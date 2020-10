PODUZETNIK i analitičar Nenad Bakić danas je na Facebooku pisao o prozračivanju prostorija kao jednoj od mjera koja bi mogla biti ključna epidemiološka mjera.

Njegovu objavu prenosimo u cijelosti.

Piše kako je ključna mjera prozračivanje, a dodaje i kako se to znalo i za vrijeme španjolske gripe.

Bakić: Prozračivanje je možda ključna epidemiološka mjera

“PROZRAČIVANJE, možda ključna epidemiološka mjera.

Možda ste vidjeli sliku u prilogu, mali koronavirus u usporedbi s raznim stvarima, pa i vlati kose. Međutim, slika je POGREŠNA, za jedno 50 puta. Koronavirus je još oko 50 puta relativno manji nego slika prikazuje. Prave srazmjere možete vidjeti u prvom komentaru.

Sada se već zna da je aerosol glavni način prenošenja virusa. Aerosola ima raznih veličina i nema jedne univerzalno prihvaćene definicije koje kapljice zapravo ulaze u aerosol. Ali one veličine 50 mikrona mogu ostati u zraku trajno ovisno o uvjetima u sobi, a manje od (recimo) 10 mikrona neovisno o tome, zauvijek (dok ne udare u nešto, recimo dlačice u Vašem nosu, zid, sluznicu, ili se ne izbace sa zrakom).

Neka istraživanja pokazuju da aerosol veličine 10 mikrona i manji prolazi uglavnom nesmetano i kroz kirurške maske, naravno onda i kroz platnene, imate u komentaru kod prve slike veliki znanstveni rad o tome.

Aerosolne čestice veličine 5-10 mikrona mogu u sebi imati i samo 2-3 virusa. Nema konsenzusa koliko tipično komadića virusa trebate dobiti da se stvarno zarazite, uglavnom su procjene od nekoliko stotina do nekoliko tisuća, ovisi jako i o osobi (stanje mukozne barijere, inicijalni odgovor imunosustava ...). To može biti od 15 min. do dva sata disanja, ovisno o koncentraciji i drugim stvarima. Ako osoba, s maskom ili ne, zadiše prostoriju, aerosol se raširi po njoj i zarazi skoro sve, naravno ako ima masku ne može vas zapljuvati česticama preko 100 mikrona koje padaju na tlo u 6-7 sekundi, nakon famoznih 1,5-2 metra dosega.

Znači ključna mjera je PROZRAČIVANJE. To su znali već i u doba Španjolske gripe kad su prvi put masovno uvođeni parni radijatori i proizvođači su davali upute da moraju imati snagu takvu da dobro griju sobu za najhlađeg dana uz otvoreni prostor i držali su prozore otvorene. Znate ono kad dođete kod nekog sa starim sustavom grijanja pa morate otvoriti prozor da bude podnošljivo (dakle to je feature, a ne bug). Link na tu zanimljivu priču imate u komentaru ispod”, napisao je Bakić.

Kaže da je važna i vlažnost zraka

Potom piše kako je važna i vlažnost zraka o kojoj govori i Gordan Lauc.

“Druga jako važna stvar je VLAŽNOST ZRAKA koja je ključna na dva načina. O tome je opet jutros pisao Gordan Lauc, njegov današnji post je u komentaru također. Vlažnost zraka i provjetravanje su međusobno kontradiktorni, zagrijavanje hladnog zraka mu radikalno smanjuje vlažnost. Zato kupite ovlaživače, ili imajte mokre krpe na radijatorima, kuhajte vodu, bilo što...Respiratorni virusi uglavnom imaju svoju 'sezonu', a naravno to nije samo od sebe. Jednostavna objašnjenja su često najbolja.

p.s. A sad se sjetimo da je još u srpnju WHO tvrdio da aerosol NIJE značajan način prenošenja…”, kaže Bakić.