Ivan Đakić ima 22 godine. Otkud mu hotel?

O MRZITELJSKOJ objavi Ivana Đakića ovih su dana ispisani mnogi tekstovi. No, o činjenici da 22-godišnji sin moćnog HDZ-ovca ima hotel pisalo se vrlo malo ili nikako.

Ivan Đakić, sin saborskog zastupnika HDZ-a Josipa Đakića, ovih je dana u fokusu javnosti nakon što je pravoslavni Božić svojim sugrađanima "čestitao" fotografijom koja prikazuje jednog od ustaških koljača iz Jasenovca.

Zbog govora mržnje priveden je na ispitivanje u policiju, a iako je DORH tražio da se Đakiću mlađem odredi jednomjesečni pritvor zbog opasnosti od ponavljanja kaznenog djela javnog poticanja na nasilje i mržnju, sud je Đakića pustio uz mjeru opreza redovnog javljanja u virovitičku policiju.

Ima samo 22 godine, a već je poznat po prijetnjama

Prije same odluke suda Đakić se smijao, kroz prozor prema novinarima podizao palce gore i smijuljio se gledajući u mobitel. Pred novinarima je bio bahat, a na kraju se ispostavilo se kako njegova isprika baš i nije bila posve iskrena.

Đakić, iako ima svega 22 godine, već je poznat po prijetnjama. Tako je, prema tvrdnjama novinara Ivana Žade, prijetio da će ga ubiti jer je negativno pisao o njegovom ocu. Podnesena ja kaznena prijava, a HND je zabilježio kako je Đakić prijetio svjedocima i to aktivistici Ivi Anzulović. Zastupnik Đakić za svog sina kaže da je "malo buntovan" te priznao kako je Ivan prvo studirao ekonomiju na Veleučilištu Vern, a knjiga mu, čini se, nije išla od ruke. Studij je tako prekinuo, pa se nedavno upisao na Veleučilište Baltazar u Osijeku. Čini se da je odmah nakon 18. godine postao i član HDZ-a, no nakon posljednjih događaja se ispisao iz vladajuće stranke.

Zahvaljujući interesu šire javnosti za ovaj slučaj privođenja sina saborskog zastupnika, otkrilo se i kako se Đakić junior predstavlja kao bogat čovjek koji se hvali luksuznim voznim parkom i hotelom, a sve je postigao sa svega 22 godine. No, kako je Đakić junior došao do hotela?

Prije hotela Divino bio je hotel Aida, a otvorio ga je - Vladimir Šeks

Riječ je o hotelu "Divino" koji se nalazi na samom ulazu u Pitomaču na magistralnoj cesti iz smjera Virovitice. Hotel je otvoren u lipnju 2017. godine, ima 20 moderno uređenih soba i u njemu radi 10-ak ljudi. U sklopu hotela je i restoran s 300 sjedećih mjesta. Prigodom otvaranja hotela Đakić junior najavio je kako će prostor biti upotpunjen s dva velika bazena i teniskim terenima.

Valja naglasiti kako Đakići nisu izgradili hotel, već je on postojao od prije te je samo preuređen. Hotel se prije zvao Aida, a otvoren je 2007. godine.

Na otvaranju su te godine bili Vladimir Šeks, tadašnji predsjednik Hrvatskog sabora, uz nazočnost tadašnjih ministara unutarnjih poslova i poljoprivrede, Ivice Kirina i Petra Čobankovića. Bio je ondje i Josip Ðakić te tadašnji župan i načelnik općine Pitomača. U hotel je navodno bilo uloženo oko 3,5 milijuna kuna, a iza hotela stajao je poduzetnik Stjepan Široki sa svojom tvrtkom Zlatni klas.

Par godina kasnije Široki je izgubio hotel, a za to je okrivio Đakića i lokalni HDZ. Podravski list je tako početkom 2010. godine prenio optužbe poduzetnika Širokog koji je tvrdio da mu je probleme s prijavom oko neplaćanja 3,9 milijuna kuna poreza državi natovario upravo Đakić jer je navodno bio ljubomoran zbog hotela.

"Sve mi je smjestio HDZ i Đakić"

"Sve mi je smjestio HDZ na čelu s Josipom Đakićem u čijem je vlasništvu od 1999. do 2001. godine bila zgrada koju sam pretvorio u hotel Aida. Oni su 1999. upropastili Poljoprivredno dobro Borik i napravili blic stečaj, a imovinu je s Đakićem kupila bjelovarska tvrtka Tena comerc. Kako su i oni propali, kupio sam imovinu 2004. godine te proširio tvrtku Zlatni klas, osnovanu prije 20 godina, u kojoj je radila cijela moja obitelj. Moja tvrtka je 2006. ostvarila najveću dobit u županiji, čak dva milijuna kuna. Prije dvije godine uložio sam u hotel 3,5 milijuna kuna, što potvrđuje da nisam mogao prevariti državu jer je to ulaganje u iznosu za koji me se sumnjiči. Kako se nisam htio učlaniti u HDZ, smetalo im je što je netko izvan stranke uspješan u poslovanju i sada mi pokušavaju smjestiti", tvrdio je tada poduzetnik Široki.

