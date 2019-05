Možemo! nije prošlo prag: "To je dobar rezultat, dobar ulog za iduće izbore"

NOSITELJ koalicijske liste Možemo! - politička platforma, Nova ljevica, ORaH, Tomislav Tomašević, ocijenio je da su, unatoč tome što prema rezultatima izlaznih anketa ne prelaze izborni prag, ostvarili jako dobar rezultat, posebice imajući u vidu da je platforma nastala prije samo tri mjeseca.

"Treba pričekati rezultate DIP-a, no ovo je jako dobar rezultat za nas jer nije bilo puno vremena da glasači saznaju za nas s obzirom na to da je platforma Možemo! osnovana prije samo tri mjeseca, a koalicija s ORaH-om i Novom ljevicom sklopljena pred same izbore", kazao je Tomašević za Hinu komentirajući rezultate izlaznih anketa prema kojima je ta platforma osvojila 2,46 posto.

Ustvrdio je da su glasovi koje su danas dobili, "a kojih je više od mnogih etabliranih političkih opcija", dobar ulog za sljedeće izbore na koje će ići.

"Ovi europski izbori su kondicijski trening za utakmicu koja se za Hrvatski sabor igra sljedeće godine, a mi imamo borbenost i znanje te dovoljno vremena da izgradimo suvremenu ljevicu koja je Hrvatskoj prijeko potrebna. Zahvaljujemo svim građanima koji su za nas glasali i krećemo s njima sljedećih godina graditi drugačiju budućnost Hrvatske", kazao je Tomašević.