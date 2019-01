Znanstvenici: Led na Grenlandu topi se četiri puta brže nego prije 15 godina

LED na Grenlandu topi se daleko brže nego što se prije mislilo, a moguće je da je već došao do svoje prekretnice, sugerira novo znanstveno istraživanje.

Naime, prema ovoj studiji, objavljenoj u američkom znanstvenom časopisu Proceedings of the National Academy of Sciences, brzina otapanja grenlandskog leda danas je četiri puta viša nego 2003, prenosi Independent.

Znanstvenici koji istražuju globalni rast razine mora proučili su jugozapadnu i sjeverozapadnu regiju Grenlanda i utvrdili da najveći dio izgubljenog leda nije došao od ledenjaka (na moru), već od leda na grenlandskom kopnu. Pri mjerenju promjene ledene mase koristili su podatke iz NASA-e i njemačkog Klimatskog i gravitacijskog eksperimenta (Grace), kao i s GPS stanica diljem grenlandske obale.

Autor studije: Prekasno je da ne bi bilo posljedica

"Što god ovo bilo, ne može se objasniti ledenjacima, jer ih nema mnogo tamo. To je morala biti površinska masa - led se otapao od unutrašnjosti prema obali. To je zato što je atmosfera u prosjeku toplija. Događa se to da površinska temperatura u Tropima raste, plitka voda postaje toplija i zrak postaje topliji", objasnio je vodeći autor studije Michael Bevis.

Prema zaključcima ove znanstvene studije, sve veća količina vode teći će s Grenlanda u ocean tijekom ljetnih mjeseci, što će samo doprinijeti rastu razine mora.

"Znali smo da imamo jedan veliki problem sa sve većom stopom oticanja leda s nekoliko velikih ledenjaka. Ali sada prepoznajemo drugi ozbiljan problem: sve više, znatne količine ledene mase odlaze kao otopljena voda, kao rijeke koje teku u more", rekao je Bevis i dodao da istraživanje ima "ozbiljne implikacije" za obalne američke gradove poput New Yorka i Miamija.

Posebno je alarmantan Bevisov zaključak o tome što nam je činiti: "Jedino što možemo učiniti je prilagoditi se i ublažiti daljnje globalno zagrijavanje - prekasno je da ne bi bilo posljedica. Ovo će uzrokovati dodatni rast mora. Gledamo kako ledeni pokrivač dolazi do prekretnice."