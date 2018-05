Izjave Plenkovića i Dalićke jasno pokazuju koliko su očajni

Foto: Pixsell/Patrik Macek



DANAŠNJE izjave i "argumenti" Andreja Plenkovića i Martine Dalić pokazuju samo jedno - krajnji očaj.



Plenković je tako jutros stao pred novinare i pokušao braniti svoju desnu ruku Martinu Dalić, pri čemu se služio argumentacijom koja se najlakše može opisati izrazom "logička greška".



"Zašto su mailovi izašli na dan kad primam nagradu za govor godine"



"Zašto su mailovi izašli baš na dan kad ja dajem veliki intervju i kad primam nagradu za Europski govor godine?" zapitao se Plenković.



Radi se, jasno, o potpuno promašenom argumentu koji vrlo rade koriste političari kad ih se uhvati 'in flagranti'.



Ako i zanemarimo Plenkovićevo smiješno uvjerenje da se svijet okreće oko njega i njegovu nebitnu nagradu za europski govor godine (koji usput budi rečeno ne razumije većina hrvatske javnosti s obzirom na to da nije izgovoren na hrvatskom jeziku), ne treba smetnuti s uma jednu ključnu činjenicu - uopće nije važno kada su mailovi objavljeni, nego što u njima stoji.



Plenković uporno odbija komentirati ono što je bitno, a jasno je i zašto



A ono što u njima stoji Plenković uporno odbija komentirati.



Gotovo da nema političara koji je uhvaćen u nekoj aferi koji se nije pokušao braniti tim smiješnim argumentom "zašto baš sada". Naime, to čuveno "zašto baš sada" je primjenjivo doslovno u svakoj situaciji? Zašto smo baš tada objavili vijest o čuvenoj kolibi Mije Crnoje? Zašto smo baš tada objavili vijest o Sanaderovom BMW-u? Posve nebitno - bitno je da je ono što je objavljeno 100 % istina (a autentičnost Dalićkinih mailova nije demantirao baš nitko, pa ni Plenković ni Dalić) i bitno je da oni zorno pokazuju da je Dalićka pripremala Lex Agrokor s istom ekipom koja je naknadno digla desetke milijuna kuna na primjeni tog zakona, odnosno na savjetovanju izvanredne uprave Agrokora.Slabost Plenkovićevih argumenata samo dokazuje da jednostavno nema ništa više za reći. Jedino što mu je preostalo je ispaljivati floskule i postavljati potpuno nebitna pitanja.Ni sama Martina Dalić se danas nije mogla suzdržati od nevjerojatnih logičkih grešaka prilikom iznošenja svoje obrane."Bilo bi mi zanimljivo vidjeti sadržaj vaših mailova, sigurno bi i za mene i za javnost bilo zanimljivih stvari za hranjenje tih najnižih strasti", rekla je još uvijek aktualna potpredsjednica vlade u razgovoru s novinarima.Pritom je smetnula s uma par "sitnica", koje su toliko očite da nam ih je gotovo neugodno isticati, ali smo prisiljeni s obzirom na to kakvim se argumentima služi Dalićka.Naime, novinari nisu potpredsjednici vlade. Novinari nisu bili u "skupini Borg" koja se dogovarala kako će državnom intervencijom preuzeti kontrolu nad Agrokorom. Novinari nisu omogućili skupini svojih prijatelja da na "spašavanju gospodarstva" zarade na desetke milijuna kuna. To nisu napravili novinari nego Martina Dalić. Objava mailova potpredsjednice Dalić o tajnim dilovima s "Borg skupinom" je nesumnjivo u interesu javnosti, koja plaća istu tu Martinu Dalić.Usporedba objave privatnih mailova novinara i objave privatnih mailova Martine Dalić je toliko suluda da ju je besmisleno dodatno i komentirati.No, treba uočiti krajnji očaj Martine Dalić i Andreja Plenkovića, koji se očituje iz slabosti argumenata koje iznose. Da se mogu braniti ičim konkretnijim od izlizanih floskula, onda bi to činili. Ali kad nemate nikakvih argumenata, onda su i floskule dobre.

