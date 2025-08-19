Suze svetog Lovre snimljene u Hrvatskoj prikazane u showu Jimmyja Kimmela

HRVATSKA je spomenuta u nedavnoj emisiji popularnog američkog talk showa Jimmy Kimmel Live. Komičarka Nicole Byer, koja je u posljednjoj emisiji mijenjala voditelja Kimmela, za jednu od šala u emisiji iskoristila je nedavne suze svetog Lovre koje su se vidjele u Hrvatskoj.

Prikazujući snimku suza svetog Lovre, voditeljica se našalila: "U slučaju da ste bili previše zauzeti gledajući u svoj mobitel, ovo je pogled na meteore u Hrvatskoj. Nažalost, u Los Angelesu ima toliko svjetlosnog zagađenja da su jedine zvijezde koje vidim one koje mi se uguraju ispred auta na cesti."

"I da, govorim o tebi Jay Leno, koji voziš svoju staru parnu krntiju. Gubi se s autoceste", dodala je. Taj dio možete pogledati na 1:05 minuti videa.

Spektakl na nebu

Svake godine u kolovozu noćno nebo nad nama pretvara se u pozornicu na kojoj se pojavljuje tisuće svjetlosnih tragova. Ta nebeska predstava poznata je kao suze svetog Lovre, a radi se o jednom od najspektakularnijih prirodnih fenomena koje možemo vidjeti golim okom.

Riječ je o meteorskom roju Perzeida koji Zemlja presiječe svake godine kada prolazi kroz oblak sitnih čestica koje je ostavio komet Swift-Tuttle. Kada te čestice uđu u našu atmosferu, zapale se stvarajući blistave crte koje se razlijevaju nebom.

Odakle naziv suze svetog Lovre?

Zemlja se svake godine između 10. i 13. kolovoza na svojoj orbiti sudara s najgušćim dijelom tog svemirskog oblaka. Zato su ti datumi rezervirani za najveći broj "padalica", ponekad ih se u sat vremena može vidjeti i više od sto.

Naziv suze svetog Lovre dolazi iz davnih vremena. Sveti Lovro bio je rimski đakon koji je pogubljen 10. kolovoza 258. godine. Prema legendi, dok je umirao, nebo se rasplakalo i svake godine u isto vrijeme "plače" u znak sjećanja.

Jimmy Kimmel Live! jedan je od najgledanijih talk showova u Americi

Inače, Jimmy Kimmel Live! američka je kasnovečernja talk show emisija koja se emitira na televizijskoj mreži ABC od 2003. godine, a vodi je komičar i voditelj Jimmy Kimmel. Koncipirana je u formatu tipičnom za late-night programe u SAD-u: sastoji se od monologa u kojem Kimmel na duhovit i često satiričan način komentira aktualne događaje, politike, celebrity kulturu i pop fenomen, zatim slijede intervjui s poznatim gostima iz svijeta filma, glazbe, sporta i politike, a u svakoj epizodi nastupa i glazbeni izvođač uživo.

Ono što emisiju izdvaja od drugih jest Kimmelov specifičan humor, pomalo ironičan, ponekad samokritičan, ali i sklon apsurdnim skečevima i viralnim igrama.

Jimmy Kimmel Live! ima važnu ulogu i u američkom javnom životu: iako je prije svega zabavna emisija, Kimmel se nerijetko dotakne ozbiljnih tema poput zdravstvene reforme, društvenih pitanja ili političkih zbivanja, što mu je donijelo i pohvale i kritike. Emisija se snima u Hollywoodu i s godinama je postala jedan od najgledanijih i najutjecajnijih talk show programa u američkom televizijskom prostoru.