MAILOVI SU 100% AUTENTIČNI Hoće li se Plenković riješiti Dalićke ili idemo na nove izbore?

PLENKOVIĆEVU vladu trese uvjerljivo najveća afera dosad, a odlazak Martine Dalić sad su zatražili i ljudi koji mu omogućavaju tanku saborsku većinu.



Premijeru se danas znatno suzio manevarski prostor oko Martine Dalić. Iako ju je još jučer branio pred novinarima i javnošću, danas se našao u novom problemu. Naime, predstavnici stranaka vladajuće koalicije traže odlazak Martine Dalić kao najodgovornije osobe za najnoviji skandal.







Sad je baš svima jasno što je napravila Dalić, pa čak i HDZ-ovim partnerima



Ono što je najvažnije u cijeloj priči je da je grijeh Martine Dalić savršeno očit baš svima koji znaju zbrojiti 2 i 2. Dalićka je, potvrđuju to mailovi koje je objavio Index, u velikoj tajnosti dogovarala Lex Agrokor s probranom ekipom financijaša i pravnika, među kojima su i njezini dugogodišnji poznanici i prijatelji.



Isti ti ljudi s kojima je Dalićka u najvećoj tajnosti, putem privatnog maila, dogovarala kako će izgledati Lex Agrokor, naknadno su angažirani kao savjetnici izvanredne uprave Agrokora, kojoj je na čelu bio Ante Ramljak, još jedan od ljudi koji su sudjelovali u mail dogovorima s Dalićkom i ostalima. Ti ljudi zaradili su desetke milijune kuna na savjetovanju Ramljakove uprave.



Dalićka je na meti DORH-a, jasno je da više ne može sjediti u vladi



Pravnici s kojima je razgovarao Index tvrde da bi se tu moglo raditi o kaznenom djelu, a isto je danas potvrdila i Dalija Orešković, cijenjena pravnica i bivša šefica Povjerenstva za sprječavanje sukoba interesa, koja više ne obavlja taj posao jer je tako odlučila HDZ-ova većina u saboru. I samo Državno odvjetništvo potvrdilo je da će provjeriti Dalićkine mailove.



Zbog onog što je napravila Martina Dalić, a što Plenković lakonski odbacuje tezom da cilj opravdava sredstvo i da se radilo na brzinu (jer brzina valjda podrazumijeva i milijunske protuusluge), u svakoj iole uređenijoj državi vlada bi pala u roku odmah.



No, s obzirom na to da živimo u Hrvatskoj, očito je moralo proći neko vrijeme prije nego što postane nemoguće izbjeći tu notornu činjenicu, koju su danas shvatili i Plenkovićevi koalicijski partneri - Milorad Pupovac, Furio Radin, Darinko Kosor i HNS.



Svi oni danas su poslali vrlo jasnu poruku - ono što napravila Martina Dalić je više nego sporno i zato mora otići. Iz HNS-a su tako u razgovoru za Index rekli da Martina Dalić mora otići ako su mailovi koje je objavio Index autentični.Ti mailovi su, naravno, sto posto autentični. I to nije nešto što tvrdi (samo) Index - jučer su to potvrdili i Andrej Plenković i Martina Dalić. Doslovce nitko od ljudi koji su spomenuti u mailovima koje je objavio Index ne tvrdi da oni nisu autentični, a da postoji i najmanja sumnja u njihovu autentičnost, Plenković i Dalićka bi to zasigurno i rekli. Ne, njih dvoje tvrde da u tim mailovima zapravo nema ničeg novog i značajnog (što je samo još jedna u nizu laži izrečenih, odnosno napisanih u Dalićkinu obranu).Bez ruku Pupovca, Radina, Kosora i HNS-ovaca, premijer Plenković izgubio bi vrlo tanku saborsku većinu koju sada ima, a koja se svodi na 76 ili 77 ruku.S obzirom na to da Plenkovićevi koalicijski partneri traže odlazak Martine Dalić jer upravo nju nakon Indexove objave mailova vide kao kamen spoticanja, Plenković će sutra ili ovih dana morati donijeti tešku odluku.Ili će se odreći Martine Dalić, odnosno naći način kako je se riješiti uz minimalnu štetu za samoga sebe ili će se morati suočiti s činjenicom da je izgubio saborsku većinu.Jasno je da HDZ-ovi koalicijski partneri ne žele srušiti vladu, ali očito je čak i njima postalo jasno da je Martina Dalić postala preveliki teret.Ne treba zanemariti ni činjenicu da Martina Dalić nema ni naročitu podršku u samom HDZ-u, pa je vrlo znakovito da su je otvoreno branili samo Andrej Plenković i Branko Bačić. Ministar financija Zdravko Marić požurio se ograditi od Dalićkine e-mail prepiske, tvrdeći da se vrlo brzo isključio iz nje.I javnost je reagirala unisono na objavu mailova Martine Dalić. Pokušajte naći nekoga tko će vam reći da je sasvim okej to što Dalićka napravila - u tajnosti dogovarala Lex Agrokor s ljudima koji će na primjeni istog tog zakona zaraditi desetke milijuna kuna.Obruč oko Martine Dalić se steže i jedino pitanje koje sada preostaje je tko će prije pasti - Martina Dalić ili cijela vlada?

