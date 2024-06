Deset odličnih citata koji se pojavljuju u lošim filmovima

LJUBITELJI filma su na subredditu r/movies započeli zanimljivu raspravu u kojoj su birali najbolje filmske citate koji se pojavljuju u filmovima koji su podijelili kritičare ili imali loše ocjene.

Raspravu je započeo korisnik koji je pohvalio jedan citat iz znanstvenofantastičnog trilera Čovjek bez tijela (Hollow Man), koji je pokupio negativne recenzije, ali je bio financijski uspješan.

"Prije par godina pogledao sam film Čovjek bez tijela s Kevinom Baconom i bio je užasan. Za one koji ne znaju tip se pretvori u nevidljivog čovjeka i počne zaje*avati ljude sve dok ih kasnije ne počne ubijati", napisao je korisnik. "Uglavnom, u jednom trenutku netko ga pita: 'Zašto to radiš?', a on mu na to odgovori: 'Iznenadio bi se za što si sve sposoban kada ne trebaš gledati vlastiti odraz u ogledalu.'"

"Taj citat me oborio s nogu. Ne znam koji je pripravnik napisao tu rečenicu i zatim dobio otkaz jer je bio prepametan za to smeće od filma, ali još uvijek razmišljam o tome", dodao je.

Par tisuća korisnika Reddita u komentarima objave navelo je citate koji su ih posebno impresionirali, a u nastavku smo izdvojili one koji su skupili najviše glasova.

1. Spy Kids 2 (Spy Kids 2: The Island of Lost Dreams)

Steve Buscemi je u filmu Spy Kids 2 utjelovio ekscentričnog znanstvenika Romera koji je pokušao stvoriti minijaturne hibride životinja, ali ih je slučajno pošpricao serumom za rast, zbog čega se morao sakriti jer su životinje postale agresivne. Romero u jednom trenutku izgovara poznatu rečenicu: "Mislite li da Bog ostaje u raju jer i on živi u strahu od onoga što je stvorio?"

2. Street Fighter

Iako je Street Fighter pokupio niz negativnih kritika, kako od kritičara, tako od prosječnih obožavatelja popularne franšize, Raul Julia oduševio je svojom izvedbom. Julia je utjelovio glavnog negativca filma, generala M. Bisona.

U jednoj sceni protagonistica Chun Li (Ming-Na Wen) prisjeća se dana kada je Bison došao u njezino selo i ubio njezinog oca. Bison joj kaže da se uopće ne sjeća tog događaja i izgovori kultnu rečenicu: "Za tebe je dan kada je Bison ušetao u tvoje selo bio najvažniji dan tvog života. Ali za mene, to je bio samo utorak."

3. X-Men: Posljednja fronta (X-Men: The Last Stand)

Uz ulogu Gandalfa, uloga mutanta Magneta jedna je od najpoznatijih uloga renomiranog glumca Iana McKellena. U filmu Posljednja fronta mutant Pyro (Aaron Stanford) tijekom razgovora s Magnetom počne vrijeđati njegovog suparnika i starog prijatelja Charlesa Xaviera (Patrick Stewart). Magneto mu zatim kaže: "Charles Xavier učinio je za mutante više nego što možeš zamisliti. Jedina stvar za kojom žalim je to da je on morao umrijeti kako bi naš san zaživio."

4. Ratovi zvijezda III: Osveta Sitha (Star Wars: Episode III – Revenge of the Sith)

Prednastavci Ratova zvijezda imaju mnoge kritičare, ali unatoč svojim nedostacima određene scene iz trilogije postale su nezaboravan dio popularne kulture. Jedna od njih je scena iz Osvete Sitha u kojoj kancelar Palpatine (Ian McDiarmid) reformira Galaktičku Republiku u Galaktičko Carstvo i sebe proglasi carem. Senatorica Amidala, koju je utjelovila Natalie Portman, u tom trenutku izgovara čuvenu rečenicu: "Dakle ovako umire sloboda: uz gromoglasni pljesak."

5. Batman & Robin

Za mnoge obožavatelje DC-jevog popularnog superheroja, film Batman & Robin najgori je film o Batmanu. Čak je i George Clooney, zvijezda filma, u više navrata rekao kako mu je žao što je snimao Batman & Robin. No jedna scena koja se istaknula zbog svoje kvalitete jest razgovor između Brucea Waynea i njegovog batlera Alfreda (Michael Gough).

