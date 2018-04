Tko je Ivan Čermak, general koji je od servisera klima postao naftni tajkun

Foto: Marko Lukunic/PIXSELL



IVAN ČERMAK, umirovljeni general HV-a i jedan od najbogatijih ljudi u Hrvatskoj, ponovno je u fokusu javnosti nakon što je Slavonski Brod ostao bez pitke vode zbog zagađenja vodocrpilišta.



Za tu ekološku katastrofu neki sumnjiče Čermakovu tvrtku Crodux Energetika koja je priznala incident izlijevanja oko 200 litara benzina, ali tvrde da se to dogodilo nekoliko kilometara od zagađenog vodocrpilišta te da se izlijevanje njihova goriva ne može dovoditi u vezu sa zagađenjem vode.

Iako 90-e godine zbog rata i okupacije dobrog dijela zemlje nisu bile povoljno okruženje za biznis, mnogi su spašavali živu glavu i mnogi su ostali bez svega, Čermak je jedan od onih likova koji je u tim ratnim okolnostima postao izuzetno bogat. Tijekom 90-ih razvio je biznis s naftom, veleprodaju i lanac benzinskih crpki, bavio se politikom i ratovanjem, bio je general i ministar...



Kao i mnogi koji su uspjeli tih godina zaraditi veliku lovu i Čermak je svoje bogatstvo objašnjavao dugim poduzetničkim stažem koje u njegovu slučaju seže u sedamdesete godine i vrijeme bivše Jugoslavije.



Od servisera klima uređaja do ministra i naftaša



Čermak je rođen 1949. godine u Zagrebu, gdje je završio osnovnu i strukovnu školu, a početkom sedamdesetih bavio se servisiranjem klima-uređaja. Uz servisiranje klima-uređaja, kasnije se počeo baviti i drugim poslovima, primjerice otvorio je butik i postao suvlasnik diskoteke The Best na Jarunu.



No u velike poslove ulazi 90-ih, kada je ušao u politiku i trgovinu nafte. U HDZ se uključio 1990., navodno na poziv Franje Tuđmana te im je pomagao u organizaciji stranačkih skupova i u sličnim poslovima. Ubrzo je postao dopredsjednik Izvršnog odbora HDZ-a i Tuđmanov savjetnik na Pantovčaku.



Bio je i pomoćnik ministra obrane od 1991. do 1993. u vrijeme Gojka Šuška, da bi se nakon toga preselio na poziciju ministra trgovine, brodogradnje i energetike, no na toj poziciji nije ostao ni godinu dana. Dvije godine kasnije Tuđman ga je nakon Oluje, odmah nakon oslobođenja Knina, imenovao zapovjednikom zbornog područja Knin, gdje mu je zadatak bio uspostava normalnog života nakon završetka ratnih operacija. No ta funkcija kasnije ga je odvela na optuženičku klupu Haškog suda. Nakon višegodišnjeg suđenja, u travnju 2011. Čermak je oslobođen optužbi.Čermak je povezan s cijelim nizom firmi koje se uglavnom bave energetikom. Kako je vidljivo iz javnih podataka, 1995. osnovao je tvrtku Avanti, u kojoj je Čermak još i danas direktor, iako ta firma nema gotovo nikakav promet, a ni bankovni račun, no zato ima zanimljive osnivače suvlasnike: Inu, OMV Hrvatska i jednu anonimnu tvrtka iz Beča, AVA Mineralölhandel GmbH.Kasnije je osnovao tvrtku s kojom su Čermakove poslovne aktivnosti postale poznate široj javnosti - Crodux. Crodux je osnovan 1996. i bila je prva privatna tvrtka koja je razvila mrežu benzinskih postaja.Njih je Čermak kasnije prodao OMV-u koji je kroz taj posao ušao na hrvatsko tržište. Čermak je biznis s maloprodajom kasnije nastavio kroz Tifon. Tifon je u sklopu Croduxa radio od 1998. do 2007., da bi ga nakon toga Čermak prodao mađarskoj naftnoj kompaniji MOL.Zgodno se podsjetiti i afere s Čermakovim gorivom iz 2014. godine, kada se provodila inspekcijska akcija "Oktan" kojom se utvrđivala kvaliteta goriva na benzinskim pumpama u Hrvatskoj. rezultati te akcije pokazali su da je čak deset posto goriva nekvalitetno. Ministarstvo gospodarstva isprva je odbilo otkriti koje su pumpe prodavale loše gorivo, ali naknadno su ipak popustili. Pokazalo se da od četiri pumpe na kojima je pronađeno loše gorivo, tri pripadaju Croduxu Ivana Čermaka.Nakon toga OMV je odlučio prodati svoje benzinske postaje u Hrvatskoj, a Čermak se pojavio kao kupac. Taj posao zaključen je 2013. godine, a Čermak je za 62 benzinske postaje OMV-a tada, prema neslužbenim informacijama, dao 100 milijuna eura.Kao i mnogi hrvatski tajkuni, Čermak živi u dvorcu. Dvorac Klokovec u blizini Krapinskih Toplica kupio je početkom devedesetih, postupno ga obnovio i pretvorio u luksuznu rezidenciju. Čermak je u dvorac okružen perivojem uložio milijune.Osim što je obnovljen, dodani su i neki moderni sadržaji, poput bazena s termalnom vodom. U blizini dvorca nalazi se i vinograd s oko 20 tisuća čokota raznih sorti grožđa.