NBA legalizira marihuanu

UPRAVA sjevernoameričke košarkaške NBA lige više neće testirati igrače na marihuanu, javlja The Athletic. Ta je odredba uključena u novi kolektivni ugovor NBA lige i Udruge profesionalnih košarkaša, a i liga i sindikat igrača još moraju ratificirati novi višegodišnji ugovor. To će uključivati ​​klauzulu koja će ukloniti marihuanu iz ligaškog programa testiranja droga, a igrači više neće biti kažnjeni za pušenje marihuane ili korištenje THC proizvoda, navodi The Athletic.

Udruga igrača NBPA nije otkrila detalje ugovora, rekavši u izjavi na Twitteru: "Određeni detalji bit će dostupni nakon što se finalizira popis uvjeta."

Prethodna politika NBA lige prema marihuani bila je stroža. Igrač za kojeg bi bilo utvrđeno da je pušio marihuanu bio bi stavljen u program liječenja i savjetovanja za prvi prekršaj, kažnjen s 25.000 dolara za drugi prekršaj i zabranjeno mu je igranje pet ligaških utakmica za treći prekršaj.

Godine 2021. NBA je objavila da više neće nasumično testirati igrače na korištenje marihuane.

Čak 21 američka savezna država, Distrikt Washington i teritorij Guama u potpunosti su legalizirali rekreacijsku i medicinsku upotrebu marihuane, a prema ESPN-u, upotreba THC-a legalna je u 73.7 posto svih država u kojima se nalaze NBA momčadi.

Bivši NBA igrači podržali su legalizaciju marihuane, uključujući J.R. Smitha i Ala Harringtona, koji su lobirali za legalizaciju u New Yorku 2019. Harrington je za magazin GQ rekao da 85 posto NBA igrača puši ili koristi "neki oblik kanabisa". Posljednjih godina devet NBA igrača kažnjeno je zbog korištenja marihuane.