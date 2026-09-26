Brazil uvodi potpunu zabranu online klađenja, građanima otpisuju do 90% dugova

BRAZILSKI predsjednik Luiz Inacio Lula da Silva u petak je najavio zabranu online klađenja u najvećoj južnoameričkoj zemlji te predstavio novi program namijenjen kućanstvima za lakšu otplatu dugova.

Navedeni potezi stižu uoči predsjedničkih izbora sljedećeg mjeseca. Ankete pokazuju tijesnu utrku između aktualnog predsjednika i senatora Flavija Bolsonara, najstarijeg sina bivšeg brazilskog predsjednika Jaira Bolsonara.

Online klađenje bit će zabranjeno

Izvršnom uredbom predsjednik Lula da Silva zabranjuje poslovanje internetskih kladionica u Brazilu, manje od dvije godine nakon što je vlada donijela pravni okvir koji je toj industriji omogućio djelovanje. Da bi uredba ostala na snazi, Kongres je mora odobriti u roku od 120 dana.

Rast potrošnje na igre na sreću ispraznio je kućne budžete i pridonio rekordnim razinama zaduženosti kućanstava, upozoravaju brazilske vlasti. Nedavna istraživanja javnog mnijenja pokazala su da otprilike tri četvrtine Brazilaca podržava potpunu zabranu online klađenja.

"Suočeni smo s problemom javnog zdravlja povezanim s online klađenjem. To je ozbiljan problem", izjavio je ministar financija Dario Durigan.

Kladionice dostupne još do 5. listopada

Internetske stranice kladionica bit će dostupne korisnicima do 5. listopada kako bi mogli podignuti preostala sredstva. Od 6. listopada mrežni operateri i trgovine aplikacijama morat će blokirati pristup tim stranicama.

Senator Bolsonaro na predizbornom je skupu u Riju de Janeiru ovu zabranu nazvao populističkom, licemjernom i politički motiviranom.

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Brazilci godišnje potroše milijarde na klađenje

Online klađenje u Brazilu legalizirano je 2018. godine, u mandatu bivšeg predsjednika Michela Temera. Aktualni predsjednik Lula da Silva 2023. godine potpisao je zakon kojim se utvrđuju pravila te, uz sportsko klađenje, odobravaju igre u internetskim kasinima.

Od siječnja 2025. godine ovlašteni priređivači mogu pružati svoje usluge na nacionalnoj razini ako su platili naknadu za koncesiju i ispunili ostale regulatorne zahtjeve.

Ministarstvo financija procjenjuje da brazilska kućanstva godišnje na internetsko klađenje troše oko 60 milijardi reala, odnosno 11,6 milijardi američkih dolara, što državnom proračunu donosi 10 milijardi reala poreznih prihoda, odnosno oko 1,93 milijarde dolara.

Vlada će otkupljivati dugove kućanstava

Lula da Silva također je predstavio program smanjenja tereta dugova kućanstava. Vlada će u studenome održati dražbu za otkup i restrukturiranje dugova, pri čemu će izdvojiti 15 milijardi reala, odnosno oko 2,9 milijardi dolara, za preuzimanje do 150 milijardi reala dospjelih, a nenaplaćenih dugova, uz otpis od 90 posto.

Očekuje se da će program obuhvatiti oko polovicu ukupnog iznosa dugova koji ispunjavaju uvjete.

Kućanstva će tako moći podmiriti dospjele obveze po znatno sniženoj vrijednosti. Riječ je o dugovima ne većim od 10 tisuća reala, odnosno oko 1930 dolara, koji kasne s otplatom između dvije i četiri i pol godine.