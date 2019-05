Zagrebački poduzetnik: Hrvat sam, a glasao sam za Pupovčevu listu. Evo zašto

SDSS Milorada Pupovca je na ove europske izbore prvi put izašao sa samostalnom listom, napustivši geto manjinske stranke u kojem se nalazi na hrvatskim parlamentarnim izborima. Pupovac je bio nositelj njihove liste, a odmah iza njega nalazio se profesor politologije na zagrebačkom Fakultetu političkih znanosti Dejan Jović koji je u slučaju osvajanja mandata trebao ići u Bruxelles kao eurozastupnik.

Za razliku od svih ostalih lista, SDSS-ova je imala i izvrsnu marketinšku kampanju, s plakatima koji su pitali “Znate li kako je biti Srbin u Hrvatskoj?”, što je izludilo desničare te su mnogi plakati bili i uništeni ili unakaženi fašističkim natpisima i pozivanjem na klanje srpske djece. Time je SDSS efektno razotkrio srbomržnju koja tinja u značajnom dijelu hrvatskog društva, a još veći je hit bio spot koji je za njih snimio “trener svih trenera” Ćiro Blažević u kojemu je poručio da su “svi ljudi jednaki”.

Respektabilnih 2,66 posto za listu SDSS-a

Na kraju svega je Milorad Pupovac u intervjuu najavljivao da će za listu SDSS-a glasati i Hrvati. SDSS-ova lista je osvojila 2,66 posto (oko 30 tisuća glasova), ostavši ispod izbornog praga, ali istovremeno dobivši više od nekih mnogo većih riba na političkoj sceni, primjerice HNS-a i Milana Bandića.

Još važnije od toga je da je SDSS doista privukao i neke Hrvate da podrže njihovu listu, što svakako predstavlja dobar korak u relaksaciji hrvatsko-srpskih odnosa u RH. Jedan od njih je i 41-godišnji zagrebački poduzetnik i galerist Neven Fitnić, koji iz ureda u Vodnikovoj ulici u centru Zagreba vodi uspješnu likovnu galeriju Laval Nugent te pogon za proizvodnju plastičnih stalaža za kozmetiku Poliplex u Sisku i pivovaru Crafter’s u Leprovici pored Dugog Sela.

Fitnić je pristao za Index ispričati zašto je kao etnički Hrvat odlučio na ovim izborima glasati za listu SDSS-a.

"Jović je vrsni politolog europske razine"

"Zašto ste odlučili glasati za listu SDSS-a i Dejana Jovića? Iz solidarnosti, iz inata, nečeg trećeg?", pitamo ga na početku našeg razgovora.

“Vagao sam opcije tijekom predizborne kampanje i bilo je tu još ljudi za koje bih bio voljan glasati, ali sam prvenstveno odlučio glasati za profesora Dejana Jovića jer me se dojmio njegov dosadašnji životopis. Čovjek je vrsni politolog europske razine, mislim da je njegova knjiga "Rat i mit" kapitalno djelo o suvremenoj hrvatskoj politici identiteta i obavezna lektira za svakog tko se misli profesionalno - pa čak i amaterski - baviti politikom, a kao glasaču mi imponira i njegov politički integritet, dosljednost u stavovima, argumentiranost, hrabrost i volja da se suoči s neugodnim pitanjima hrvatske današnjice. Kako su ovo "evropski" izbori, mislim da je osoba njegovog zvanja i znanja najbolji odabir za hrvatskog predstavnika u Europskom parlamentu”, objašnjava Fitnić.

Jović kao hrvatski liberal

Kaže da je bio svjestan da Jović nije imao prevelike šanse ući u Europski parlament, ali da ga to nije zaustavilo da zaokruži njegovo ime i listu SDSS-a.