Nakon što ga Bruce pita: "Alfrede, jesam li tvrdoglav? Mora li sve uvijek biti po mome?", Alfred mu kaže: "Pa, zapravo da. Smrt i slučajnost ukrale su ti roditelje. Ali umjesto da postaneš žrtva, odlučio si učiniti sve u svojoj moći kako bi kontrolirao sudbinu. Jer što je Batman nego pokušaj ovladavanja kaosom koji hara našim svijetom, pokušaj kontroliranja same smrti."

6. Avanture Sharkboya i Lavagirl (The Adventures of Sharkboy and Lavagirl 3-D)

Avanture Sharkboya i Lavagirl jedan je od onih filmova koji su s godinama postali kultni klasici unatoč negativnim recenzijama. Film prati tinejdžerske superheroje, Sharkboya (Taylor Lautner) i Lavagirl (Taylor Dooley), s planeta Drool, koji se bore protiv negativca Mr. Electrica (George Lopez). Mr. Electric tijekom jednog sukoba kaže: "Za svaku osobu koja izmisli žarulju postoji osoba koja izmisli atomsku bombu."

7. Plaćenici (The Expendables)

Mickey Rourke je u filmu Plaćenici, redatelja Sylvestera Stallonea, utjelovio bivšeg vojnika i plaćenika Toola koji se, uz Barneyja Rossa (Stallone), borio u ratu u Bosni i Hercegovini. Tool se u jednoj sceni prisjeća događaja koji su uslijedili nakon jednog sukoba, tijekom kojeg je skoro umro.

Bivši plaćenik rekao je da je u tom trenutku osjećao kao da je dio njega zauvijek nestao, zbog čega je utjehu pokušao naći u šljivovici. Dok je pijan šetao gradom, došao je do mosta na kojem se nalazila žena koja je htjela počiniti samoubojstvo.

"Pogledala me i znao sam da će skočiti. Znaš li što sam učinio, čovječe? Samo sam se okrenuo i nastavio hodati... sve dok nisam čuo taj pljusak i znao da je više nema. Nakon što sam oduzeo sve te živote, ona je bila jedan koji sam mogao spasiti, ali nisam. Ono što sam kasnije shvatio je, da sam spasio tu ženu, možda bih spasio ono što je ostalo od moje duše", izjavio je Toole.

8. Indiana Jones i kraljevstvo kristalne lubanje (Indiana Jones and the Kingdom of the Crystal Skull)

Kraljevstvo kristalne lubanje smatra se jednim od najgorih nastavaka serijala Indiana Jones, iako su ga kritičari ocijenili pozitivno. No obožavateljima se svidjela jedna scena u kojoj Indiana Jones (Harrison Ford) razgovara s dekanom Charliejem Stanforthom (Jim Broadbent). Indy se prisjeća svog oca i prijatelja Marcusa, koji su preminuli, a Charlie mu kaže: "Došli smo u godine kada nam život prestaje davati stvari i počinje ih oduzimati."

9. Osvetnici 2: Vladavina Ultrona (Avengers: Age of Ultron)

Iako film Osvetnici 2: Vladavina Ultrona nije najgori film u Marvelovom filmskom svemiru, to je najgore ocijenjeni nastavak Osvetnika. Ipak, dijalog između superheroja Visiona (Paul Bettany) i negativca Ultrona (James Spader) oduševio je obožavatelje, a mnogi od njih pišu da je to najbolji dijalog u cijeloj franšizi.

Nakon što Osvetnici pobijede Ultronovu vojsku, Vision dolazi do Ultrona i započinje kratki razgovor o čovječanstvu i njegovim nedostacima.

Ultron vjeruje da su ljudi osuđeni na propast, s čime se Vision slaže, ali ima pozitivniji pristup: "Jesu, ali stvar nije lijepa zato što traje vječno. Privilegij je biti među njima."

10. Vremeplov (The Time Machine)

Uz ocjenu od 28% na Rotten Tomatoesu, znanstvenofantastični film Vremeplov, redatelja Simona Wellsa, smatra se jednom od najgorih filmskih adaptacija neke knjige. Film je inspiriran istoimenim romanom H. G. Wellsa i prati mladog znanstvenika Alexandera (Guy Pearce) koji napravi vremeplov kako bi spriječio smrt svoje zaručnice.

Tijekom putovanja u daleku budućnost Alexander upozna Über-Morlocka (Jeremy Irons), vođu čovjekolikih stvorenja Morlocka, koji mu kaže: "Svi mi imamo svoje vremeplove, zar ne? Oni koji nas vraćaju u prošlost su sjećanja, a oni koji nas guraju naprijed su snovi."