Plenković: Čudi me da predsjednica hvali Most, možda želi proširiti izbornu bazu

PREDSJEDNIK hrvatske vlade Andrej Plenković izjavio je u petak kako se predsjednici Republike Hrvatske Kolindi Grabar-Kitarović očito sviđa nešto što Most radi te da predsjednica svojom izjavom možda nastoji proširiti svoju izbornu bazu.

"Očito joj se nešto sviđa što Most radi, moje iskustvo s Mostom je loše, možda nastoji proširiti bazu", rekao je Plenković odgovarajući na novinarska pitanja u Kutini, gdje je sudjelovao na obilježavanju 50 godina Petrokemije.

"Vidim da se Most hvali da su autori referendumskoga pitanja koje je duboko diskriminirajuće prema zastupnicima manjina", naglasio je Plenković ustvrdivši kako Most vuče desetljećima nazad te da to nije put koji on cijeni.



Poručio je kako "malo čudi predsjednica kad hvali takvu ekipu".

Riječima "nema ih ovdje, ne vidim ih" predsjednik vlade komentirao je predsjedničinu izjavu u Osijeku, kojom je predsjednica u Osijeku prozvala političare iz zagrebačkih salona.

Plenković je ustvrdio kako je njegova vlada napravila iskorake prema županijama, gradovima i općinama. ''Mislim da smo napravili poruku partnerstva i suradnja te vlada radi na tome da već refleksno znamo što je dobro za koji dio Hrvatske'', napomenuo je dodavši kako teze koje se provlače o elitizmu i otuđenosti ne stoje što se tiče njega i njegove vlade.

"Ako je netko stalno među ljudima, onda smo to mi", rekao je Plenković podsjetivši kako je njegova vlada upravo Osijeku za Dan grada donijela projekt vrijedan dvije milijarde kuna.

Premijer od svih aktera očekuje da daju doprinos ravnomjernom razvoju zemlje.

Odgovarajući na pitanja o demografiji, Plenković je ustvrdio kako je to problem koji Hrvatsku muči već 70 godine te da za negativne trendove, koji su krenuli nakon Drugog svjetskog rata, nisu odgovorni ni predsjednica ni vlada.

Ocijenio je kako su to društveni procesi koji su se dogodili te da Hrvatska nije jedina zemlja koja ima taj problem. ''To je golemi problem, ali je i dio naših mjera praktički od druge sjednice vlade'', napomenuo je premijer dodavši kako sam ekonomski napredak nije jedini način kako povećati demografsku revitalizaciju.

Za to je, smatra, potrebna i promjena mentaliteta i jedan dašak optimizma u društvu.



''Ovako kako je sada, kontinuirano negativan pristup neće doprinijeti ničemu dobrom, može samo ljude učiniti depresivnima'', ocijenio je Plenković dodavši kako to ne može riješiti sama vlada.



Smatra kako je to širi fenomen u kojemu svi akteri imaju svoje odgovornosti i te odgovornosti trebaju preuzeti.

Izvanredna uprava napravila velike napore

Komentirao je i današnji dopis Francka Trgovačkom sudu, u kojemu najavljuje da će koristiti sve zakonske mogućnosti i sredstva kako bi zaštitio svoja vjerovnička prava.

"Mislim da se puno napravilo, našli smo način da izrazito zamršen i kompleksan problem, koji je pao u krilo našoj vladi, riješimo na optimalan način", rekao je dodavši kako će sljedeći tjedan nagodba biti publicirana.

Istaknuo je kako su u najvećoj mjeri zadovoljni svi vjerovnici. ''Hoće li baš svi sudionici biti kompletno zadovoljni, to jednostavno nije realno'', istaknuo je predsjednik vlade dodavši kako je izvanredna uprava napravila velike napore. Podsjetio je kako je bilo bitno da hrvatska ekonomija ne doživi kolaps te dodao kako većina dobavljača i kompanija ima budućnost i radna mjesta.

Premijer Plenković izrazio je uvjerenost kako je vlada svojim mjerama omogućila nastavak proizvodnje u Petrokemiji.

Pedeset godina Petrokemije Kutina i njezin značaj za hrvatsku proizvodnju, zaposlenost i izvoz temelj su nastavka modernizacije i razlog jasnog opredjeljenja vlade RH za pronalazak dugoročnog i održivog modela njezinog budućeg poslovanja, istaknuo je.