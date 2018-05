Plenković je danas sam sebi iskopao grob

Foto: Hina



PREMIJER Plenković pozvao je danas iz Bugarske, nakon najnovije Indexove objave mailova, podizvođače u Agrokoru da vrate savjetničke naknade.



"Neka naprave jednu gestu i vrate kompaniji novac za sve što smatraju da je suvišno i nezasluženo", savjetnicima iz grupe Borg ostavio je slobodnu procjenu koliko toga trebaju vratiti.



A onda je zabrinut za svoj rejting nastavio: "Mene nitko nije pitao niti sam znao tko će biti podizvođači. Ne dolazi u obzir da ja politički, a još manje vlada ili HDZ, trpimo štetu ili odgovaramo zbog takve situacije".



Andrej Plenković znao je od početka da će se savjetnici naplaćivati iz Agrokora, to mu je prezentirala grupa Borg na vrijeme. U ožujku 2017. godine. Isto tako mu je bilo poznato da su pisci Lexa, koje je osobno upoznao na nekoliko sastanaka sa skupinom Borg, kasnije dobili unosne aranžmane u Agrokoru.

Potpredsjednica njegove vlade i njezina ekipa potrudili su se u zakon unijeti pojam savjetnika, to je bila jedna od ključnih tema prezentacije pred premijerom. Iako su prepisivali talijanski zakon, potrudili su se izbaciti odredbu o sukobu interesa. Takav članak, naime, postoji u talijanskoj inačici tog zakona Lex Parmalata, u kojem se zabranjuje angažman onih koje se može povezati s izvanrednim povjerenikom.

Zašto bi vratili novac ako je sve čisto kako tvrdi premijer?



Zašto bi sada savjetnici vratili novac ako je sve čisto? Tko točno, i koliko? Samo oni iz skupine Borg, ili svi hrvatski savjetnici? Što je sa stranim koje je formalno angažirao? Iz neugodne, koruptivne afere, premijer pokušava spasiti vlastitu kožu tražeći nemoguće. Ili je čisto ili nije. Ako je ovo drugo posrijedi, ne bi li vraćanjem novca konzultanti priznali svoj krimen?





Još kod slučaja Ramljak, Plenković je mogao progledati i vidjeti kako se ekipa autora Lexa okoristila zakonom. Ramljak je dobio unosnu naknadu, a njegova bivša firma 12 milijuna kuna, ne računajući naknadu za uspjeh.U slučaju Martine Dalić ignorirao je ozbiljnu sumnju na korupciju, činjenicu da je njegova potpredsjednica vlade organizirala grupu ljudi koja je izašla s milijunskim ugovorima. Iako je to skrivala od javnosti, Plenkoviću je sve to uredno prezentirala.Kada je Index objavio mailove koji pokazuju koliko je o tom slučaju mogao znati Plenković, on odjednom vidi da su naknade sporne. Više to nisu "male sjene".Premijer od skupine Borg traži gestu. Dakle, priznaje da je zakon napravljen s propustima i da je procedura prilično koruptivna jer su se autori zakona okoristili imovinom subjekta zakona i traži od njih gestu.U uređenoj zemlji to se regulira pravilima. Nema potreba za galantnim gestama jer su zakoni dovoljno dobro pisani, a odgovorni političari znaju što je korupcija. I ako je netko zlorabio javnu ovlast posve je irelevantno je li su se on, ona ili njihova grupa naplatili iz privatne ili javne kompanije.Plenkovićeva je obaveza kao premijera bila braniti javni interes, a pisanje Lex Agrokora i sve što je kasnije došlo inficirano je privatnim interesima, što je neoprostivo u kontekstu zapadnoeuropske političke prakse.Sada u očaju, kada stižu mailovi koji otkrivaju koliko je bio upućen, traži od savjetnika da si sami presude, da se odreknu zarade. Iako je jasno da sve što je "suvišno i nezasluženo" mogu zahvaliti jednom čovjeku, Andreju Plenkoviću.

