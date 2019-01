Zašto Vladu brinu lažne slike, a ne autentični mailovi?

SAMO nekoliko sati nakon što su paketi tjednika Nacional stigli na kioske, vlada je izdala priopćenje. Fotomontaža ministra poljoprivrede s djevojkom u krilu i par lajni kokaina izazvala je njihovu najoštriju osudu, baš su se naljutili. Bijes su, ipak, uspjeli danima skrivati.

U Vladi su danima znali za fotografije

Ako je točno ono što piše u Nacionalu, a nemamo razloga sumnjati u to, premijer Andrej Plenković za fotografije je znao danima i Sigurnosno-obavještajna agencija o svemu ga je informirala. Ministar Tolušić za fotografije je, navodno, znao mjesecima, ali na njih se nije previše obazirao. Danas poručuje da "banda može kupiti kofere".

Vlada je poručila da su te lažne fotografije "još jedan krajnje podmukli pokušaja destabilizacije vlasti i pravnog poretka kroz ponovno plasiranje lažnih informacija o najvišim državnim dužnosnicima, čemu smo svjedočili često u proteklom razdoblju".

Podmukli. Krajnje podmukli. Pokušaj. Destabilizacije.

Na što su zapravo mislili?

Na koje je to plasiranje lažnih informacija o najvišim državnim dužnosnicima mislila vlada u svome pravedničkom priopćenju? Da možda ne misle na objavljivanje mailova koji su pokazali da je ministar obrane Damir Krstičević godinu dana znao da neće biti ništa od kupovine izraelskih borbenih aviona, ali je uporno lagao? Nama se čini da je Krstičevićevo laganje krajnje podmukli pokušaj destabilizacije vlasti. No vlada se nije zabrinula oko toga niti je izdala posebno priopćenje. Ministar unutarnjih poslova nije najavio istragu svih organa represivnog aparata s naredbom da otkriju zašto je Krstičević lagao.

Prave afere prešućuju

Ili možda u vladi misle na mailove nekadašnje potpredsjednice vlade Martine Dalić? Njena grupa Borg svakako bi se mogla okvalificirati kao krajnje podmukli pokušaj destabilizacije pravnog poretka. Nije ni to. Premijer Andrej Plenković radosno je došao na promociju njene knjige, a i DORH je rekao da je tu bilo sve po zakonu.

Možda su mislili na lažne vijesti koje su se dale pročitati u novinama, poput one da Hyundai dolazi u Hrvatsku, samo što nije, već pripremaju specijalnu ediciju automobila s crveno-bijelim kvadratićima. Vijest o tome potekla je iz najužeg vrha vlade. Čini se da nisu ni na to mislili. Barem se o tome nisu oglasili bijesnim priopćenjem.

Nisu se oglasili ni kada je agent SOA-e navodno prijetio predsjedničinom savjetniku da ga je spreman pregaziti automobilom, ni kada je ministar Tolušić tjerao lokalne čelnike da izađu ususret novim vlasnicima Agrokora, ni kada je iz Državnog odvjetništva nestao spis o Milijanu Brkiću. Ništa od toga nije bilo dovoljno da se vlada zgrozi i posegne za formulacijom o krajnje podmuklom pokušaju destabilizacije vlasti i javnog poretka. Zato što je sve istina. I kad su pokušavali lagati, ubrzo bi se otkrilo da lažu.

Aferica kao naručena

Ova im je aferica došla kao naručena iz dvaju razloga. Prvi je taj što će na svako sljedeće novinarsko otkriće moći odmahnuti rukom i pripisati to još jednom krajnje podmuklom plasiranju lažnih informacija. Kupit će si tako malo vremena, a u Hrvatskoj je jako malo vremena sasvim dovoljno jer afere stižu jedna za drugom. To malo vremena bit će im dovoljno da se zaboravi, skrene pažnja, zamuti voda. To se već dogodilo jer su zbog lažnog Tolušića svi već zaboravili na lažljivca Krstičevića.

Cenzura, a ne borba protiv fake newsa

Drugi je razlog taj što je baš u trenutku kad je vlada najavila zakonsku borbu protiv lažnih vijesti i naumila Poreznoj upravi dati ovlasti da gasi internetske stranice, osvanuo divan primjer lažne vijesti, fake newsa, pokušaja diskreditacije. Nazovite to kako hoćete.

U pravedničkom bijesu vlada će imati odriješene ruke da se bori ne samo protiv lažnih vijesti, nego bilo koje vijesti ili medija koji im ne odgovara. Moraju zaštiti vlast i pravni poredak od destabilizacije. Moraju zaštiti jadne građane i njihove preopterećene glave od destabiliziranja povjerenja u HDZ i satelite. Moraju napraviti sve da se to ne dogodi. Moraju zaštiti sebe i samo sebe, bilo kako. Pa i podmuklom cenzurom ili navodnim montažama našmrkanog ministra s kurvom.

