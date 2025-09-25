index.hr index.hr

Generacija Z otkrila što je najjači afrodizijak: "Intimnije je od poljupca"

Index Magazin
14:32, 25. rujna 2025.
Generacija Z otkrila što je najjači afrodizijak: "Intimnije je od poljupca"
Foto: Press

NOVO istraživanje pokazalo je da mladi na spojevima više cijene kontakt očima nego fizički dodir. Prema podacima koje prenosi New York Post, čak 59 posto 20-godišnjaka smatra pogled intimnijim od dodira – što otkriva veliku promjenu u shvaćanju bliskosti.

Istraživanje tvrtke EZContacts, koje je obuhvatilo tisuću samaca i osoba u vezama, pokazalo je da je pogled postao ključan u stvaranju romantične povezanosti.

Pogled ispred dodira

Autori studije ističu kako je kontakt očima izrazito osoban - može potaknuti vezu brže od razgovora i stvoriti osjećaj bliskosti već na prvom susretu. Čak 62 posto djevojaka iz generacije Z priznalo je da im je pogled privlačniji od dodira, a isto misli i 55 posto mladića.

Ova sklonost proizlazi iz želje generacije Z za autentičnim iskustvima. Mladi se sve više okreću stvarnim susretima i nefiltriranim trenucima, dok se udaljavaju od aplikacija za spojeve koje, kažu, previše oponašaju umjetnu stvarnost. "Susret uživo i gledanje u oči može biti način kako ljudi grade povjerenje, probijajući se kroz buku neiskrenosti s interneta", objašnjavaju analitičari.

Naočale kao novi simbol privlačnosti

Istraživanje je otkrilo i zanimljiv trend – naočale sve češće bude privlačnost. Više od polovice ispitanika (58 posto) reklo je da im se osobe s naočalama čine atraktivnijima. To potvrđuje 69 posto muškaraca i 46 posto žena.

Stručnjaci dodaju kako naočale mogu slati različite poruke - klasični crni okviri sugeriraju ozbiljnost i samopouzdanje, dok šareni i upadljivi okviri odaju razigranost i otvorenost.

Ovaj pomak u percepciji označava preokret, naočale se više ne smatraju "smetnjom" ljepoti, nego detaljem koji može pojačati privlačnost. Današnji standardi sve više naglašavaju osobnost i zajedničke vrijednosti, umjesto savršenih crta lica.

"Izlasci nisu samo pitanje kako vidimo druge, nego i kako se osjećamo viđenima", zaključuju istraživači. "Naočale mogu uokviriti lice, ali oči pričaju priču – i ta priča može započeti vezu prije nego što padne ijedna riječ."

Znate li nešto više o temi ili želite prijaviti grešku u tekstu? Kliknite ovdje.
Homepage nacije.
Imate važnu priču? Javite se na desk@index.hr ili klikom ovdje. Atraktivne fotografije i videe plaćamo.
Želite raditi na Indexu? Prijavite se ovdje.
#ljubav #veze # generacija z
Tražimo sadržaj koji
bi Vas mogao zanimati

Pročitajte još

Je li dijeljenje hrane dobar test za veze? Evo što kažu tri skroz različita para

Mali trikovi za pripremu hrane štede novac i nekoliko sati tjedno

Andrea Šušnjara našla se na udaru hejtera zbog psa u kolicima, odgovorila im je

"Grlom u lotose": Srbi najavili novu seriju, komentari su sve (vjerujte nam 😂)

Četiri navike starijih s mobitelom koje izluđuju mlađe generacije

Odabrali ste najzgodnijeg nogometaša današnjice

Viralna snimka žene zarobljene u toboganu na kruzeru zgrozila internet

Danijela Dvornik pozirala u zagrljaju muškarca koji je sakrio lice od kamere

Kinesko "selo duhova" progutala je priroda, pogledajte nestvarne prizore

Colbert ismijao Trumpa zbog pokretnih stepenica: "Prikazivat ću ovo do svibnja"

Pravo ime Brucea Willisa mnoge je iznenadilo: Znate li kako se glumac zove?

