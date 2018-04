Murganićka uhvaćena u laži

Foto: Pixsell/Marko Prpic

"OVA verzija zakona nam zaista nije poznata. Zakon je još uvijek na doradi i bit će usuglašen s koalicijskim partnerima i tada će biti i objavljen", prokomentirala je Nada Murganić objavljene informacije o novoj, skandaloznoj verziji Obiteljskog zakona.



Naime, nakon što je prošle godine šokirala javnost prijedlogom Obiteljskog zakona, ministrica Murganić jučer je opet napravila nešto slično. Kako je objavljeno u medijima, novi nacrt prijedloga Obiteljskog zakona ovih je dana upućen na očitovanje koalicijskim partnerima HDZ-a.



Nakon pisanja medija o novom nacrtu Obiteljskog zakona, Ministarstvo je Indexu neuvjerljivo odgovorilo kako ga ne žele komentirati te da će ga u svibnju poslati na javnu raspravu kad će javnost doznati njegove pojedinosti. Uskoro nakon tog odgovora, poslali su nam drugo, novo priopćenje. U njemu su demantirali dijelove nacrta objavljenog u medijima, govoreći kako im ta verzija nije poznata.



"Držimo kako su objavljene informacije o Nacrtu prijedloga Obiteljskog zakona nepotpune i velikim dijelom netočne. Međutim, naglašavamo kako se još uvijek radi na usuglašavanju Nacrta prijedloga Obiteljskog zakona, a ova verzija nam nije poznata", piše u priopćenju Ministarstva obitelji.



U tom demantiju nisu uopće konkretno naveli što je netočno u objavljenim informacijama.



Voditeljica radne skupine tvrdi kako je sve točno



Međutim, Dubravka Hrabar, voditeljica radne skupine koja je izrađivala baš taj prijedlog zakona, potvrdila je kako se objavljene informacije poklapaju s tekstom koji je njena radna skupina izradila i još u prosincu predala Murganićkinu ministarstvu.



Hrabar za Jutarnji list potvrđuje kako su sve objavljene informacije točne.



Inače, Dubravka Hrabar je ultrakonzervativna stručnjakinja za obiteljsko pravo i deklarirana katolička vjernica koja već godinama u javnosti i svom radu promovira iznimno konzervativne poglede na obitelj i razne druge teme. Dubravku Hrabar je 2011. nominirao Zagreb Pride za jednog od deset kandidata u izboru za homofoba desetljeća, a njeni retrogradni pogledi su posve isplivali u javnosti kada je Željka Markić sa svojom tada još građanskom inicijativom U ime obitelji pokrenula sakupljanje potpisa za ustavni referendum o unošenju katoličke definicije braka u Ustav RH. Dubravka Hrabar se profilirala kao jedna od najvećih zagovornica ove inicijative.



Hoće li djeca roditelja ravnozemljaša biti pošteđena zemljopisa u školama?



Javnost je šokirana novim nacrtom jer se u njemu, između ostaloga, nalazi i kontroverzan članak koji glasi: "Roditelji imaju pravo da se njihovoj djeci osigura odgoj i obrazovanje u skladu s njihovim vjerskim i filozofskim uvjerenjima."



Radi se o, blago rečeno, skandaloznom prijedlogu članka novog Obiteljskog zakona. Naime, djeca imaju pravo na obrazovanje u skladu s najnovijim znanstvenim spoznajama. I ne samo da djeca imaju to pravo, država ima obavezu obrazovati djecu u skladu s onim što kaže znanost, a ne vjerske dogme njihovih roditelja.



Upravo to sada pokušava promijeniti ministrica Murganić.Ako bi se sporni članak Murganićkina novog Obiteljskog zakona shvatio doslovno to bi značilo da, primjerice, roditelji koji ne vjeruju da je Zemlja okrugla imaju pravo tražiti da se njihovu djecu takvo što ne uči u javnim školama, što bi bilo više nego apsurdno.Odnosno, ako se roditelji zbog svojih vjerskih i filozofskih uvjerenja protive, primjerice, učenju teorije evolucije prirodnom selekcijom, novi Obiteljski zakon omogućit će im da se njihovu djecu u školama ne podučava o tome. Time se vjerska uvjerenja stavljaju iznad prava djece na kvalitetno obrazovanje.Uz navedeno, uvodi se još jedna bitna promjena: Razvod roditelja maloljetne djece ponovo će se morati pokretati na sudu, što znači da će se morati angažirati odvjetnici i morat će se održati najmanje jedno ročište više nego dosad.Ako se radi o konfliktnom razvodu, ne samo da će svaki roditelj morati angažirati svog odvjetnika, nego će morati platiti i posebnog "odvjetnika" za dijete, odnosno skrbnika iz Centra za posebno skrbništvo. Taj skrbnik neće biti besplatan, nego će ga plaćati roditelji.Da stvar bude još gora, ovo je druga verzija nacrta Obiteljskog zakona, nakon što je i prva iz rujna prošle godine izazvala burno negodovanje zbog ultrakonzervativnih odredbi, nazadne definicije obitelji i niza drugih odredbi koje su svjedočile da se zakon piše po mjeri vjerskih fanatika i klerikalnih aktivista poput udruge U ime obitelji. U prvom nacrtu novog zakona stajalo je pak da muž i žena bez djece nisu obitelj, da roditelji imaju dužnost odgajati djecu kao domoljube itd. I tek što je upućen u javnu raspravu, zakon je očekivano naišao na žestoke kritike. A onda je i naprasno povučen.Boris Jokić, stručnjak za obrazovanje i bivši voditelj Ekspertne radne skupine za provedbu kurikularne reforme, za Index je prokomentirao novi nacrt zakona."Ako je ova formulacija točna, ona znači kraj javnog sustava odgoja i obrazovanja te dodatno uništavanje društvenog ugleda odgojno-obrazovnih radnika. Ne postoji sustav odgoja i obrazovanja koji može i treba adresirati sva moguća vjerska i filozofska uvjerenja roditelja", rekao je Jokić u razgovoru za Index."U hrvatskom društvu žive ljudi koji su vjernici i oni koji to nisu. Žive i ljudi koji vjeruju u Hare Krišnu, oni koji su komunisti, anarhisti, nacional-socijalisti. Hoće li i kako država osigurati njima i njihovoj djeci odgoj i obrazovanje uz skladu s osobnim uvjerenjima?" zapitao se Jokić."Još je složenije pitanje kakva je onda uloga nastavnika, stručnih suradnika i ravnatelja, što ovakva formulacija znači za njihov rad te posljedično već godinama narušen ugled i status u hrvatskom društvo? Onaj tko usvoji ovakvu zakonsku odredbu može se pod a) smatrati anarhistom ili pod b) grobarom javnog sustava odgoja i obrazovanja", zaključuje Boris Jokić.