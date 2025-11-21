FIFA zbog ljutitih fanova obrisala poster za SP i objavila novi s Modrićem i CR-om

FIFA je uklonila prvi službeni poster Svjetskog prvenstva 2026. sa svojih profila na društvenim mrežama, prema navodima medija, nakon što je izazvao ogorčenje među navijačima. Do sada se za Svjetsko prvenstvo u Sjedinjenim Državama, Meksiku i Kanadi kvalificiralo ukupno 42 reprezentacije, dok je preostalih šest mjesta još otvoreno za povijesni turnir s 48 momčadi.

U četvrtak je održan ždrijeb doigravanja za posljednja četiri europska mjesta, pa su Sjeverna Irska, Wales i Irska saznali koga će čekati u ožujku sljedeće godine. Još dvije ulaznice za SP bit će podijeljene kroz interkontinentalne kvalifikacije.

Plakat bez Ronalda naišao na kritike. Što je s Modrićem?

Završni ždrijeb Svjetskog prvenstva održat će se 5. prosinca u Kennedy Centeru u Washingtonu, gdje će Engleska, Njemačka, Brazil, Španjolska i Portugal doznati svoje protivnike. Nakon što su se najjače reprezentacije na svijetu plasirale na turnir, FIFA je objavila prvi promotivni poster s prikazom nogometaša iz svih kvalificiranih zemalja.

Na posteru su se našli brojni poznati igrači, među njima Erling Haaland, Kylian Mbappé, Sadio Mané, Mohamed Salah i Lionel Messi, kojem bi ovo mogao biti posljednji nastup na svjetskoj smotri. No, na iznenađenje mnogih, Cristiano Ronaldo nije bio među njima. Umjesto njega, jedini predstavnik Portugala bio je Bruno Fernandes, prikazan uz Austrijanca Marka Arnautovića.

Izostanak Ronalda izazvao je brojne reakcije na društvenim mrežama. Jedan je navijač napisao: "Najveće lice sporta, bez rasprave." Drugi je istaknuo: "Teško je razumjeti da FIFA izostavi Cristiana Ronalda s službenog postera SP-a. Marketinški gledano, on je najutjecajniji sportaš na planetu - lice koje prodaje turnir."

Treći je dodao: "Svjetsko prvenstvo 2026. bez Ronalda na posteru? Zvuči čudno. Bio je zaštitno lice svakog prvenstva gotovo dva desetljeća, zajedno s Messijem."

Nakon lavine reakcija, FIFA je u četvrtak uklonila poster sa svog službenog X profila, prema pisanju više medija, uključujući Tribunu. Nije službeno potvrđeno zašto je objava obrisana, iako se nagađa da je povučena baš zbog kritika oko Ronaldova izostanka. Portal SPORTbible navodno je zatražio komentar od FIFA-e.

Na novom plakatu našao se i hrvatski kapetan Luka Modrić, kojega također nije bilo u prvotnoj verziji. Hrvatsku je na prvom plakatu predstavljao Joško Gvardiol. Dodana je i fotografija Messija s peharom Svjetskog prvenstva, a tu je i Marokanac En-Nesyri.

Ronaldo: "Osvojiti Svjetsko prvenstvo mi nije san"

Ranije ovog mjeseca Ronaldo je izjavio kako njegova ostavština neće ovisiti o tome hoće li ikada osvojiti Svjetsko prvenstvo. "Ako me pitate, Cristiano, je li tvoj san osvojiti Svjetsko prvenstvo? Ne, nije", rekao je u razgovoru s Piersom Morganom. "Što to definira? Da se moja veličina mjeri po jednoj pobjedi, u šest ili sedam utakmica? Mislite li da bi to bilo pošteno?"