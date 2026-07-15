U Šibeniku izrađen mural posvećen Arsenu Dediću

ULIČNI umjetnici i street art performeri u sklopu Šibenik Street Art Festivala izradili su mural posvećen Arsenu Dediću te ga poklonili gradu kao trajnu umjetničku posvetu velikom šibenskom kantautoru.

Ovaj novi vizualni zapis dodatno je obogatio šibenski javni prostor i pridonio očuvanju sjećanja na Arsena Dedića kroz suvremeni oblik umjetničkog izraza. Šibenik i inače njeguje uspomenu na svog velikog kantautora kroz različite kulturne projekte, sadržaje i posvete njegovu stvaralaštvu.

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Fotografije murala možete pogledati u galeriji.

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Jedan od najvažnijih hrvatskih kantautora

Arsen Dedić bio je jedan od najvažnijih hrvatskih kantautora, skladatelja i pjesnika 20. stoljeća. Rođen je 28. srpnja 1938. u Šibeniku, a preminuo 17. kolovoza 2015. u Zagrebu. Završio je Muzičku akademiju u Zagrebu, gdje je diplomirao flautu, a tijekom više od pet desetljeća karijere ostavio je velik trag u glazbi, književnosti, filmu i kazalištu.

Smatra se jednim od utemeljitelja hrvatske šansone. Napisao je i izvodio brojne antologijske pjesme, skladao glazbu za filmove i kazališne predstave te objavio velik broj glazbenih albuma i zbirki poezije. Posebno je bio poznat po spoju poetičnih tekstova i mediteranskog glazbenog izričaja.

Osim vlastitog stvaralaštva, Dedić je pisao pjesme za brojne izvođače, među kojima je bila i njegova supruga Gabi Novak. Njihov sin Matija Dedić također je imao uspješnu glazbenu karijeru.