Venezuela Guaidu na 15 godina zabranila obnašanje javne dužnosti

VENEZUELSKE vlasti priopćile su danas kako je oporbenom čelniku i predsjedniku parlamenta Juanu Guaidu zabranjeno obnašanje javne dužnosti 15 godina, dok nastoje izvršiti udar na protivnika predsjednika Nicolasa Madura kojega podržavaju Sjedinjene Države.

Glavni državni revizor Elvis Amoroso, koji nadzire transparentnost državne uprave u Venezueli, odlučio je "zabraniti građaninu (Juanu Guaidou) obnašanje svake javne dužnosti na koju se dolazi sudjelovanjem na izborima u najvećem mogućem trajanju predviđenom zakonom", rekao je na državnoj televiziji.

To je trajanje od petnaest godina, podsjetio je čelnik tog tijela za koje se općenito smatra da je blisko aktualnoj vlasti.

Glavni državni revizor: Guaido je bio na 91 putovanju izvan zemlje

Po Amorosovim riječima, Guaido u svojoj poreznoj prijavi ne opravdava neke troškove u Venezueli i u inozemstvu novcem iz drugih zemalja.

"Bio je na 91 putovanju izvan zemlje što je stajalo više od 310 milijuna bolivara (oko 94.000 dolara po sadašnjem tečaju), ne navodeći podrijetlo tog novca", rekao je revizor.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

To je tijelo objavilo 11. veljače da pokreće istragu protiv oporbenog čelnika. Zatražilo je od državnog odvjetništva da "poduzme potrebne korake", ne navodeći druge pojedinosti.

Bivši kandidat na predsjedničkim izborima 2013. Henrique Capriles bio je sankcioniran na isti način i zabranjeno mu je sudjelovanje na izborima, zbog čega se nije mogao kandidirati prošle godine.

Guaido odbio zabranu

Guaido, kojeg je za privremenog predsjednika priznalo pedesetak zemalja, odbio je 15-godišnju zabranu sudjelovanja na izborima o kojoj je odlučio glavni državni revizor Elvis Amoroso, rekavši da je potonji nelegitiman.

"On nije revizor. On to nije i ne postoji zabrana sudjelovanja na izborima. Revizora može imenovati samo legitimni parlament", rekao je Guaido, podsjetivši da je Elvisa Amorosa na tu dužnost imenovala Ustavotvorna skupština podređena vlasti koja je preuzela ovlasti parlamenta.