KING ICT. Povjerenstvo je 17. studenog 2016. godine izdalo mišljenje u kojem stoji da se potpredsjednik vlade morao izuzeti od svake odluke kod javnih nabava u kojima bi bile uključene tvrtke King ICT, MSAN ili PP Orahovica.

U slučaju dvojbenih situacija, a to je moguća ova s nabavkom vojnih zrakoplova, Krstičević je morao zatražiti posebno mišljenje Povjerenstva. To, sudeći prema najavljenoj istrazi Povjerenstva, nije napravio.

Krstičevićevo ministarstvo prošle godine isplatilo 4,9 milijuna kuna KING ICT-u



Tek za usporedbu, Krstičević je drugi čovjek vlade od listopada 2016. godine. U toj 2016. godini KING ICT je prema dostupnim podacima poslovne baze sklopio s ministarstvima poslove vrijedne 121 milijun kuna Te godine imali su godišnji prihod od 549 milijuna kuna. Prema istom izvoru u prošloj godini isplate iz državnog proračuna su se povećale pa iznose 157 milijuna kuna. Među njima ima i ugovora s Ministarstvom obrane.

Prema službenim podacima Državne riznice, Ministarstva financija, ukupno u 2017. godini Krstičevićevo ministarstvo uplatilo je njegovoj bivšoj tvrtki 4,9 milijuna kuna. Ove godine, u prva četiri mjeseca, iz Ministarstva obrane isplaćeno im je 216 tisuća kuna.

Ide se prema rekordnoj godini poslovanja s državom





Ova godina mogla bi biti i rekordna jer je u prva četiri mjeseca ove godine toj bivšoj Krstičevićevoj tvrtki isplaćeno iz proračuna već gotovo 80 milijuna kuna. Gotovo polovica tog iznosa isplaćena je iz Ministarstva unutarnjih poslova. Uostalom, posljednji veliki posao bivše Krstičevićeve tvrtke je nabava bespilotnih letjelica za policiju vrijedan 267 tisuća kuna . Među njima nema i Ministarstva obrane.





No, vratimo se na natječaj za nabavku borbenih zrakoplova. Kao što smo napisali u uvodu, umirovljeni general Josip Čuletić bio je predsjednik Savjetodavnog tijela za borbeni zrakoplov Ministarstva obrane. Čuletić je ujedno bio i zastupnik izraelske tvrtke Elbit koja je s izraelskim ministarstvo obrane i tvrtkom IAI dobitnik natječaja. U Ministarstvu obrane ne vide ništa sporno što bi ukazivalo na sukob interesa.



MORH: Čuletić nije imao uvid u dokumentaciju



"Umirovljeni general Josip Čuletić bio je član Savjetodavnog tijela Ministarstva obrane Republike Hrvatske, koje je prije postupka nabave višenamjenskog borbenog aviona utvrđivalo stanje i perspektive u vezi zadržavanja sposobnosti borbene komponente Hrvatskog ratnog zrakoplovstva. Savjetodavno tijelo osnovano je u svibnju 2016. godine odlukom tadašnjeg ministra Josipa Buljevića, a uz generala Čuletića članovi su umirovljeni generali Josip Štimac i Vlado Bagarić. Nakon što je Savjetodavno tijelo dalo preporuku o zadržavanju ove sposobnosti HRZ-a, njihov rad je završio", kažu nam u MORH-u.



Uvjeravaju nas kako je praksa i drugih demokratskih država da se umirovljeni visoki časnici uključuju u savjetodavna tijela vezano za njihova područja ekspertize dok Čuletić nije imao uvid u dokumentaciju.

"Umirovljeni general Josip Čuletić nije imao uvid u dokumentaciju postupka nabave višenamjenskog borbenog aviona, te nije na bilo koji način mogao utjecati na njegov tijek. Sam postupak nabave proveo je Stručni tim MORH-a, čiji članovi su u većini djelatnici Hrvatskog ratnog zrakoplovstva, na čelu s voditeljem Stručnog tima brigadirom Davorom Tretinjakom. Iz svega proizlazi vezano za vaš upit da umirovljeni general Čuletić nije imao nikakvog utjecaja na postupak niti je po tome moglo biti sukoba interesa u ovome postupku", kažu iz MORH-a.

