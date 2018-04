SMRDI, UŽASNO SMRDI Zašto cijeli državni vrh vjeruje ratnom zločincu Šešelju?

Foto: Index/Pixsell/Sanjin Strukic



JUČER poslijepodne mediji su dobili priopćenje Srpske radikalne stranke na ćirilici naslovljeno “Šešelj psovao hrvatsku delegaciju i izgazio hrvatsku zastavu”.



U njemu je napisano sljedeće: “Danas je dr. Vojislav Šešelj, predsednik Srpske radikalne stranke, oko 12:00 časova ušao u zgradu Narodne Skupštine Republike Srbije. Sa njim je bio narodni poslanik radikala Filip Stojanović. Kada je na ulazu u Skupštinu ugledao hrvatski zastavu, pritrčao je, oborio steg na beton, pokušao da iscepa zastavu, a onda su je on i Filip Stojanović gazili nogama. Pet članova obezbeđenja nisu bili u stanju da im otmu zastavu i steg. Kad su završili s gaženjem zastave, ušli su u skupštinsko predvorje, gde se nalazila cela delegacija Hrvatskog sabora. Šešelj im je prišao i rekao: "Sad sam vam tamo napolju izgazio ustašku zastavu, jebem vam majku ustašku svima!", a zatim je produžio u skupštinsku salu da obavlja svoje redovne poslaničke dužnosti.”

Iz tog priopćenja Šešeljeve stranke je zapravo krenuo cijeli diplomatski skandal koji je rezultirao time da hrvatska delegacija predvođena predsjednikom sabora Gordanom Jandrokovićem, poznatim pod nadimkom Njonjo, prekine svoj dvodnevni posjet Srbiji samo šest sati od njegova početka. Ono što je prema riječima predsjednice Skupštine Srbije i samoga Njonje trebao biti "povijesni dan", pretvorilo su u bizarnu diplomatsku lakrdiju zahvaljujući intervenciji osuđenog ratnog zločinca i huškača Šešelja, trenutno još opozicijskog zastupnika u srbijanskom parlamentu.

Njonjo prekinuo posjet Srbiji jer je od nekoga čuo da je Šešelj gazio hrvatsku zastavu

Njonjo je kasnije u Zagrebu izjavio kako je od nekoga iz osiguranja čuo da je Šešelj gazio hrvatsku zastavu, te to naveo kao razlog prekida posjeta, no mi i dalje zapravo ne možemo sa stopostotnom sigurnošću reći što je Šešelj učinio s hrvatskom zastavom i je li išta učinio. Naime, jedan jedini izvor za to što je Šešelj učinio je sam Šešelj, odnosno njegova SRS-a, a to definitivno nisu vjerodostojni izvori. Jedva da treba napomenuti da je luđak Šešelj sposoban lagati i izmišljati, a da ni ne trepne, tako da je prilično bizarno što su svi odjednom u vezi gaženja hrvatske zastave odlučili vjerovati Šešelju na riječ.

Iako je u beogradskoj Skupštini bio radni dan, iako je bila još više nego inače puna novinara zbog dolaska hrvatske delegacije, baš nitko nije snimio ili fotografirao Šešeljevo navodno gaženje hrvatske zastave. Prilično je čudno kada u 21. stoljeću i sa svom dostupnom digitalnom tehnologijom nema niti jedne fotke ili snimke incidentnog događaja koji se navodno dogodio u javnosti, u zgradi punoj ljudi koji hodaju okolo.

Nitko od brojnih novinara koji su bili u Skupštini nije vidio navodni incident sa zastavom

Novinari Indexa kontaktirali su više kolega iz Hrvatske i Srbije koji su jučer bili u Skupštini tijekom posjeta hrvatske delegacije i niti jedan od njih nije vidio navodno gaženje hrvatske zastave niti uspio naći bar jednoga svjedoka koji bi - neovisno o Šešelju - ispričao što se doista dogodilo s hrvatskom zastavom.

U medijima nema ni direktnih citata ili barem off the record izjava pripadnika osiguranja koji su navodno morali intervenirati. Oni po Šešeljevoj verziji njega nisu uspjeli zaustaviti, dok po drugoj verziji jesu, ali ključno je da nema od njih nikakve javne potvrde Šešeljeva navodnog divljanja.

Cijela priča oko zastave se temelji isključivo na priopćenju SRS-a i Šešeljevim tvrdnjama

Ono što jest potvrđeno je Šešeljevo dobacivanje hrvatskoj delegaciji, nakon kojega je od pripadnika osiguranja brzo udaljen, ali cijela priča o gaženju hrvatske zastave se i dalje temelji isključivo na onome što su o tome rekli SRS i Šešelj.

Sve to je sinoć za Index komentirao i politički analitičar Žarko Puhovski, koji je naglasio da Šešelju ne bi trebalo vjerovati na riječ. “Nitko to nije vidio, svi su čuli jedni od drugih. Postoji samo Šešeljev narativ, Šešeljeva priča o vlastitom 'junačkom djelu'. Indikativno je da je Šešelj prvi koji je u Haagu osuđen upravo zbog narativa. Nažalost, kod nas to nije nitko ozbiljno komentirao”, rekao je Puhovski.



Dalekosežni politički potezi na temelju nepotvrđene priče notornog lažljivca