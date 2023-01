Ovo je najbolji film u 2022. godini prema Metacriticu

METACRITIC, web stranica koja objedinjuje kritike filmova, TV emisija, muzike, knjiga i videoigara, objavila je konačan popis 50 najbolje recenziranih filmova u 2022. godini. Njihov popis uključuje samo filmove koji su dobili najmanje sedam recenzija profesionalnih kritičara.

Oprez! Tekst može sadržavati spojlere

Prvo mjesto na popisu zauzeo je Aftersun, drama iz 2022. koju je napisala i režirala Charlotte Wells, a u kojoj glume Paul Mescal, Frankie Corio i Celia Rowlson-Hall. U Sjedinjenim Američkim Državama 21. listopada 2022. Aftersun je objavio A24, a u Ujedinjenom Kraljevstvu 18. studenog 2022. objavio ga je Mubi.

"Prema kritičarima, to je rijedak film koji ostaje u vašim mislima i nakon posljednjeg kadra", navodi se na Metacriticu.

Naime, riječ je o dirljivoj i potresnoj priči o kompleksnom odnosu oca i kćeri i njihovom posljednjem zajedničkom odmoru. Radnja filma prati emotivno i nostalgično putovanje djevojke Sophie koja se prisjeća ljetovanja sa svojim ocem kada je imala 11 godina. 30-godišnji otac Calum prolazi kroz težak period, noseći se istovremeno s odrastanjem i bitnim godinama svoje kćeri koju ne viđa često.

Inače, Aftersun je jedan od ovogodišnjih favorita za nominaciju za Oscara.

Nakon Aftersuna, na listi najboljih filmova prema Metacriticu našli su se: Tár, No Bears, All the Beauty and the Bloodshed, The Worst Person in the World, Hit the Road, Great Freedom, Mr. Bachmann and His Class, The Quiet Girl, Return to Seoul... Čitav popis možete pogledati ovdje.