VELIKA GALERIJA Pogledajte kako je Mrle izgledao u mladosti

RAZGOVARALI smo s Romanom Grozićem, fotografom i dugogodišnjim prijateljem Damira Martinovića Mrleta, člana grupe Let 3. Romano i Mrle poznaju se od osnovne škole. Išli su zajedno u razred.

"Od tada ga snimam. Već pedesetak godina. Uvijek je bio isti. U osnovnoj, srednjoj školi, uvijek je bio pun energije. Isti je kao i danas", kaže nam Romano. Anegdota s Mrletom, kaže, ima na pretek. Svaki njihov susret je anegdota. "Mi kad smo zajedno, veselimo se i glupiramo", kaže nam.

Fotografije riječkog glazbenika u Romanovoj arhivi sežu do perioda kada su imali svega 20 godina.

Fotografije s kupanja 1981.

Drage su mu fotografije s kupanja u Opatiji kada su se družili s prijateljima. Romano ih je bio objavio na svom profilu, ali Instagram ih je obrisao.

Mrle s Termitima 1981.

Mrle je od kraja 1970-ih bio u Termitima, riječkom punk sastavu koji su uz njega činili Robert Tičić, Berislav Dumenčić i Josip Krišnjak. Oni su obilježili riječku glazbenu scenu krajem 1970-ih i prvu polovicu 1980-ih godina, a Romano je snimio legendarne fotografije iz perioda Termita.

Strukturne ptice 1981.

Rijetki se sjećaju da je Mrle bio osnovao i bend naziva Strukturne ptice u kojemu je s njim bio i Prlja. Romano se prisjeća jednog njihovog nastupa u parku u Opatiji.

"Morali smo surađivati s direktorima parkova i naselja radi koncerata. Tada nas je direktor pitao 'što će biti, što to znači'. U tom duhu 'što će biti, što to znači' smo Mrle i ja nastavili raditi. To nam je bila misao vodilja", rekao nam je Romano kroz smijeh.

Kasting za Vanity Fair 1986.

Romanove fotografije objavljivane su u nekim od najpoznatijih magazina, poput Voguea, Vanity Faira ili Cosmopolitana. Za Vanity Fair 1986. godine pred njegovim fotoobjektivom pozirao je upravo Mrle.

"Radio sam kasting za Vanity Fair. Tek sam dobio posao u Vanity Fairu u Milanu i dobio sam zadatak da napravim kasting u Hrvatskoj, tada Jugoslaviji. Pozirao je i Mrle. Imam fotografije njega kao modela", priča nam Romano.

Mrle danas

Za kraj ima samo riječi hvale za svog prijatelja Mrleta. "Veliki je radnik, jako vrijedan čovjek. Uvijek je jako razmišljao o promociji i što će biti dalje. Uvijek je tako kada radi bilo koji projekt. Pokušava sa svih strana. Proba i lijevo i desno pa kud ide... Pun je energije", kaže nam Romano.

