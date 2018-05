I Plenković mora otići

Foto: Tomislav Miletić/ Pixsell



ANDREJ PLENKOVIĆ umjesto da sam danas podnese ostavku, da poput Sanadera kaže “ja sam svoju dionicu odradio”, odlučio je dogovorno smijeniti sada već drugog člana Grupe Borg - Martinu Dalić, nakon što je prije nekoliko mjeseci isto tako na ostavku natjerao Antu Ramljaka.

>> VIDEO Potpredsjednica vlade Martina Dalić podnijela ostavku

Nedvojbeno je da je Plenković - kao predsjednik vlade koja se odlučila uplesti u raspad Agrokora, što je, očekivano, rezultiralo nizom afera - najodgovornija osoba za cijeli cirkus koji je nastao. No odlučio je smijeniti Ramljaka, pa Dalić, da pokuša spasiti sebe.

"Male sjene koje bacaju mrlju"

"Ono što mi je žao što u tom procesu nije bilo malo više vremena i transparentnosti pa bismo izbjegli ove male sjene koje bacaju mrlju na izrazito, izrazito uspješan proces sprečavanja prelijevanja krize na ostatak gospodarstva i financijski sustav. Zato mi je žao što Martina Dalić napušta vladu", rekao je danas Plenković u izjavi novinarima kada su objavljivali da Dalić odlazi.

Sve što je posljednjih mjeseci otkriveno vezano za ekipu koja se zahvaljujući Plenkovićevoj vladi prištekala na Agrokor i priskrbila si milijune, a cijelu državu, odnosno porezne obveznike, dovela u rizik da plaćaju odštete po eventualnim tužbama raznih nezadovoljnika nakon što nagodba bude ili ne bude postignuta, za premijera su “male sjene koje bacaju mrlju”.

U veljači ove godine ostavku je dao Ante Ramljak, nakon što je, kao, izgubio Plenkovićevo povjerenje, a njegova “mala sjena koja baca mrlju” bila je angažman Texo Managementa - tvrtke u kojoj je radio do preuzimanja Agrokora, a koja je za savjetovanje Ramljakovih savjetnika ugovorila naknadu od gotovo milijun kuna mjesečno.

Uz to, Ramljak je imao i niz drugih “malih sjena”, od čudnog, prema nekima nepotrebnog rollup kredita kojim je dijelu vjerovnika omogućio da dođu u povoljniji položaj kod naplate, preko plana nagodbe u kojem je manjinskim dioničarima izbrisao dionice, što će rezultirati brojnim tužbama, do toga da je angažirao svog partnera Tomislava Matića u Nadzornom odboru Belja, sastajao se s američkim Knightheadom još prije nego što je postavljen u Agrokor itd. itd. I naravno, bio je jedan od kreatora zakona koji mu je to sve omogućio.

Sve se to odvijalo uz pokroviteljstvo Martine Dalić, no ona je i tada, kada je zbog svega navedenog Ramljak morao otići, nastavila uživati Plenkovićevo povjerenje. On nije tada - iako je trebao - smijenio Martinu Dalić i tako je dodatno kao premijer dao podršku svim procesima koji su se odvijali u Agrokoru.

Plenković treba shvatiti da je njegova pozicija, nakon svega, neodrživa

Nakon što je mail korespondencija bivše ministrice Dalić sa svojim kompanjonima razotkrila sav jad i bijedu funkcioniranja zemlje - da se proces za koji sama vlada tvrdi da je najvažniji u zemlji dogovara s pajdašima na privatnom mailu, da se izruguju s pravnim sustavom, pravnim stručnjacima, da to rade ljudi koji će sutra preuzeti posao vođenja firme za koju danas pišu zakon, da nemaju nikakve službene funkcije osim što se znaju s Dalić - Plenković se ponovno našao pred zidom.

I što je učinio? Ponovno izbjegao svoju odgovornost. Ponovio je par floskula o spašavanju gospodarstva, koje slušamo od samog početka krize u Agrokoru, o famoznoj stabilnosti te je objavio kako je odlučeno da će Dalić podnijeti ostavku.

Da Plenković od početka zna tko je Grupa Borg i da su oni autori Lexa Agrokor, vidljivo je iz danas objavljenih mailova. Branimir Bricelj, jedan iz te skupine, na dan izglasavanja poslao je finalnu verziju Zakona o izvanrednoj upravi na adrese svih koji su bili uključeni u njegovu izradu, ali i Dubravki Vlašić Pleše, savjetnici Andreja Plenkovića, te Sanji Mišević, državnoj tajnici u Ministarstvu pravosuđa. Mailovi pokazuju da su njih dvije i u prijašnjim danima primale verzije zakona, što znači da je Grupa Borg komunicirala sa službenim osobama u vladi.

U civiliziranoj bi zemlji i samo djelić ovoga što se doznalo bio dovoljan da odleti premijer, a i s njim cijela vlada, da se raspišu novi izbori i građanima da prilika da na izborima kažu što misle. Hoće li i Plenković shvatiti da je njegova pozicija, nakon svega, neodrživa i podnijeti ostavku, vidjet ćemo u sljedećim danima.

