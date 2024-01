Kalinić će u Hajduku igrati za jedan euro mjesečno

NIKOLA KALINIĆ (35) ponovo se priključio prvoj momčadi Hajduka. Prekaljeni napadač vraća se na Poljud nakon višemjesečne pauze, a danas je i službeno potpisao ugovor s klubom do kraja aktualne sezone. Kaliniću je ugovor s Hajdukom istekao krajem srpnja prošle godine te je tada odlučio uzeti pauzu od nekoliko mjeseci. Kalinić će u Hajduku do isteka ugovora igrati za jedan euro mjesečno.

Potvrdio je to sportski direktor kluba Mindaugas Nikoličius: "Što se tiče financija, to je bilo najlakše u tri godine što sam u Hajduku. Dogovorili smo 1 euro njegove plaće. On želi pomoći Hajduku i osvojiti naslov, to je jedini motiv zbog kojega se vratio." Kalinić je profesionalnu karijeru započeo u Hajduku, odakle je 2009. godine otišao u Blackburn za sedam milijuna eura.

Krenula je tako njegova inozemna karijera, u kojoj je nastupao za Dnipro, Fiorentinu, Milan, Atletico Madrid, Romu i Veronu. Ima 32 nastupa i 15 pogodaka za hrvatsku reprezentaciju, koju je naprasno napustio usred Svjetskog prvenstva 2018. godine.