“Na nekoj osobnoj razini skup njegovih političkih osobina je ono kako ja vidim suvremenog hrvatskog političara i vrijednosti - neću reći da ih podjednako dijelim s Jovićem - ali kojima barem težim u životu. To što je na listi SDSS-a mi ne predstavlja nikakav problem. Po njegovom djelovanju, ja Jovića doživljavam kao hrvatskog liberala, a ne kao predstavnika srpske manjine u Hrvatskoj. Kao građanina Republike Hrvatske s istim problemima koje muče mnoge građane Republike Hrvatske. Kako god izbori završili, domaća politička scena, nakrcana političkim lakrdijašima i diletantima od Bunjca do Stiera, treba političkog stručnjaka poput Jovića i zbilja mislim da je ozbiljan progresivni potencijal”, kaže Fitnić.

"Idiotski narativ o zlim Srbima koji rovare"

"Kako vam se činila predizborna kampanja SDSS-a te reakcije na nju - poput uništavanja plakata?", pitamo Fitnića.

“Ozbiljne predizborne kampanje nije ni bilo. Ne pamtim da je itko istaknuo neku suvislu politiku u svojim sloganima. Ne pratim HRT pa nisam vidio eventualna sučeljavanja ili promocije, ne znam ima li uopće svega toga za EU izbore. Vidio sam plakate na ulicama i bannere na portalima, to je maksimum kampanje koji sam zamijetio. SDSS-ove plakate sam primijetio jer su bili sjajno odrađeni s marketinške strane i postavljali su legitimno pitanje o kojem se puno ne priča, a bilo je gotovo sigurno da će izazvati i ove bijesne grafite. Iskreno, nisam se puno obazirao na to niti otvarao vijesti o pošaranim plakatima. Hrvatsko društvo nikako da se odmakne od tog idiotskog narativa o "zlim Srbima koji rovare". Mislim, o tome se već hrpu puta sve reklo, glupo mi je išta uopće ponavljati”, pomalo frustrirano govori nam Fitnić.

Zanimljivo, nije ga baš oduševilo sudjelovanje Ćire Blaževića u SDSS-ovoj kampanji. “Jebeš ti društvo u kom Ćiro Blažević mora objašnjavati prosječnom hrvatskom glasaču, 25 godina nakon rata, da su Srbi u Hrvatskoj jednaki kao i ostali građani Hrvatske, pa se onda to vrti kao glavna politička poruka pred izbore. Kakva je to politička devolucija Republike Hrvatske? Daleko od toga da mi je Ćiro Blažević ikakav moralni orijentir u životu, ali ipak respektiram njegov potez, iako mi je ta reklama otužni pokazatelj demokratičnosti u Republici”, ističe Fitnić.

Model uzornog građanina Republike Hrvatske

S obzirom na to da ovaj razgovor za Index vodi kao netko tko se etnički identificira kao Hrvat, želimo od Fitnića čuti kako on definira i osjeća svoje hrvatstvo. Što mu uopće znači biti Hrvat, pitamo ga.

“Je li ovo sad prilika za milanovićevski moment?” smije se Fitnić, aludirajući na objavu bivšeg premijera i lidera SDP-a o tome da mu je jedan djed bio ustaša. Nastavlja u istom ironičnom tonu: “Dio moje obitelji potječe od loze Vrbana iz Pejakuše, s Velebita, je l’ mi to daje dovoljno kredita za moje hrvatstvo da neutralizira glas za SDSS?”

Onda nudi i ozbiljniji odgovor o svojem hrvatstvu: “Ne znam što više reći na ovu temu, a da već nije davno sažvakano u nekom predizbornom džinglu. Činjenica je da pripadam jednoj zajednici ljudi s kojima dijelim isti jezik, kulturu i običaje. S nekima malo više te kulture i običaja, s nekima osjetno manje. Poduzetnik sam, zapošljavam ljude, plaćam više poreza od mnogih Hrvata, stvaram dodatnu vrijednost u ovom društvu i poštujem Ustav Republike Hrvatske. Ja sam model uzornog građanina Republike Hrvatske i kao takav, savršeni Hrvat. Onaj koji doprinosi Republici Hrvatskoj.”

