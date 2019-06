Sad stvarno možemo pospremiti jakne i duge rukave. Temperature će ići do 29°C

ČINI se kako je konačno stiglo pravo ljeto! Sudeći prema temperaturama koje nam slijede, neće nam više trebati deblje jakne, a ni dugi rukavi, za razliku od prošlog tjedna kada smo na ulicama Zagreba, recimo, mogli vidjeti ljude u čizmama iako je bio kraj svibnja.

No, iako će temperature biti ugodno visoke, vrijeme prvih par dana ovog tjedna i neće biti skroz lijepo. Naime, do četvrtka se očekuju padaline diljem zemlje, i na kopnu i na moru. Neće padati cijelo vrijeme, ali dovoljno da morate nositi kišobran.

> INDEX VRIJEME

Danas nestabilno i do 28 stupnjeva

Prema prognozi koju je jutros u 6 sati objavio DHMZ, očekuje se nestabilno vrijeme.

Prevladavat će sunčano, no u unutrašnjosti i na krajnjem jugu uz povremeno više oblaka moguće je malo kiše, a od sredine dana i poneki pljusak s grmljavinom, osobito u Slavoniji.

Vjetar na kopnu bit će slab, popodne do umjeren sjeverni i sjeveroistočni. Ujutro na Jadranu slaba do umjerena bura, potom sjeverozapadnjak, a uz obalu jugozapadnjak. Najviša dnevna temperatura između 23 i 28°C.

Prognoza po regijama za danas

Istočna Hrvatska

Djelomice sunčano te i dalje nestabilno. Povremeno može pasti malo kiše, a poslijepodne i poneki izraženiji pljusak Prema kraju dana pljuskova može biti i na krajnjem jugu. Ujutro po kotlinama i uz rijeke mjestimična magla. Vjetar većinom slab. Jutarnja temperatura od 12 do 16, a najviša dnevna između 23 i 26°C.





Središnja Hrvatska

Većinom sunčano, a uz dnevni razvoj oblaka mjestimice je moguć poneki pljusak praćen grmljavinom. Ujutro mjestimice magla. Vjetar većinom slab. Jutarnja temperatura od 12 do 16, a najviša dnevna između 24 i 27°C.





Gorski kotar i Lika

Djelomice i pretežno sunčano te nestabilno. Mjestimice može pasti malo kiše, a popodne i poneki pljusak s grmljavinom. Ujutro po kotlinama mjestimice magla. Vjetar većinom slab. Jutarnja temperatura od 11 do 15, a najviša dnevna između 22 i 25°C.





Sjeverni Jadran

Pretežno sunčano, a poslijepodne uz jači razvoj oblaka, u unutrašnjosti Istre su mogući pljuskovi s grmljavinom. Ujutro mjestimice slaba do umjerena bura, popodne zapadnjak i sjeverozapadnjak. Jutarnja temperatura od 14 do 18, u unutrašnjosti Istre od 11 do 14. Najviša dnevna između 24 i 27°C.

Tekst se nastavlja ispod oglasa





Dalmacija

Djelomice sunčano uz promjenljivu naoblaku, a poneki pljusak praćen grmljavinom izgledan je u drugom dijelu dana. Ujutro će puhati slaba do umjerena bura, popodne zapadnjak i sjeverozapadnjak. Jutarnja temperatura između 15 i 18, a najviša dnevna od 23 i 25°C.

Sutra slično

Na kopnu se sutra očekuje promjenljivo oblačno uz sunčana razdoblja, mjestimice i s pljuskovima praćenim grmljavinom. Na Jadranu se očekuje sunčanije, a na krajnjem jugu uz više oblaka moguć je poneki pljusak. Vjetar će biti većinom slab, na Jadranu mjestimice umjereno jugo i južni vjetar. Najniža jutarnja temperatura većinom će biti između 13 i 18, a najviša dnevna od 23 do 27°C.

Od četvrtka sunčanije i bez kiše

Promjenljivo s kišom i pljuskovima praćenim grmljavinom očekuje se i sredinom tjedna. Oborina će biti češća na kopnu, a poneki je pljusak izgledan i u Dalmaciji. U četvrtak sunčanije, no malo kiše još može pasti u Slavoniji. Ujutro je u unutrašnjosti mjestimice moguća magla. Vjetar na kopnu većinom slab, u četvrtak umjeren jugozapadni. Na Jadranu će zapuhati umjeren južni vjetar, a zatim i jugo koje će u četvrtak jačati. Temperatura na Jadranu bez znatnije promjene, a dnevna na kopnu u blagom porastu.

U petak bi u središnjoj Hrvatskoj i u Slavoniji temperature mogle ići i do 30 stupnjeva, na moru će biti par stupnjeva niže temperature.