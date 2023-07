Novi viralni trend: Zašto mladi sve češće za TikTok snimaju trenutak kada daju otkaz

NOVI trend proširio se TikTokom. Ekipa koja pripada uglavnom generaciji Z i milenijalcima daje otkaz na poslu dok snima lajv na TikToku. Sve to objavljuju pod hashtagom #quittok. Otkako je počela pandemija, ljudi su smislili razne metode za napuštanje posla - od "tihog otkaza" o kojemu smo pričali prošle godine do otkaza uživo koji je trenutno viralni hit.

Milijuni pregleda

Korisnici TikToka snimaju se ili emitiraju uživo točan trenutak kada daju otkaz na svom poslu. Bilo da se davanje otkaza daje uživo, online ili da pošalju e-mail, sve to zabilježe videom. Na taj način, čini se, traže podršku od milijuna korisnika te društvene mreže dok završavaju jedno poglavlje svog poslovnog života i započinju drugo.

Hashtag #quittok trenutačno ima više od 50 milijuna pregleda, što pokazuje da mnogi prate taj sadržaj. Jedna korisnica imena Darby u veljači je objavila video u kojem razgovara sa svojom šeficom. Dala je otkaz bez da je to stvarno izgovorila. "Ne mogu to reći, ne znam kako da to kažem", kaže Darby.

Šefica joj na to odgovara: "Znala sam da će do ovoga doći. U redu je. Ako misliš da je ovo ono što trebaš učiniti, potpuno razumijem. Bit ćemo tužni i nedostajat ćeš nam, ali sam uzbuđena zbog tebe." Taj video pregledan je više od 13 milijuna puta.

Terapeutkinja: Ovo je sasvim uobičajeno za mlađe generacije

Ona je jedna od prvih koja se prihvatila trenda #quittok. Korisnik poznat kao Stove još je prošle godine snimio za TikTok kako daje otkaz i prelazi na novu poziciju u novoj firmi.

Terapeutkinja Tess Brigham kaže da je ovakav način davanja otkaza sasvim uobičajen za mlade budući da su oni odrasli na internetu, pa im je prirodno postalo javno dijeliti privatne trenutke i prekretnice u životu.