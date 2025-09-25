Generacija Z otkrila što je najjači afrodizijak: "Intimnije je od poljupca"

NOVO istraživanje pokazalo je da mladi na spojevima više cijene kontakt očima nego fizički dodir. Prema podacima koje prenosi New York Post, čak 59 posto 20-godišnjaka smatra pogled intimnijim od dodira – što otkriva veliku promjenu u shvaćanju bliskosti.

Istraživanje tvrtke EZContacts, koje je obuhvatilo tisuću samaca i osoba u vezama, pokazalo je da je pogled postao ključan u stvaranju romantične povezanosti.

Pogled ispred dodira

Autori studije ističu kako je kontakt očima izrazito osoban - može potaknuti vezu brže od razgovora i stvoriti osjećaj bliskosti već na prvom susretu. Čak 62 posto djevojaka iz generacije Z priznalo je da im je pogled privlačniji od dodira, a isto misli i 55 posto mladića.

Ova sklonost proizlazi iz želje generacije Z za autentičnim iskustvima. Mladi se sve više okreću stvarnim susretima i nefiltriranim trenucima, dok se udaljavaju od aplikacija za spojeve koje, kažu, previše oponašaju umjetnu stvarnost. "Susret uživo i gledanje u oči može biti način kako ljudi grade povjerenje, probijajući se kroz buku neiskrenosti s interneta", objašnjavaju analitičari.

Naočale kao novi simbol privlačnosti

Istraživanje je otkrilo i zanimljiv trend – naočale sve češće bude privlačnost. Više od polovice ispitanika (58 posto) reklo je da im se osobe s naočalama čine atraktivnijima. To potvrđuje 69 posto muškaraca i 46 posto žena.

Stručnjaci dodaju kako naočale mogu slati različite poruke - klasični crni okviri sugeriraju ozbiljnost i samopouzdanje, dok šareni i upadljivi okviri odaju razigranost i otvorenost.

Ovaj pomak u percepciji označava preokret, naočale se više ne smatraju "smetnjom" ljepoti, nego detaljem koji može pojačati privlačnost. Današnji standardi sve više naglašavaju osobnost i zajedničke vrijednosti, umjesto savršenih crta lica.

"Izlasci nisu samo pitanje kako vidimo druge, nego i kako se osjećamo viđenima", zaključuju istraživači. "Naočale mogu uokviriti lice, ali oči pričaju priču – i ta priča može započeti vezu prije nego što padne ijedna riječ."