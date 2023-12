Marv iz Sam u kući želi da ga ljudi prestanu pitati ovo pitanje

GLUMAC Daniel Stern, najpoznatiji po ulozi neuspješnog kriminalca Marva iz filmova Sam u kući, otkrio je koje pitanje želi da ga obožavatelji jednostavno više prestanu pitati.

Kada je Stern na posljednjem ComicBooku razgovarao o svojoj trenutačnoj seriji For All Mankind, ispričao je koja su najčešća pitanja koja mu obožavatelji postavljaju o filmovima Sam u kući.

Osim pitanja o tome je li po njemu hodala prava tarantula i kako je bilo raditi s drugim "mokrim banditom" Joeom Pescijem, Stern je otkrio da postoji jedno pitanje koje obožavatelje uvijek zanima.

"Je li boljelo kad si dobio udarac ciglom u lice? Mislim da je možda to. Kad su me ljudi počeli ti ispitivati, rekao sam: 'Znate da je to lažno, zar ne? Postoji odjel za rekvizite. Nisam dobio udarac ciglom po licu'", rekao je glumac.

Dodao je i da je nakon izlaska filma počeo predavati na tečaju medijske pismenosti jer nije želio da ljudi povjeruju kako su ozljede koje su Pesci i on "doživjeli" na filmu stvarne.

"Uvjerljivost toga je prekrasna, ali zabrinulo me do neke točke kad je film zapravo izašao, da sam počeo predavati na tečaju medijske pismenosti. Pitao sam se vjeruju li ljudi doista... Mislim, ovako se rade filmovi, ovako radimo predstave i drago mi je da ste se zabavili. Ali nisam stvarno bio pogođen ciglama u lice. Pa pretpostavljam da je dugačak odgovor na to: 'Ne pitajte me je li boljelo kad sam dobio ciglom u lice'", prenosi MovieWeb.