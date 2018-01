Murganić se oglasila priopćenjem: "Svako nasilje nad ženama najoštrije osuđujem"

Foto: FaH

MINISTRICA za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku, Nada Murganić, oglasila se priopćenjem vezano za obiteljsko nasilje u obitelji župana Tomaševića, javlja televizija N1.



Njezino priopćenje prenosimo u cijelosti.

"Sumnje na nasilničko ponašanje g. Tomaševića, najoštrije osuđujem"





"U svom privatnom okruženju i profesionalnom radu uvijek sam imala nultu stopu tolerancije prema bilo kojem obliku nasilja, a posebice prema nasilju nad ranjivim skupinama. Stoga se tijekom obnašanja dužnosti ministrice nisam nikada ustručavala javno osuđivati nasilje nad ženama kao posebno ranjivoj skupini. To je vidljivo posebno iz okolnosti da sam dana 5. listopada 2017. prilikom pojavljivanja prvih informacija o opravdanoj sumnji na slučaj nasilja nad suprugom, koje je počinio župan Požeško-slavonske županije Alojz Tomašević, najoštrije osudila taj nasilan čin, a što je vidljivo iz priopćenja na mrežnim stranicama Ministarstva Sukladno navedenom, žao mi je ukoliko je moja današnja izjava od dijela javnosti shvaćena kao relativiziranje nasilja nad ženama jer svako nasilje nad ženama, pa tako i u konkretnom slučaju sumnje na nasilničko ponašanje g. Tomaševića, najoštrije osuđujem. To mi nalaže moj poziv socijalne radnice, ali i duboko osobno uvjerenje. U cjelokupnom dosadašnjem radu rukovodila sam se skrbi i brizi za najranjivije skupine društva te ću tako i dalje nastaviti obnašati i profesionalnu dužnost, kao i istinski se boriti za suzbijanje svakoga oblika nasilja", stoji u priopćenju, javlja N1

Podsjetimo, protiv župana je Općinsko državno odvjetništvo podignulo optužnicu za obiteljsko nasilje jer je svoju suprugu, kako se navodi u priopćenju DORH-a, "udarao rukama po glavi, hvatajući ju za vrat i nadlaktice te rukama i nogom snažno odgurnuo, pri čemu je oštećenica zadobila tjelesnu ozljedu".



"To vam je tako u braku. U tim bračnim, osobnim i obiteljskim odnosima, to je dinamika u koju ne mogu ulaziti. Žena vjerojatno ima svoje razloge. To je obitelj, zaista u to ne bih ulazila", kazala je ministrica obitelji Murganić novinarima danas nakon sjednice vlade.