Hrvati su politički nepismeni

Naravno, bit će mnogo Hrvata koji će Fitnića proglasiti veleizdajnikom jer je glasao za Dejana Jovića i listu SDSS-a. Što njima ima reći, pitamo ga.

“Nema logike u tome. Na koji to čaroban način moj glas SDSS-ovoj listi izdaje Republiku Hrvatsku? Ima li netko tko mi može protumačiti u kojem se to dijelu SDSS-ovog programa krije izdaja domovine i na koji način? Ako je glasati za SDSS veleizdajnički čin, zašto Izborno povjerenstvo uopće dopušta da se takva lista kandidira pa mene neupućenog dovodi u veleizdajnički položaj?!? Realno, "mnogi Hrvati" su politički nepismeni i bez volje da išta nauče, a ja imam preča posla nego da se bavim tim dangubama. Znaš kako ja to vidim? Ako ti treba majstor ili doktor, ne gledaš je li Hrvat, Srbin, Bošnjak, Talijan..., nego mu gledaš reference, preporuke i iskustvo. Pa zašto bi pri izborima za Europski parlament bilo drugačije? Želim na toj poziciji čovjeka koji može najbolje doprinijeti boljitku Europske unije i Republike Hrvatske u njoj, koji se legalno i legitimno kandidirao na hrvatskim izborima. Tko u tome vidi problem, potencijalni je protuustavni element ili mu je potrebna elementarna izobrazba o politici i demokraciji”, odgovara nam ovaj uspješni poduzetnik.

Razgovor s Fitnićem smo vodili u trenutku dok se još nisu znali konačni rezultati izbora pa ni je li njegov favorit Jović postao eurozastupnik. Zato smo ga za kraj pitali što očekuje od Jovića ako postane zastupnik u Europskom parlamentu, tj. što općenito očekuje od eurozastupnika iz Hrvatske.

Podrška što bržem ulasku balkanskih država u Europsku uniju

“Vjerujem u Europsku uniju. Uz sve probleme i propuste, smatram da je EU i dalje vjerojatno najbolji oblik zajednice ljudi od početka civilizacije. Samim tim, mislim da EU parlament zaslužuje najbolje od domaćih političara”, naglašava Fitnić na početku svojeg opširnijeg odgovora, sada potpuno ozbiljan.

Nastavlja dalje: “Od profesora Jovića očekujem sudjelovanje u krizi oko Brexita. S doktoratom London Schoola of Economics & Political Science i pozicijom docenta na Sveučilištu Stirling, mislim da može dati svoj udio u raspletu te krize i posljedicama koje će nastati nakon toga. Slažem se s Jovićevom politikom što hitnijeg priključivanja balkanskih država u EU. Mislim da je bolje da Srbija i BiH uđu u Europsku uniju nego da budu poligoni ruskog, turskog ili arapskog utjecaja na granicama Europske unije, odnosno Republike Hrvatske. Vjerujem da bi Jovićeva stručnost i kompetencija mogla biti od pomoći EU oko niza političkih problema koje ju pogađaju. Na kraju, mislim da bi s osobom takvog kalibra i hrvatska politika u EU parlamentu mogla postati prepoznatljivija, a da bi Hrvatska mogla očajati svoju ulogu i utjecaj u samoj uniji.”

Iako je glasanje za Jovića i listu SDSS-a svojevrsni donkihotovski potez, Fitnić naš razgovor zaključuje ističući da je on politički realist.

“Ne očekujem jednostavna rješenja ni čarobne poteze koji preko noći rješavaju stvar, ali nadam se da bi stvari mogle ići nabolje. Nekad je i samo ideja o boljem sutra dovoljna”, oprezno je optimističan Neven Fitnić.