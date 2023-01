Za ove filmove Tarantino otvoreno kaže da ih mrzi

VOLJELI ga ili mrzili, ono što je Quentin Tarantino postigao tijekom više od 30 godina filmske karijere nedvojbeno je impresivno. Ne samo da je scenarist i redatelj tri puta nominiran za Oscara za najbolju režiju, uz dvije pobjede za najbolji originalni scenarij za Pulp Fiction i Django Unchained, Tarantino je također dobro upućen filmski kritičar s enciklopedijskim filmskim znanjem, piše Indiewire.

Tarantino je svoj put do statusa kinematografske rock zvijezde započeo kao zaposlenik u videoteci Video Archives u Los Angelesu, a upravo je ondje usavršio svoj filmski ukus. Slavni redatelj obilato crpi inspiraciju iz filmova koje voli, a često je fanovima davao preporuke svojih omiljenih filmova.

No tijekom godina je i kritizirao široku lepezu poznatih filmova, od kojih mu se neki nisu uopće svidjeli, dok je za druge ustvrdio da imaju samo neke dobre segmente. U nastavku donosimo popularne filmove o kojima Tarantino nema pretjerano dobro mišljenje.

1917 (2019.)

Pojavivši se uz Judda Apatowa u podcastu Club Random with Bill Maher, Tarantino je kritizirao 1917, ep Sama Mendesa o Prvom svjetskom ratu. Mendesov film natjecao se s Tarantinovim Once Upon a Time in Hollywood tijekom sezone dodjele nagrada 2019., što je činjenica koju je Tarantino brzo istaknuo kad je Maher rekao da je film trebao "osvojiti sve nagrade".

"Previše si impresioniran time!" reagirao je Tarantino na Maherove komplimente Mendesovom snimanju scena u jednom kadru te dodao da film ima previše nevidljivih rezova koji su umjesto toga trebali biti konsolidirani i da ga previše podsjeća na poznatu videoigru Wolfenstein.

Atomic Blonde (2017.)

Dok je negativno recenzirao 1917 u podcastu Billa Mahera u prosincu 2022., Tarantino se također osvrnuo na akcijski film Atomic Blonde, u kojem glavnu ulogu tumači Charlize Theron.

"Kad gledam dugu borbu u Atomic Blondeu, mislim: 'Bože, ovo je odlično! Ovo je jebeno nevjerojatno! Ok... Čekaj malo, ne. Pucanj je sve usrao. Pucanje ne traje toliko dugo'", kazao je Tarantino.

Twin Peaks: Fire Walk with Me (1992.)

U intervjuu za LA Weekly 1992. godine Tarantino je govorio o održavanju uravnoteženog odnosa sa studijima. Upozorio je da se ne priklanjate velikim tvrtkama, ali je dodao: "Ako su sve što radite 10 godina ti mali umjetnički filmovi za milijun ili dva dolara, sam sebi ćete se popeti u dupe."

"Ne ljutim se na druge, ali nakon što sam u Cannesu vidio Twin Peaks: Fire Walk with Me, David Lynch je nestao toliko duboko u vlastitoj guzici da nemam želju gledati još jedan film Davida Lyncha dok ne čujem nešto drugačije. I znaš, volio sam ga", rekao je.

Natural Born Killers (1994.)

Iako je napisao scenarij za Natural Born Killers Olivera Stonea, Tarantino još nije uspio pogledati film od početka do kraja. Žalio se da je Stone u osnovi krivo shvatio njegovu priču prepravljajući dijelove koji su likove iz filma učinili neprepoznatljivima.

"Jedna od stvari u vezi s tim scenarijem je bilo to što sam pokušao da bude slikovit, da kad ga pročitate, da ste vidjeli film. I zašto Stone nije napravio barem pola toga? To je učinjeno za njega!" rekao je u podcastu The Moment 2021.

Scream (1996.)

Slesher horor Scream redatelja Wesa Cravena iz 1996. smatra se jednim od najboljih horora ikad snimljenih. Pa ipak, Tarantino je jednom ustvrdio da klasik, u kojem glume Neve Campbell, Courteney Cox i David Arquette, nije otišao dovoljno daleko.

"Zapravo me nije bilo briga za režiju Wesa Cravena. Mislio sam da je on željezni lanac pričvršćen za gležanj filma koji ga je držao prikovanog za zemlju i spriječio ga da ode na Mjesec", rekao je redatelj za Vulture 2015.

