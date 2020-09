Revolucionarni električni kamion Nikola je golema prevara?

STARTUP za proizvodnju električnih kamiona Nikola Corporation (NC) mogao bi se naći u ogromnim problemima nakon što je financijska tvrtka Hindenburg research jučer objavila izvještaj u kojem tvrdi da je njegov osnivač počinio niz prijevara kako bi napumpao vrijednost kompanije. Izvještaj se temelji na pravnim dokumentima, porukama i snimljenim telefonskim pozivima.

NC je tvrtka koja razvija revolucionarni kamion Nikola One, čija bi pogonska ćelija bazirana na vodiku stvarala električni napon za pokretanje motora. Tim izumom, tvrdili su u startupu, ne bi bilo potrebe za punjenje baterije na punionicama.

NC je, inače, ovog lipnja izašao na burzu te dosegnuo procijenjenu vrijednost od 26,3 milijarde dolara. Početkom ovog tjedna objavili su i suradnju s američkim gigantom General Motorsom, koji bi trebao preuzeti 11 posto tvrtke. NC bi u suradnji s GM-om trebao razvijati novi električni pick-up po imenu Nikola Badger. Osim s GM-om, NC je sklopio partnerstvo i s njemačkim Boschom, itekako velikom i značajnom kompanijom.

No u spomenutom izvještaju se tvrdi kako je osnivač NC-a Trevor Milton pomoću obmana manipulirao percepcijom javnosti o tvrtki. Uz to je sklopio partnerstva s ozbiljnim igračima u autoindustriji te je tako napumpao vrijednost tvrtke. Ipak, Hindenburg je tzv. short-seller NC-a, što znači da će oni profitirati padom dionica pa izvještaj treba uzeti uz oprez.

Autori tvrde da su u istraživanje krenuli nakon što je Bloomberg objavio tekst o tome kako je NC precijenio mogućnosti kamiona Nikola One.

U izvještaju se navodi kako je Milton uspjeh postigao na temelju lažnih tehnologija i precijenjenih poslovnih ugovora. Također se tvrdi da kamion Nikola One nikad nije bio u voznom stanju. Za pokazni video kamiona tvrde da je sniman na nizbrdici te da pomoću trikova u snimanju izgleda realno. Ustvari, tvrde, uopće nije vozio na vlastiti pogon. Osim toga, tvrde kako je dio tehnologije ugrađen u kamion zapravo maketa.

Iz Hindenburga također tvrde kako su im bivši zaposlenici NC-a rekli da kamioni nikad nisu imali pogonske ćelije, što je 2016. godine potvrdio i Bloomberg. Tada je NC putem live streama prenosio predstavljanje kamiona, tvrdeći da ga pokreće vodik, dok ga je ustvari pokretao prirodni plin.

No Milton nije lagao samo o tehnologiji u kamiona. Jedan od razloga uspjeha tvrtke je i tvrdnja da mogu jeftino nabaviti i proizvoditi vodik za kamione, no čini se da je i to laž jer NC nema tvornicu za proizvodnju vodika, a Milton je to krajem ljeta i priznao.

Izvještaj Hindenburga se pozabavio i narudžbama za kamione. Navodno ih je preko 14.600, od čega većina otpada na prijevozničku tvrtku US Xpress. No izvještaj navodi kako su od te tvrtke dobili tek 1,3 milijuna dolara, dok je procijenjena vrijednost narudžbi 3,5 milijardi dolara. 2018. godine iz NC-a su objavili kako će svima koji su se predbilježili za narudžbu kamiona One vratiti novac te da prelaze na razvoj modela Two. No detalji te odluke nisu poznati.

Nakon objave izvještaja na Twitteru se javio i osnivač NC-a Trevor Milton koji je napisao da zna tko je financirao izvještaj te da će se o svemu oglasiti za par sati.

Been working on rebuttal of hindenburg for 14 hours to provide a clear, factual, low-emotional answer to the report. It will be out before market opens and working through the night. I feel great about every answer. They wanted max damage, it didn't work. Now back to growth.