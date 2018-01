Medved je lagao udovicama branitelja. Gdje su sada šator i plinske boce?

Foto: Marko Prpic/Pixsell/Hina

TOMO Medved, ako je vjerovati očitovanju vlade, lagao je u lice udovicama poginulih branitelja Domovinskog rata. Lagao je i predstavnicima 50 veteranskih udruga. No tu vijest, potkrijepljenu izjavom predstavnice udovica koja ukazuje na laž ministra branitelja, nitko od članova svih tih 50 veteranskih udruga ne smatra problematičnom.



Ne bune se, ne prosvjeduju, ne zahtijevaju ostavku i ne podižu šator u centru Zagreba.







Posljedni put kad je netko iz tog resora navodno lagao ratnim veteranima, svjedočili smo najdužem prosvjedu u povijesti Hrvatske, koji je bio obilježen iznošenjem plinskih boca na ulice glavnog grada.



Zašto se šatoraški prosvjed uopće dogodio?



Podsjetimo na tu situaciju i zamislimo, na trenutak, da prosvjed u Savskoj nije bio politički i financijski motiviran.



Rasprave radi, zamislimo da Klemm, Glogoški i kamperska ekipa nisu razapeli ceradu pred Ministarstvom branitelja jer im je HDZ tako rekao. Pretvarajmo se na trenutak da to nisu napravili zbog vlastitih interesa. Recimo da ih na prosvjed nije nagnala gramzivost za još većim privilegijama. Pretpostavimo da tim brojnim izdancima nebrojenih veteranskih udruga nije ravnao Tomislav Karamarko i pripadajuća mu koalicija, već da su se na prosvjed zbilja odlučili zbog razloga koje su tada navodili.



Došli pred ministarstvo zbog izjave Bojana Glavaševića pa ostali 555 dana



Podsjetimo, cirkus u Savskoj 66 otvoren je 20.10. 2014. Formalni i neposredni povod okupljanju pred zgradom Ministarstva branitelja bila je navodna izjava tadašnjeg pomoćnika ministra branitelja Bojana Glavaševića o izjednačavanju agresora i žrtve. Iako se Glavašević promptno ogradio od sporne izjave i objasnio kako je izvučena iz konteksta, šatordžije nisu pretjerano marile. Bivši pomoćnik ministra branitelja tada se i ispričao, rekavši kako mu je "uistinu žao ako je ta snimka, koja je izvučena iz konteksta, povrijedila neke ljude".



Bez obzira na ogradu i bez obzira na ispriku, šatoraška gruda se nezaustavljivo nastavila kotrljati i pretvarati u, kako smo već naveči, najduži prosvjed u povijesti Hrvatske. To jest, ako se montiranje šatora s huškajućim parolama, prijetnje plinskim bocama u centru glavnog grada i nabacivanje janjcima može nazvati civilizacijskom tekovinom kao što je prosvjed.



Kasnije je Glavaševićeva izjava pala u drugi plan, nitko se zapravo nije ni sjećao kako je sve to počelo.



Kako bilo, nakon 555 dana, šator je uklonjen. Njegovi stanovnici su dobili svoj Zakon o braniteljima koji im je potvrdio stare privilegije i donio nove. Dobili su i ministra po svojoj volji. Dobili su dvojicu, doduše. Index se pobrinuo da prvi naglavačke izleti nakon samo nekoliko dana šepurenja po ministarstvu. Šatoraš Crnoja je dobio nogu, a šatoraš Medved je ostao. S druge strane, građani su dobili korisnu zaušnicu koja bi im trebala ubuduće služiti kao opomena da ne nasjedaju na emocionalne ucjene.



Vratimo se na onaj okidač, onu kap koja je prelila šatorsku čašu. Ljudi koji se vole nazivati braniteljima optužili su Glavaševića za laž. Uvrijeđeni i bijesni, iako se čovjek jasno ogradio i ispričao u slučaju da je možda ipak došlo do nesporazuma, predstavnici veteranskih udruga oglušili su se na svaki vid ispružene i pomirljive ruke i nastavili sa svojom predstavom.



Zašto je problem Glavaševićeva "laž", ali ne i laž Tome Medveda?



Pretpostavimo, dakle, da im je zasmetala izrečena "laž" i da su zbog toga razapeli taj nesretni šator.



Nekoliko godina nakon sklapanje savske cerade, Tomo Medved, ministar po njihovoj mjeri, lagao im je u lice.



