UŽIVO Burno u saboru nakon novog Indexovog otkrića: "Ovo je definitivan kraj Plenkovića"

Foto: Pixsell/Patrik Macek

INDEX je danas objavio nove mailove Grupe Borg.



Iz hodograma aktivnosti tzv. Borg grupe vidljivo je da su Plenkoviću prezentirali prijedlog da savjetnici za vladu rade besplatno, a naplaćuju se preko Agrokora.



Nevjerojatno je da je ta "sitnica", da ljudi besplatno rade za vladu, a naplaćuju se u Agrokoru, promaknula Plenkoviću koji je inače pravnik.



>> OBJAVLJUJEMO NOVE MAILOVE Hoće li Plenković i nakon ovog tvrditi da nije ništa znao?



Tijek događaja pratite na Indexu:



14:15 Zastupnik SDP-a Peđa Grbin upitao je vladajuće u saboru zašto je Martina Dalić dala ostavku budući da tvrde kako je prilikom donošenja zakona Lex Agrokor sve bilo u redu. Opširnije...



13:30 Ministar uprave Lovro Kuščević kazao je da u objavljenim mailovima tzv. skupine "Borg" nema sukoba interesa s Plenkovićem te da savjetnike u restrukturiranju Agrokora plaćaju vjerovnici. Opširnije...



13:25 HND je osudio Globus zbog dovođenja Indexa u vezu s ruskim hakerima. Opširnije...



12:30 Ivan Vilibor Sinčić iz Živog zida kaže kako je ova situacija nevjerojatna te da je Plenković novi Sanader. Pozvao ga je da da ostavku.





12:25 Indexovu najnoviju objavu mailova u saboru je prokomentirao i saborski zastupnik HDZ-a Branko Bačić. On ne vidi ništa sporno u Plenkovićevim sastancima s Borgom. Opširnije...





12:20 Nikola Grmoja je prokomentirao kako se radi o planu nacionalizacije Agrokora.



"Radi se o planu nacionalizacije Agrokora. Nije postojala radna skupina za izradu lex Agrokora, nego skupina koja treba analizirati financijsko stanje i moguće utjecaje na hrvatsko gospodarstvo. Ovo što gospodin Bačić govori nije istina. Ako je to radna skupina od pet ljudi, otkud tu šesti čovjek koji se zove Šavorić?", zapitao se Grmoja.

TEKST SE NASTAVLJA ISPOD OGLASA



12:15 U vladi su nakon objave novih mailova odlučili odgovoriti - spinovima i puštanjem magle. Opširnije...



12:00 Objava novih mailova glavna je vijest u većini hrvatskih medija. Opširnije...



11:00 Davor Bernardić kratko je u saboru prokomentirao najnoviju Indexovu objavu mailova.



"Ovo je definitivan kraj predsjednika Vlade HDZ-a i HNS-a. Pozivam ga da zaustavi ovu agoniju raspisivanjem izbora jer Hrvatska ne smije biti taoc jednog čovjeka", poručio je Bernardić. Opširnije...







10:30 Krešo Beljak, na Twitteru je reagirao na novu Indexovu objavu mailova skupine Borg. Opširnije...



10:00 Index je objavio nove mailove, u kojima je vidljivo da je Plenkoviću prezentiran prijedlog da savjetnici za vladu rade besplatno, a naplaćuju se preko Agrokora.



Ostvareni plan



U Aferi Hotmail jedna od najvećih otegotnih okolnosti, a koju sada istražuje i USKOK, činjenica je da je Borg grupa, u kojoj su uz Martinu Dalić bili Ante Ramljak i Tomislav Matić iz tvrtke Texo Management, Matko Maravić i Tonći Korunić iz InterCapitala, Branimir Bricelj iz tvrtke Altera Savjetovanje i Odvjetničko društvo Šavorić i Partneri, radila na pripremi Lex Agrokora da bi taj posao bogato naplatili savjetničkim ugovorima u Agrokoru.



Taj plan da određena grupa ljudi radi besplatno za vladu, a naplaćuje se u Agrokoru sadržan je u jednom od hodograma aktivnosti grupe koja je procjenjivala stanje u Agrokoru. Točnije rečeno, u planu koji je prezentiran premijeru Plenkoviću stajalo je kako će vlada birati savjetnike koje će plaćati kompanija, odnosno Agrokor. Taj plan se na kraju i ostvario.



Vlada će izabrati Ramljaka kao izvanrednog povjerenika u vladi, on će zajedno s Borg grupom birati glavnog savjetnika, da bi sve tvrtke, članovi Borga koji su sudjelovali u pisanju Lex Agrokora, dobili desetke milijuna kuna teške savjetničke ugovore.