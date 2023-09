FIFA igre nestale su iz prodaje

FIFA I ELECTRONIC ARTS raskinuli su suradnju koja je trajala od 1993. godine. Nove igre pod okriljem EA-a zvat će se EA Sports FC.

Prva takva igra službeno izlazi 29. rujna i puni naziv joj je EA Sports FC 24. Svi oni koji su prednaručili i kupili najskuplje igrino izdanje, mogli su spomenuti naslov zaigrati već 22. rujna.

Iako se to još nikad nije dogodilo, EA je uklonio prijašnje FIFA igre iz prodaje, tik pred izlazak novog naslova. Više se u digitalnom obliku ne mogu kupiti igre od FIFA-e 14 do FIFA-e 23. Tako da je jedini način kako se one mogu nabaviti kupnjom fizičkog izdanja u trgovinama.

Jedine igre kojima se može pristupiti, a da pritom nisu digitalno kupljene, su FIFA 22 i FIFA 23, i to isključivo putem pretplatničke usluge Electronic Artsa, običnog EA Playa ili skuplje verzije EA Play Pro.

EA Sports još uvijek nije izdao nikakvo priopćenje povodom ove situacije. No zato su se fanovi ove nogometne simulacije oglasili po tom pitanju.

"Ionako je to jedna te ista igra već posljednjih 10 godina, osim po pitanju transfera igrača. Dobro uklanjanje", "Ništa vrijedno nije izgubljeno", "Ionako ih sve do 20 imam u fizičkom izdanju", neki su od komentara.