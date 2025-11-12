index.hr index.hr

Najljepša žena na svijetu

Index Magazin
21:11, 12. studenoga 2025.
PREMA drevnoj grčkoj formuli za ljepotu, poznatoj kao zlatni rez, holivudska glumica Emma Stone proglašena je najljepšom ženom na svijetu. Nova studija, koja koristi napredne tehnike mapiranja lica, stavila je zvijezdu filmova Poor Things i La La Land na sam vrh ljestvice, s postotkom točnosti od 94.72 posto u odnosu na fizičko savršenstvo.

Po čemu je Emma Stone najljepša?

Istraživanje je proveo dr. Julian De Silva, voditelj Centra za naprednu estetsku i plastičnu kirurgiju u Londonu, koji je koristio kompjuterizirane tehnike mapiranja lica.

Galerija

"Emma Stone je bila jasan pobjednik kada su svi elementi lica mjereni za fizičko savršenstvo", objasnio je dr. De Silva. "Postigla je najviše ocjene za obrve (94.2 posto) i visoke ocjene u svim ostalim kategorijama. Ima gotovo savršenu liniju čeljusti s ocjenom od 97 posto i prekrasno proporcionalne usne s 95.6 posto. Bila je prva zbog svoje dosljedne izvrsnosti u svim elementima zlatnog reza."

Što je zapravo zlatni rez?

Zlatni rez je matematička jednadžba koju su osmislili stari Grci u pokušaju mjerenja ljepote. Pretpostavka je da, što su omjeri lica ili tijela bliži broju 1.618 (poznatom kao Phi), to se smatraju ljepšima. Ovu su formulu tijekom renesanse koristili umjetnici poput Leonarda Da Vincija, koji ju je primijenio na svom slavnom djelu Vitruvijev čovjek.

"Ove potpuno nove kompjuterske tehnike mapiranja omogućuju nam da riješimo neke od misterija što je to što nekoga čini fizički lijepim, a tehnologija je korisna pri planiranju operacija pacijenata", objasnio je dr. De Silva.

Mjerenja uključuju duljinu i širinu lica, kao i udaljenosti između ključnih točaka - od linije kose do točke između očiju, od te točke do dna nosa te od dna nosa do brade. Što su ti omjeri bliži zlatnom rezu, osoba se smatra ljepšom.

Tko je još na popisu?

Čini se da je Hollywood epicentar ljepote, jer su se u samom vrhu našle brojne poznate glumice. Ovo je potpuni popis prvih deset.

  1. Emma Stone
  2. Zendaya
  3. Freida Pinto
  4. Vanessa Kirby
  5. Jenna Ortega
  6. Olivia Rodrigo
  7. Margot Robbie
  8. Aishwarya Rai Bachchan
  9. Tang Wei
  10. Beyoncé
