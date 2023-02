Mrle: Jugoslaviju nisam volio zbog cenzure. A na kraju danas ne smiješ ni prdnuti

VIJEST od pobjedi Leta 3 na ovogodišnjoj Dori odjeknula je ne samo u regiji već i u Europi gdje sve više i više fanova prognozira odličnu prođu predstavnicima Hrvatske.

Njihova Mama ŠČ! u kratkom se vremenu prometnula u vjerojatno najpopularniju pjesmu s Dore unazad 20 i više godina, a milijunski pregledi to i potvrđuju. S tom popularnošću došla je i kontroverza, a osim onih koji s opusom grupe imaju problema otprije, pojavila se i vojska novih kritičara. Od onih koji žele da se diskvalificiraju zbog "sotonizma", preko onih koji tvrde da se sprdaju sa žrtvama, pa sve do onih koji smatraju da bi tekst i nastup mogli biti problematični organizatorima Eurosonga.

Let 3 je u svakom slučaju podigao prašinu i pritom servirao projekt koji je ekspresno postao viralni hit.

O novonastalom ludilu popričali smo s frontmenom grupe Damirom Martinovićem, kojeg svi daleko bolje poznaju pod umjetničkim imenom Mrle, a razgovor je i započeo komentarom sveopćeg interesa medija rekavši: "To smo tražili, to smo sad i dobili."

Mama ŠČ! je vjerojatno i najveći doraški hit koji smo imali unazad sigurno 20 godina. Neki kažu da je razlog tome to što napokon šaljemo pjesmu "s mudima". Koji je bio razlog da se prijavite na Doru koja nije nešto gdje bi se očekivali bendovi poput Leta 3?

U životu sam radio puno stvari iz jednostavnog razloga - interesirale su me. Odlazak na Doru nije bila frka, ali želio sam da mi budemo ti koji će Doru uvući u naš projekt. Dora je već hrpu godina bila potpuno neinteresantna i sad je to naš projekt i ponovno je zanimljiva svima.

Pjesma je izazvala reakcije u Hrvatskoj i regiji. Za početak, što kažete na ove koji potpisuju peticiju da vas diskvalificira zbog "sotonizma"?

To je prekrasno. Ne može biti bolje. Brkovi mi rastu od takvih, a kurac još više.

Ksenija Urličić rekla je da je ovo prostački, a i da je "ŠČ" uzeto od Novih Fosila koji su imali Hik. Jeste li prostaci i posuđujete li od Novih Fosila?

Ne znam što bismo imali da posuđujemo od Novih Fosila, ali možda smo nešto nesvjesno preuzeli. Ako je "ŠČ" novi "hik", to je super za nas.

Nakon svega nije bitno da se o pjesmi toliko priča, nego da se ima nešto za reći, a to nešto je objedinilo jako puno ljudi u cijeloj regiji. Pjesma je pokrenula to da ljudi komuniciraju i traže neku novu istinu.

A sad malo i o srpskim medijima koji su iz teksta pjesme izvukli nešto što nema nikakve veze s porukom. Je l' dobivate reakcije iz Srbije i kako su reagirali vaši tamošnji fanovi?

Nisam dobio još nikakve reakcije, ali oko toga ne bi trebalo ni biti problema jer znamo tko konstruira takve priče. To što konstruktori takvih priča tvrde da radimo, a to je da sprdamo i provociramo ljude u nevolji, je nešto što nikada ne bih radio. To bi bilo ispod svakog nivoa ljudskosti i ta naša publika u Srbiji to razumije.

Ovi debili od toga žele napraviti priču jer ti Vučićevi pijuni na takvim debilizmima i opstaju. A takvih ima svuda. Ljudi su povodljivi.

Kakva je situacija s BBC-jem i EBU-om? Hoće li biti problema?

Ne vidim zašto bi u tome uopće postojao neki problem. To su sve vrlo jasne stvari, a i mislim da bi to diskvalificirali isti tren kada smo se prijavili na Doru da nešto nije štimalo. BBC krajem mjeseca dolazi na tri dana u Rijeku kako bi snimili lijep prilog o gradu iz kojeg dolazi Let 3.

Pjesma je antiratna. Kako smo uopće došli do toga da toliko raspravljamo o tome treba li dopustiti izvođenje antiratne pjesme?

Ti kojima se to ne sviđa samo to i vide. Ljudi se boje svega i svačega. Evo, imamo ove koji misle da je razlog potresa koji je ovih dana pogodio Hrvatsku to da je netko pokazao guzicu. Da ih Bog kažnjava zbog guzice.

A meni je guzica dobra fora. Guzica ljude razbudi, privuče im pažnju i onda počnu razmišljati. I to je onda pravi trenutak da im tako razbuđenima nešto ispričaš. Da im pokažeš da postoji i neki drugi svijet od onog kojeg oni vide. Ja nemam ništa protiv njihovog viđenja, ali imam problem ako svoje viđenje svijeta nameću kao jedino. Moramo biti malo tolerantniji.

Što ako vas odluče cenzurirati ili mijenjati dijelove pjesme ili nastupa, hoćete li raditi preinake ili...?

