Mladić iz BiH razvio aplikaciju: Spaja one koji imaju i one koji nemaju hrane

DALIBOR Matijević iz mjesta Šimići pokraj Banja Luke napravio je aplikaciju koja spaja one koji imaju previše hrane s onima koji je nemaju.

Aplikaciju je nazvao Robin Food, a razvio ju je u Sloveniji gdje i živi. Time je postao junak koji se bori za najugroženije i one koji nemaju ni osnovne uvjete za život.

Dosad je prodao više od 85.000 proizvoda.

Hrana jeftinija i do 90 posto

Hrana koja je dostupna na njegovoj aplikaciji je jeftinija od hrane u trgovinama i do 50 posto, a kako kaže sam Matijević, neki proizvodi su sniženi i do 90 posto, javlja Avaz.

Osnivač je u razgovoru za N1 BiH rekao kako je aplikacija jako jednostavna, i to na razini tvrtki.

"Tvrtke koje imaju višak robe postavljaju na naš marketplace robu koju imaju viška. Osim toga, i mi pomažemo s našim fizičkim trgovinama u koje kupci mogu doći, vidjeti i kupiti robu", rekao je Matijević.

Aplikacija ima oko 150 kupaca dnevno

Matijević je rekao kako aplikacija ima oko 150 kupaca na dan, dok velikih firmi koje surađuju s njima ima par stotina iz cijele Europe.

"Želimo se raširiti preko cijele Europske unije. Namirnice su jeftinije od 50 do 90 posto. Inače bi se te namirnice bacile, a mi tvrtkama samo stvaramo mogućnost da svejedno prodaju tu robu i da je kupi netko kome je zaista potrebna", rekao je.

Ispričao je i kako u Robin Foodu paze na to da se hrana prevozi regionalno kako bi se između susjednih zemalja prevozila kvalitetna roba.

Dodao je i kako rade na bankama hrane kako bi omogućili ljudima koji nemaju internet i pametne telefone da dođu do jeftinijih namirnica te im tako pomognu, rekao je za N1 BiH. Zaključio je kako je logika iza cijelog projekta jednostavna te kako samo žele do ljudi kojima je to potrebno dostaviti povoljniju i jeftiniju hranu.

Godišnje se baci više od trilijuna tona hrane

U svijetu se godišnje baci 1,3 trilijuna tona hrane, što je trećina hrane proizvedene za ljudsku konzumaciju. U Hrvatskoj se godišnje baci oko 380 tisuća tona hrane, od čega 53 posto u kućanstvima.

Kad bi se bacanje hrane smanjilo samo za jednu četvrtinu, u svijetu ne bi bilo gladi, no neke procjene govore da hrane neće biti dovoljno s obzirom na očekivani porast svjetske populacije u idućih 20-ak godina.