Đakić je u odgovoru na tu izjavu priznao kako je tu zgradu htio kupiti još 1999. godine, ali ga je poduzetnik Široki preduhitrio.

"Htio sam 1999. godine kupiti zgradu koju je Stjepan Široki pretvorio u hotel, za što sam podigao kredit i isplatio novac vlasniku tvrtke Tena comerc. No, kako on nije htio prepisati zgradu na mene, vratio mi je novac te sam zatvorio kredit. Stjepan Široki mojoj je majci ostao dužan 2400 kuna za predano žito, a pitanje je koliko još na pitomačkom području ima poljoprivrednika kojima nije isplatio dugovanje i koji najvjerojatnije neće moći naplatiti svoja potraživanja", rekao je tada Đakić objašnjavajući povijest sukoba oko hotela.

Široki: Sve prijave protiv mene su odbačene, a ostao sam bez hotela i tvrtke. Stao sam im na žulj

Tvrtka Zlatni klas ubrzo je otišla u stečaj, a prestala je postojati 2011. godine kada je brisana iz registra poslovnih subjekata. Stjepan Široki u kratkom razgovoru za Index prisjetio se događaja iz 2010. godine te i dalje kaže kako su mu sve namjestili HDZ-ovci.

"Da, ostao sam bez hotela. Natovarili su mi na leđa čak tri prijave u visini od pet milijuna kuna. Sve prijave su na kraju odbačene i od svega nije bilo ništa. No, što mi to vrijedi. Tvrtka je otišla u stečaj, zemljište je dobila banka i onda se ta zgrada prodala. Stao sam im na žulj", priča razočarano Široki.

DORH je zaprimio slučaj, a svjedocima se prijeti

No, nije to jedini slučaj navodnih Đakićevih zakulisnih radnji oko hotela, s obzirom na to da je i drugi poduzetnik, osam godina kasnije, rekao pred kamerama RTL Televizije kako je Đakić od njega htio izvući dva milijuna kuna za hotel svog sina. Claude Jambrošić tako je u televizijski eter javno rekao da je Josip Đakić od njega u više navrata pokušao iznuditi mito. Prvi put dva milijuna kuna, a drugi put milijun i pol kuna.

"Krenulo je na neformalnom druženju u Pitomači gdje su bili moji partneri i tada se Đakić s jednim partnerom izolirao pa mu je, pokazujući nedovršeni objekt, hotel u Pitomači, rekao da mu treba hitno dva milijuna kuna. Na to je moj partner reagirao i rekao da će porazgovarati sa mnom", rekao je Jambrušić pred kamerama. Povod navodnom mitu bila je intervencija kod ministra poljoprivrede Tomislava Tolušića jer su u to vrijeme kasnile isplate potpora za pašnjake, a ministar je mijenjao pravilnik.

Đakić je sve to demantirao.

"To je laž, nikada to nisam napravio i nikada ne bih tražio novac", rekao je tada Josip Đakić. Poduzetnik Jambrošić za Index je rekao da ga je DORH kontaktirao odmah nakon emisije koja je emitirana u rujnu prošle godine.

"Ne znam ishod, no ponovio sam ono što sam rekao u emisiji. Nakon toga me više nisu kontaktirali", kaže Jambrošić u razgovoru za Index. Kako nam je rekao, njemu osobno nakon emisije nisu prijetili, niti je bilo nekih reakcija, no svjedoku tog događaja su prijetili.

"Njemu prijete, meni ne. Ne znam kako će sve završiti", rekao nam je na kraju Jambrošić.

Josip Đakić - radnik rudarsko-naftne struke u hotelijerskom biznisu

Naglasimo kao je zastupnik Đakić završio srednju školu i po obrazovanju je stručni radnik rudarsko-naftne struke. Braniteljsko-invalidske porezne olakšice omogućile su mu jednu od najviših zastupničkih plaća koja je oko 22 tisuće kuna, što je svojedobno bilo više od plaća premijera i ministara.

Kao vlasnik današnjeg hotela Divino upisana je tvrtka Đakić Thim d.o.o., no ona nije i vlasnik zemljišta na kojem je hotel. Tvrtka je osnovana u ožujku 2017. godine s minimalnim kapitalom od 20 tisuća kuna. Kao osnivač tvrtke naveden je sada već notorni Ivan Đakić.

Uz Ivana Đakića tu je i njegov brat Tomislav Đakić. Tvrtka je 2017. godine imala prihod od gotovo pola milijuna kuna, a godinu su završili s 89 tisuća kuna minusa. U toj godini bilo je sedam zaposlenih s prosječnom plaćom od 1816 kuna. Poslovni podaci za 2018. godinu još uvijek nisu dostupni.

Iz ranijih imovinskih kartica vidljivo je kako je Đakić od početka raspoređivao imovinu na suprugu i tada maloljetnu djecu. Uz hotel Đakići danas imaju i apartmane na Šolti.