Ne znam ni što bi to moglo biti. Ako se radi o nekim manjim preinakama koje ne mijenjaju smisao pjesme, onda je to u redu, ali ako će nam netko prekrajati cijelu pjesmu, onda mi to nije u interesu. Bili tamo samo klaunovi, a ovo nije samo klaunska pjesma. Takva je zbog Eurosonga, ali ima i jaku poruku i vidi se da ta poruka djeluje.

Mislim da će oni vidjeti da je ta poruka važna i da se neće zajebavati s tim tako da uškopimo cijelu pjesmu. Ako se ipak odluče svemu odrezati jaja, onda ću ja biti zadovoljan time što smo već dosegli do ovog trenutka.

U ovoj ste fazi već vjerojatno navikli na te šokove i pokušaje cenzure onoga čime se bavite. Koji je neki najzajebaniji/najdraži trenutak u karijeri koji pamtite da vas je netko pokušao cenzurirati?

Prije korone sam se počeo igrati sa snimanjem raznoraznih kratkih videa. Prvo je bila Kaluđerica bez nosa, onda Čupač pičke pa ŠČ i ljudima se to svidjelo. No, onda su mi nakon jedne objave blokirali stranicu i to mi se nije svidjelo jer već smo jako puno ljudi skupili, a to nije bilo jednostavno.

Društvene mreže su pretjerano cenzurirane. Kad se sjetim bivše države, nije bilo slobode govora, s tim se nikada nisam mogao pomiriti i zato je nikada nisam volio. Veselio sam se ovom novom sustavu i onda je došao internet i ne možeš više ni prdnut, a oni rade probleme oko gole guzice.

Sve to gledaju djeca, a dok oni zabranjuju guzice, u isto vrijeme im serviraju daleko gore sadržaje. Baš sam nedavno vidio tog jednog lika, nije bitno kojeg, ali govori da on ne bi pomagao Turcima u potresu jer mu nisu simpatični. I takav čovjek i dalje ima stranicu i gledaju ga hrpe mladih ljudi. Čega je on primjer? To su najštetniji sadržaji.

Danas su svi šokirani svačime. Je li danas lakše ili teže izazvati reakciju?

Mislio sam da danas više neće funkcionirati kad pokažeš guzicu, ali funkcionira bolje nego ikad. Sve je gluplje društvo. Ali ok, možda je to i dobro. Samo nekom staviš guzicu pod nos, on se brecne pa mu nešto i kažeš. Mi smo se nekad puno više mučili da isprovociramo narod, a danas, izgleda, su dovoljne guzičice i to je previše.

Kako bi izgledao nastup da vam je baš sve dopušteno?

Mi smo sve to napravili iz gušta, ali ne znam gdje bi to završilo da nismo imali granica. Problem Dore je to da ne sviramo, nego su samo vokali uživo, a ja kad ne sviram, ne znam što bih radio pa je pitanje što bi se sve tu dogodilo.

Ali nismo ni radili previše kompromisa. Ok, možda su kompromis bile te tange koje smo nosili ispod kostima jer ih inače ne nosimo, ali nismo ih obukli zbog tih ljudi, nego zbog djece koja će možda gledati nastup pa bi im to bilo previše. Ne treba forsirati i plašiti ih.

Ja samo znam da bi to na našem koncertu bilo najnormalnije. Ja se ionako najbolje osjećam bez gaća. Jeb'o gaće.

Internet je prepun reakcija i ovo je baš viralni hit. Međutim, cijela ŠČ kampanja traje puno dulje nego što ljudi znaju o čemu je riječ. Kako je uopće došlo do cijele te ŠČ priče? Je li već postojala pjesma ili je pjesma uklopljena u nešto što je već postojalo?

ŠČ je nastao kad sam stavljao cipelu na glavu i pokušao što dulje ostati miran da mi ne padne s glave. Ja sam izgovarao ŠČ da tijelo ostavim mirnim, a taj video je skupio preko 100 tisuća pregleda. Nakon toga smo napravili pivo koje se zove ŠČ, pa onda čarape i od toga je nastao brend.

Onda smo u ljeto radili predstavu Lizistrata u Splitu i tamo sam čuo pjesmu Predraga Lucića, a za predstavu je nastalo toliko glazbe da smo od toga odlučili napraviti ratnu operu. Lucićeva pjesma me inspirirala da napišem ovu pjesmu i onda sam u to odlučio ubaciti i taj ŠČ.

I kako su došle pripreme za Doru, tako smo i mi imali tu dobru pjesmu koju smo odlučili prijaviti pa što bude. Aktualna je tema, jeb'o Euroviziju, mi ćemo sve napraviti onako kako hoćemo i nek sve ide u kurac. I tako je to bilo i Dora je sad naš projekt.

Ali kod mene se ništa ne događa svjesno, nego nastane iz neke igre.

Jesi li slušao neke druge predstavnike na Eurosongu? Je l' ti se netko svidio?

Ma ništa nisam čuo. Niti jednu.

Znači li ova pjesma i da radite na novom albumu?

Ja bih volio da stvarno napravimo tu ratnu operu u kojoj će biti i Let 3, TBF, Ivanka i svi koji bi surađivali na tome, ali paralelno s tim bismo mogli i novi album. To su moje želje, ali što će se od toga napraviti, to ne znam.

Ove obrade koje smo radili s drugim izvođačima kao što su Tereza, Vuco i TBF, to će sad 100 posto izaći, a gore će biti i Mama ŠČ!.