Nekada je bio žena. Danas je glazbenik s idejom kakvu svijet još nije čuo

Snimka napetog trenutka u helikopteru: Melania odmahuje glavom, Trump upire prstom

FOTO Plenkovićev gubitak kilograma: Kako se premijer promijenio od početka godine

Fanovi ne prestaju gledati seriju s 98% na RT-u: "Navučete se u prvih 10 minuta"

Lejla Filipović objavila fotku s Tarikom i sinovima: "Moj svijet u jednoj slici"

Minea najavila niz koncerata nakon otkaza na Novoj i odbijenice sa srpske televizije

Sjećate se TV voditeljice Ane Stunić? Natjecala se u Potjeri

Dakota Johnson u prozirnoj čipkastoj haljini ukrala poglede na filmskom festivalu

Voditelj začudio modnim detaljem, ljudi pišu: "To nije za muškarce, nego za djecu"

Alen Vitasović iznenadno je otkazao nastup zbog zdravstvenih problema

Sacha Baron Cohen druži se s 26 godina mlađom OnlyFans zvijezdom nakon razvoda

Prvi put naručila s Vinteda, ostala u čudu kada je stigao paket: "Je li to normalno?"

Analiza govora tijela objašnjava što se dogodilo s Melanijom i Trumpom u helikopteru

Čudan pokret Muska postao viralan. Jedni tvrde da ima čip, drugi da je na drogama

Trump nazvao Ozempic "pilulom za salo koja ne djeluje" i izazvao lavinu kritika

Kerum uz svirače proslavio 65. rođendan, pogledajte kakvu je tortu imao

VIDEO Glumica pala na traci za trčanje: "Nekoliko slojeva kože mi je oguljeno"

Glen Powell se onesvijestio na snimanju serije: "Mentalno više nisam bio prisutan"

Nadimak kojim Michael Douglas zove suprugu zbunio je obožavatelje

Pretvorio je bakin stari kombi u dom na kotačima i krenuo na putovanje svijetom

Stjuardesa otkrila zašto joj godišnji odmori više nisu uzbudljivi
Učitavanje komentara
Tražimo sadržaj koji
bi Vas mogao zanimati

Pročitajte još

Je li dijeljenje hrane dobar test za veze? Evo što kažu tri skroz različita para

Mali trikovi za pripremu hrane štede novac i nekoliko sati tjedno

Andrea Šušnjara našla se na udaru hejtera zbog psa u kolicima, odgovorila im je

"Grlom u lotose": Srbi najavili novu seriju, komentari su sve (vjerujte nam 😂)

Četiri navike starijih s mobitelom koje izluđuju mlađe generacije

Odabrali ste najzgodnijeg nogometaša današnjice

Viralna snimka žene zarobljene u toboganu na kruzeru zgrozila internet

Danijela Dvornik pozirala u zagrljaju muškarca koji je sakrio lice od kamere

Kinesko "selo duhova" progutala je priroda, pogledajte nestvarne prizore

Colbert ismijao Trumpa zbog pokretnih stepenica: "Prikazivat ću ovo do svibnja"

Pravo ime Brucea Willisa mnoge je iznenadilo: Znate li kako se glumac zove?

Nekada je bio žena. Danas je glazbenik s idejom kakvu svijet još nije čuo

Snimka napetog trenutka u helikopteru: Melania odmahuje glavom, Trump upire prstom

FOTO Plenkovićev gubitak kilograma: Kako se premijer promijenio od početka godine

Fanovi ne prestaju gledati seriju s 98% na RT-u: "Navučete se u prvih 10 minuta"

Lejla Filipović objavila fotku s Tarikom i sinovima: "Moj svijet u jednoj slici"

Minea najavila niz koncerata nakon otkaza na Novoj i odbijenice sa srpske televizije

Sjećate se TV voditeljice Ane Stunić? Natjecala se u Potjeri

Dakota Johnson u prozirnoj čipkastoj haljini ukrala poglede na filmskom festivalu

Voditelj začudio modnim detaljem, ljudi pišu: "To nije za muškarce, nego za djecu"

Alen Vitasović iznenadno je otkazao nastup zbog zdravstvenih problema

Sacha Baron Cohen druži se s 26 godina mlađom OnlyFans zvijezdom nakon razvoda

Prvi put naručila s Vinteda, ostala u čudu kada je stigao paket: "Je li to normalno?"

Analiza govora tijela objašnjava što se dogodilo s Melanijom i Trumpom u helikopteru

Čudan pokret Muska postao viralan. Jedni tvrde da ima čip, drugi da je na drogama

Trump nazvao Ozempic "pilulom za salo koja ne djeluje" i izazvao lavinu kritika

Kerum uz svirače proslavio 65. rođendan, pogledajte kakvu je tortu imao

VIDEO Glumica pala na traci za trčanje: "Nekoliko slojeva kože mi je oguljeno"

Glen Powell se onesvijestio na snimanju serije: "Mentalno više nisam bio prisutan"

Nadimak kojim Michael Douglas zove suprugu zbunio je obožavatelje

Pretvorio je bakin stari kombi u dom na kotačima i krenuo na putovanje svijetom

Stjuardesa otkrila zašto joj godišnji odmori više nisu uzbudljivi