Tenet (2020.)

Znanstveno-fantastični triler Christophera Nolana o putovanju kroz vrijeme nije oduševio filmske kritičare, a čini se ni slavnog redatelja. Tarantino je u podcastu ReelBlend 2020. priznao da je bio potpuno zbunjen Nolanovim posljednjim filmom te da nije ništa razumio.

"Mislim da ga moram ponovno pogledati", kazao je.

The Hunger Games (2012.)

Poznato je da Tarantino voli distopijski triler Kinjija Fukasakua Battle Royale te da ga je više puta uvrstio među svoje omiljene filmove svih vremena. Stoga ne čudi što se redatelj naljutio na nevjerojatno sličnu franšizu The Hunger Games.

"Veliki sam obožavatelj japanskog filma Battle Royale, na kojem se temelji The Hunger Games. Pa, The Hunger Games ga je zapravo pokrao. Bilo bi sjajno režirati Battle Royale", objasnio je Tarantino u emisiji Jimmy Kimmel Live! prošle godine.

Marvel Cinematic Universe (2008. - danas)

Pridružujući se križarskom ratu Martina Scorsesea za spas kinematografije, Tarantino je nedavno optužio Marvel za smrt koncepta filmske zvijezde, no od svojih se komentara znatno više ogradio nego njegov kolega.

"Dio marvelizacije Hollywooda je da imate sve te glumce koji su postali slavni igrajući te likove. Ali oni nisu filmske zvijezde, zar ne? Kapetan Amerika je zvijezda. Ili je Thor zvijezda. Mislim, nisam prva osoba koja je to rekla. Mislim da je to rečeno milijune puta, ali da, ti likovi iz franšize postaju zvijezde", rekao je Tarantino u podcastu 2 Bears, 1 Cave.

Slavni redatelj dodao je da ne voli Marvelove filmove i da mu smeta što su to praktički jedini filmovi koji se snimaju u današnjem Hollywoodu.

"Volio sam njihove stripove kao dječak. Danas imam 60 godina. Ne uzbuđuje me to", rekao je Tarantino.

Star Wars: The Force Awakens – Episode VII (2015.)

Postoji pristojna šansa da Tarantino nije pogledao The Force Awakens, i to s dobrim razlogom. Prvo, redatelj je obožavatelj Star Treka, a drugo, neslavno se posvađao s Disneyjem u prosincu 2015., kad se njegov film The Hateful Eight borio za dostupnost u kinima sa znanstveno-fantastičnim nastavkom JJ Abramsa.

"Imaju najveći film na svijetu. Govorimo o jednom sjajnom kinu. To je osvetoljubivo, zločesto i iznuđivanje. Doslovno su prijetili ArcLightu da će to učiniti", rekao je Tarantino Howardu Sternu o oštrom pristupu Disneyja u osiguravanju kina Cinerama Dome za projekcije Star Warsa.

The Matrix Reloaded (2003.) i The Matrix Revolutions (2003.)

Malo tko bi negirao da je Matrix jedan od najboljih znanstveno-fantastičnih filmova u povijesti. No Tarantinu zamršeni nastavci The Matrix Reloaded i The Matrix Revolutions nisu bili nimalo impresivni.

"To je bio Damoklov mač koji nam je visio nad glavama. Gledao sam Matrix Reloaded u Chinese Theatreu na dan otvaranja i izašao sam iz kina pjevajući onu Jay Z-jevu pjesmu. Rekao sam: 'Odjebi. Zbog ovog sam se brinuo?'" izjavio je Tarantino za Vulture 2015. o bitci na blagajnama između The Matrix Reloadeda i njegovog filma Kill Bill Vol. 1.

U intervjuu za Sky Movies iz 2009. Tarantino je govorio o svojih 20 omiljenih filmova i prozvao The Matrix Reloaded i The Matrix Revolutions jer je zbog njih Matrix pao s prethodno visokog drugog mjesta na njegovoj listi te je umjesto toga završio 14.

"Nekoć sam Matrix smatrao službenim brojem dva nakon Battle Royalea. Međutim, moram reći da je to vrijeme bilo prije nego što su Matrix 2 i 3 izašli i zapravo uništili moju mitologiju. No iako su mi uništili mitologiju i zapravo pomaknuli originalni Matrix prema dolje na mom popisu te jednostavno ne mogu o njemu razmišljati na isti način kao prije, ipak ga nisu u potpunosti izbrisali", rekao je Tarantino.