VIDEO Čovjek s Havaja opisao strašno iskustvo: "Pogodila me bomba od lave, skoro sam poginuo"

DARRYL Clinton branio je susjedovu kuću od požara uzrokovanog erupcijom vulkana na Havajima kada ga je lava pogodila u nogu.

Clinton je za NBC News izjavio da je sretan što je živ nakon što ga je "bomba" lave pogodila u nogu u subotu, dok je pokušavao obraniti susjedovu kuću od požara uzrokovanog erupcijom vulkana Kilauea.

"To je bio najjači udar koji sam osjetio u životu"

Clintona je gromada lave pogodila dok je bio na balkonu susjedove kuće u okrugu Puna, gdje je uništeno oko 30 kuća u erupciji koja je započela prije više od dva tjedna.

"To je bio najjači udar koji sam osjetio u životu", ispričao je Clinton novinarima iz bolničkog kreveta u utorak. "Izgledalo je kao da netko ispaljuje bombe."

"Moje stopalo visjelo je s noge"

Prijateljica ga je spasila i odvukla na donji kat kuće, stavila u svoj kamionet te uz pratnju hitne pomoći i vatrogasaca prevezla u bolnicu. "Mislio sam da ću iskrvariti do smrti", ispričao je Clinton.

"Kada me bomba pogodila, pao sam u stolicu koja je već gorjela od lave. Moje stopalo visjelo je s noge." Doktori su rekli da će se oporaviti, samo ne smije stavljati pritisak na nogu sljedećih 6 tjedana.

