Gitara Kurta Cobaina na aukciji prodana za 1.5 milijuna dolara

GITARA pjevača Nirvane Kurta Cobaina prodana je u petak na aukciji u SAD-u za više od 1.5 milijuna dolara.

Kultna plava električna gitara Skystang I Fender Mustang, koju je Cobain svirao tijekom svoje posljednje turneje, prodana je za nešto više od 1.58 milijuna dolara (1.45 milijuna eura) na aukciji u Nashvilleu.

Više od 400.000 dolara koštale su poderane traperice koje je Cobain nosio u spotu za pjesmu Heart-Shaped Box te na dodjeli MTV Video Music Awards. Hlače su bile procijenjene na između 10.000 i 20.000 dolara.

Aukcija je bila dio trodnevne dražbe "Played, Worn and Torn: Rock N' Roll Iconic Guitars and Memorabilia" na kojoj je predstavljeno više od tisuću predmeta glazbenih velikana kao što su Cobain, Eric Clapton, Elvis Presley, Prince, The Beatles i Frank Zappa.