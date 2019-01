Psihijatrica na suđenju Horvatinčiću: Nije psihički bolestan, narcisoidan je

NA OPĆINSKOM sudu u Šibeniku danas se nastavlja suđenje Tomislavu Horvatinčiću. Ovo je treće suđenje Horvatinčiću zbog smrti bračnog para Salpietro koji je poginuo kada je na njega u kolovozu 2011. godine naletio gliserom.

Podsjetimo, treće suđenje počinje jer su prve dvije presude Tomi Horvatinčiću srušene na Županijskom sudu u Zadru. U prvom suđenju sutkinja Maja Šupe je Horvatinčiću izrekla uvjetnu kaznu, a potom ga je na drugom suđenju oslobodila u presudi koja je šokirala hrvatsku javnost.

Naime, sutkinja Šupe povjerovala je u, najblaže rečeno, nekredibilnu Horvatinčićevu tvrdnju o sinkopi zbog koje je, navodno, bio u nesvjesnom stanju u trenutku sudara na moru.

Drugo ročište započelo je saslušanjem sudske vještakinje Vesne Šerić (67), specijalistice neurologije koja je kazala da ostaje pri čitavom mišljenju izrečenom 2014. godine uz dvije nadopune, a na zahtjev obrane ponovila je iskaz iz travnja 2017. godine, javlja Šibenik.in.

Sinkopa ili drop attack?

Na pitanje odvjetnika Branka Baice može li, s obzirom na iskaz Anice Đerđe koja je bila s Horvatinčićem u trenutku nesreće, reći je li okrivljeni bio u stanju sinkope, odgovorila je da "ne može ni tvrditi ni opovrgnuti da se u određenom trenutku mogla dogoditi kriza svijesti koja se opisuje kao sinkopa jer u tom trenutku nije bila na mjestu događaja".

"Ističem da temeljem medicinske dokumentacije, s obzirom na promjenu na vratnoj kralježnici kao i na dijagnozu sužene lijeve vertebralne arterije, mogućnost je postojala, ali je li bila ili ne, ne mogu ni potvrditi ni isključiti", odgovorila je Šerić.

Šerić je kazala da tog trenutka nije postojala dijagnoza sinkope, ali u nalazu prof. dr. Podobnik navodi se dijagnoza 'drop attacka', što znači da osoba klone, pada na koljena i laktove, ali bez jasnog gubitka svijesti, što može biti indikator za sinkopalni attack.

"Drop attack je momentalni pad, kao pokošen. Drop attack je pretpostavka za mogućnost sinkope ili pretsinkope", opisala ga je na traženje državne odvjetnice Irene Senečić, a na pitanje može li osoba nakon drop attacka nacrtati sudar usprotivio se odvjetnik obrane Baica.

"Sinkopa je kratkotrajni gubitak svijesti, a nakon toga je osoba pri svijesti, u kontaktu i orijentirana, nije konfuzna i smetena. Sinkopa potraje od par sekundi do dvije ili tri minute", sažela je Šerić.

Nije psihički bolestan, ali je narcisoidan

Vještakinja radiologinja Kristina Potočki ostala je pri nalazu i nadopunama nalaza iz prethodnih ročišta, uz napomenu da je primila nove nalaze iz 2017. godine vezane uz zdravstveno stanje Tomislava Horvatinčića.

Nadica Buzina, specijalistica psihijatrije, također je u cijelosti ostala pri mišljenju.

"Mogu samo kratko navesti da u užem psihijatrijskom smislu Tomo Horvatinčić ne boluje od duševne bolesti, nije ovisnik o alkoholu i drugim psihoaktivnim sredstvima i kod njega nisu dijagnosticirana nekakva organska oštećenja psihe. Vezano za ocjenu njegove ubrojivosti, s psihijatrijskog aspekta ne postoje elementi na temelju kojih bi se moglo govoriti o smanjenju sposobnosti upravljanja vozilom u bilo kom stupnju, no s obzirom na to da je pitanje suda bilo i da se izjasnimo po pretpostavci da je on u kritično vrijeme bio u stanju sinkope, tada moramo ocijeniti da, ako bi takva pretpostavka i bila prihvaćana, onda osoba koja nije pri svijesti ne može imati intelektualne ni druge sposobnosti", kazala je.

Državna odvjetnica Senečić tražila je da se osvrne na dio iskaza o narcisoidnosti te da je osoba izvanprosječnog intelektualnog funkcioniranja.

"To proizlazi iz ispitivanja i psihologijskog testiranja obavljenog tijekom vještačenja i koje je sastavni dio psihijatrijske ekspertize. Narcistička obilježja ličnosti dio su strukture ispitanikove osobnosti, njegovog osobnog socijalnog funkcioniranja i nemaju dimenziju nekog težeg psihijatrijskog poremećaja", pojasnila je te na traženje Senečić dodala da svaka struktura ličnosti ima određena obilježja, ali kada su neka od njih posebno naglašena, posebno se dijagnosticiraju.

"Meni je žao što se suđenje vodi već osam godina. Bio bih sretan da se to završi što prije, i zbog mene i moje krivnje. Ja sam imao dvije operacije i nikad zbog mene nije odgođeno suđenje. Neću biti miran dok ovo ne završi. Meni je žao zbog te nesreće, bio sam sudionik", kazao je nakon suđenja Horvatinčić.

Odbio je komentirati je li bilo kakvih pomaka u odnosima s obitelji stradalih.

"Ja sam njima spreman pomoći dok sam živ", kazao je.

"Javnost i javni linč, vi tome podgrijavate, to ne pomaže. Tu je sud, ja vjerujem u hrvatsko pravosuđe", kazao je.

Horvatinčićeva partnerica ostaje pri iskazu

Na prošlom ročištu u studenom prošle godine ponovno su saslušani svjedoci Anica Đerđa Dilber koja je s Horvatinčićem bila na brodu u trenutku nesreće i Boris Seljanovski, bivši istražitelj Lučke kapetanije Šibenik.

Treći svjedok koji je bio pozvan, njemački nautičar Klaus Fuchs koji je jedrilicom prvi prišao Horvatinčiću nakon nesreće, nije se odazvao pozivu na saslušanje pravdajući se poslom.

Anica Đerđa Dilber ostala je pri iskazu koji je dala prije sedam godina na šibenskom sudu, dok je Seljbanovski ostao pri iskazu iz rujna 2011. godine jer se ništa u međuvremenu nije promijenilo, javlja Šibenik.in.

DORH predložio da se ispita sin poginulih

Na prošlom ročištu raspravljalo se i o skici pomorske nesreće za koju su Horvatinčićevi odvjetnici tražili izuzeće kao dokaznog materijala, a Seljanovski je rekao kako je tekst na skici on napisao prema izjavi optuženika, dok je crtež nacrtao optuženi, te da o njegovom zdravstvenom stanju tada nije bilo govora.

DORH je dodatno predložio da se kao svjedok ispita sin oštećenika Federico Salpietro, čemu se usprotivila obrana Tome Horvatinčića. Ustrajali su i na prijedlogu da se iz postupka izuzme skica pomorske nesreće koja je, prema njima, nezakonit dokaz.

Taj prijedlog je na kraju odbijen jer je skicu sastavila službena osoba, a zaključeno je kako pitanje vjerodostojnosti nema utjecaja na njezinu zakonitost.