Čuletić na HTV-u o detaljima ponuda: Izraelci su najbolji



Prema službenoj stranici MORH-a, posljednji sastanak tog tijela bilo je u rujnu prošle godine. Dva mjeseca prije, u srpnju, iz MORH-a su poslali zahtjev u pet država i to SAD-u, Švedskoj, Grčkoj, Južnoj Koreji i Izraelu za nabavu zrakoplova. U listopadu su otvorene ponude, da bi na kraju izraelska ponuda bila izabrana kao najpovoljnija.





Iako iz MORH-a kažu da Čuletić nije imao uvid u dokumentaciju, zanimljivo je kako je ovaj umirovljeni general u razgovoru za HTV-ovu emisiju Studio 4 rekao u siječnju ove godine kako je izraelska ponuda najbolja. Štoviše, Čuletić je otkrio kako su Izraelci radili preinake same ponude te otkrio još neke detalje oko nabavke zrakoplova, odnosno ponuda koje su stigle u MORH!?



"Napravljena je ozbiljna evaluacija svih tih ponuda, ne zrakoplova nego ponuda, s 406 faktora koji su u detalje razrađeni. Svaka ponuda ima svoju težinu, znači od onih osnovnih sa strateškim partnerstvom, cijene, sposobnosti zrakoplova, gospodarske suradnje pa do 406 detaljnih faktora koji su razrađivani, svaka ponuda je evaluirana. Ispalo je da je izraelska ponuda povoljnija", objašnjavao je Čuletić. MORH nam tvrdi u odgovoru za Index da Čuletić nije imao uvid.

Kolak, Krstičevićev čovjek



Isto tako član savjetodavnog tijela za odabir borbenih zrakoplova bio je i Gordan Kolak. Riječ je o bliskom prijatelju ministra Krstičevića s kojim je zajedno radio u King ICT-ju. Naime, Kolak je dvije godine bio prokurist te tvrtke. Znaju se još od prije s obzirom na to da je Kolak bio provedbeni časnik dok je Krstičević bio zamjenik načelnika Glavnog stožera. Kolak je jedno vrijeme figurirao kao Krstičevićev čovjek kojeg ovaj gura na mjesto šefa Podravke.



"Interes Hrvatske je da se novac koji se uloži u izgradnju sposobnosti Hrvatskog ratnog zrakoplovstva vrati kroz određenu gospodarsku suradnju sa zemljom od koje je zrakoplove kupila", rekao je Kolak u prosincu prošle godine nakon što je MORH završio s procjenom ponuda.

Najviše će profitirati i DOK-ING, Kolak je ondje bio predsjednik Uprave

Zanimljivo je kako je Kolak i bivši predsjednik uprave tvrtke DOK-ING i to od 21012. do 2015. godine. Upravo je to jedna od tvrtki koja će profitirati od posla s Izraelcima. Naime, oni su partneri izraelske tvrtke s kojom sudjeluju u tzv. offset programu. Vjekoslav Majetić, vlasnik te tvrtke već je najavio kako je riječ o značajnom povećanju investicija, a poznato je kako su oni tvrtka koja je već godinama iz Hrvatske djeluje prema Izraelu.



Valja podsjetiti kako smo pisali o povezanosti KING ICT-ja s nabavom borbenih zrakoplova jer se Nikola Brzica, bivši pomoćnik ministra obrane Damira Krstičevića za obrambenu politiku, nakon kratke epizode u vladi odmah zaposlio u bivšoj ministrovoj tvrtki MSAN i to kao savjetnik uprave te je bio u Izraelu.



King ICT: Nemamo veze s nabavkom vojnih zrakoplova



Tada su nam iz KING ICT-ja opovrgnuli informacije o servisiranju borbenih zrakoplova i vojne opreme te potvrdili veliki poslovni interes u korištenju dronova u gospodarske svrhe. No tim poslom, odnosno servisiranjem borbenih zrakoplova, slijedom pregovora Hrvatske i Izraela, bavit će se njihov bivši i možda budući partner IAI.



Valja naglasiti kako je na nedavnoj konferenciji za novinare, na kojoj je ministar Krstičević govorio o nabavi zrakoplova, bilo postavljeno pitanje o tvrtki KING ICT i njenoj povezanosti s kupnjom zrakoplova, no prvi čovjek obrane tada je rekao da to nije njegova tvrtka i da on nema veze s njom te da se ona ne bavi tim poslom.



"Čujem da se bave poljoprivredom", rekao je krajem ožujka Krstičević pred novinarima.