Naime, prekjučer su ratni veterani i udovice poginulih branitelja iz rata održale izvanrednu konferenciju za medije zbog filma Ministarstvo ljubavi. Naljutio ih je sadržaj komedije koja se benigno izruguje, što je i zadaća komedija, s bolno poznatim pojmom povlaštenih mirovina. Udovice su gnjevno poručile kako su se sastale s ministrom Medvedom te kako su im podršku dale sve "braniteljske" udruge.



"Ministar je pismeno uputio zahtjev svim odgovornima s HRT-a da se film ne prikazuje", poručila je Rozalija Bartolić, predstavnica udovica pred zgradom HRT-a."Tko to ima jaču i veću moć od ministra vaše i naše vlade, ako je ministar na sastanku zajedno sa svim udrugama iz rata tražio u pisanom obliku da se poražavajuća komedija ne prikazuje na javnoj televiziji, a koju i mi financiramo iz proračuna", ljutito se zapitala.Index je u međuvremenu jasno upozorio kako je Medved ovim tim prekršio zakon. Pokušavajući uređivati javnu televiziju, Plenkovićev ministar ogriješio se o hrvatsko i europsko zakonodavstvo.Iz vlade su potom poručili kako Medved nije poslao nikakav dopis, unatoč onome što kaže predstavnica udovica poginulih branitelja, jer, da takav dopis postoji, HDZ-ov ministar ne bi imao izbora i morao bi podnijeti ostavku.S druge strane, nakon vladinog očekivanog očitovanja, Index je kontaktirao Rozaliju Bartolić, istu onu koja je ranije obavijestila javnost da je "ministar pismeno uputio zahtjev svim odgovornima s HRT-a".Bartolić nam je jasno rekla da je Medved pred njom i pred predstavnicima 50 (pedeset) veteranskih udruga pročitao tekst koji će poslati HRT-u. Isti onaj za koji vlada kaže da nije poslan."Rekao je da će poslati. Da li je poslao ili nije, ja ne znam. Možda čak i nije. Rekao je da će poslati. On je nama pročitao tekst koji će on poslati. I mi smo se složili s tekstom koji treba ići na HRT. Da li je on to poslao ili nije poslao, ja to ne znam. Dakle, možda i nije. Ako su oni rekli da nisu, onda nisu", rekla nam je Bartolić.Poslali smo upit Medvedovom ministarstvu i zatražili njegov komentar na izjavu udovice, ali do zaključenja ovog članka nismo dobili odgovor.Ako Medved nije poslao dopis, onda je, kako i predstavnica udovica kaže, lagao."Netko laže. Ja ne znam. Ja nikad u životu nisam lagala. Čujte, ja sam vjernica i bila sam tamo na tom sastanku i znam što je zaključak iz ministarstva", potvrdila nam je Rozalija.Dakle, ako je vjerovati predstavnici udovica, koja je na sastanku bila s 50 predstavnika ostalih veteranskih udruga, Medved im je svima lagao. I udovicama i veteranskim udrugama. Posljednji put kad je netko navodno lagao veteranima, tri godine su maltretirali cijelu Hrvatsku. Tada je izjavom izvučenom iz konteksta šatorski fitilj zapalio pomoćnik ministra branitelja. Ovaj put, u lice pedeset ljudi koji bi trebali zastupati interese veterana, lagao je, ni manje ni više, nego sam ministar branitelja.Problem je, međutim, što je 2014. veteranima "lagao" SDP-ovac. Odnosno, da se bolje izrazimo, "lagao" je netko tko nije član HDZ-a.Ako je ministar Medved zaista pokušavao uređivati program HRT-a, time je prekršio zakon i zaslužuje smjenu. U tom slučaju, HDZ-ova vlada koja ga pokriva - laže.S druge strane, ako HDZ-ova vlada ne laže i ako ministar Medved stvarno nije poslao nikakav dopis, a rekao je pred desecima veterana kako će ga poslati, onda je ministar branitelja Tomo Medved lagao u lice ratnim veteranima i udovicama branitelja.Poučeni primjerom iz prošlosti, pitamo se gdje je sad šator u Savskoj? Zašto sad veterani ne prijete plinskim bocama, zašto se sad ne zaključavaju u crkvu, zašto sad Đuro Glogoški ne tuli u mikrofon, zašto sad ne blokiraju ulice glavnog grada i zašto sad ne drže pola Hrvatske u šaci emocionalne ucjene?Sva ta pitanja su, naravno, retorička.