Plenković: Penava bi trebao razumjeti da je suradnja sa Srbima interes HDZ-a

Premijer i predsjednik HDZ-a Andrej Plenković rekao je u utorak kako vukovarski gradonačelnik Ivan Penava razumije da je HDZ-ov strateški interes suradnja s SDSS-om i srpskom zajednicom te istaknuo da se politika stranke temelji na politici prvog predsjednika Republike i HDZ-a dr. Franje Tuđmana.

"Trebao bi bolje razumjeti"

"Razumio je on to i još bi trebao bolje razumjeti. A i razumije jer su ga mnogi naši sugrađani pripadnici srpske manjine podržali na izborima za gradonačelnika Vukovara", izjavio je Plenković nakon sjednice saborskog Kluba HDZ-a odgovarajući na pitanje je li Penava na današnjem sastanku s njim razumio i to da je HDZ-ov strateški interes suradnja s srpskom zajednicom i SDSS-om.

Penava je dobro razumio što je državna, a što lokalna politika HDZ-a

Dodao je i kako je Penava na sastanku jako dobro razumio što je državna politika HDZ-a, a što politika lokalnih stranačkih organizacija.

Plenković je istaknuo da se politika HDZ-a bazira na ključnim temeljima politike prvog predsjednika Republike i HDZ-a dr. Franje Tuđmana - mirnoj integraciji hrvatskog Podunavlja, pomirba, suživot, istina te procesuiranje odgovornih za ratnih zločina. No, poručio je, to je i nastojanje da se u 21. stoljeću gradi društvo u kojem se svi mogu osjećati dobro.

Plenković smatra da ponekad ima situacija kada nešto iz Vukovara izgleda drugačije nego iz Zagreba te ih Penava doživljava kao svojevrsne provokacije - o tome da li netko stoji ili ne stoji tijekom intoniranja hrvatske himne, što je iz kuta Vukovara određeni problem.

Ponovio je i da politiku HDZ-a određuje vodstvo stranke, a gradonačelnik Penava bavi se temama vezanim uz Grad Vukovar.

Gradonačelnik Vukovara Ivan Penava izjavio kako ostaje u HDZ-u i da ima podršku svoje stranke te da se od njega ne može očekivati da se odriče vrijednosti Domovinskog rata.

O nabavci F-16: Predstavnici MORH-a bili i u Izraelu i u SAD-u

Premijer je, na pitanje o curenju sms-ova vezanim uz korespondenciju sa SAD-om o nabavci izraelskih aviona F-16 Barak, ponovio da će se o tome napraviti detaljna analiza. Navevši kako nije imao saznanja o tim mailovima rekao je i da je ministar obrane Damir Krstičević pojasnio da se radi o brojnim mailovima koji su bili izmjenjivani na razini stručnog tima, predstavnika MORH-a i drugih uključenih u taj posao.

"Mi govorimo o mailovima koji su bili u fazi prije donošenja konačne odluke. I bez tih saznanja smo, na temelju moje inicijative, zadužili da predstavnici MORH-a odu još jednom u Izrael i Washington ne bismo li precizno, sigurno i pouzdano mogli čuti da će jedna strana preuzeti teret odgovornosti za ishođenje dozvola a to je Izrael, što su oni i pismeno potpisali", rekao je.

Naveo je i da je iz vođenih razgovora bilo jasno da neće biti problema ni da Izrael preuzme tu odgovornost niti da SAD-e u tom trenutku rade probleme oko dobivanja dozvole.

"Mi smo nakon njihova povratka (iz Izraela i SAD-a) još pustili dva mjeseca hlađenja te vruće teme i onda tek donijeli odabir. Problemi su nastupili u kasnoj jeseni prošle godine", kazao je Plenković.

Podsjetio je i na svoju raniju izjavu ćemo mi kao država, ako ne budemo kroz proces koji je bio između nas i četiri države koje su bile ponuditelji u stanju odabrati ono što smo izabrali kao najbolju ponudu, staviti izvan snage cijeli proces – što smo, kaže, i učinili.