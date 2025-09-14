Prijateljice (84) obišle svijet u 80 dana s budžetom od 29 dolara po noćenju

PRIJATELJSTVO sklopljeno u kasnijim godinama pretvorilo se u nevjerojatnu avanturu života za 84-godišnje Eleanor Hamby i Sandru Hazelip. Neustrašive Eleanor i Sandra obišle su svih sedam kontinenata u samo 80 dana, a njihova priča o znatiželji, otpornosti i životu punim plućima postala je globalna inspiracija.

Prijateljstvo rođeno iz tragedija

Eleanor i Sandra poznaju se više od dva desetljeća, no njihova veza postala je neraskidiva tek nakon što su obje doživjele teške osobne gubitke. Upoznavši se na radionici medicinskih misija u Dallasu, dijelile su strast prema humanitarnom radu. Pet godina nakon što je Sandrin suprug preminuo, Eleonorin je iznenada stradao u nesreći na tenisu. Mjesec dana kasnije, Sandra je nazvala Eleanor s neobičnom ponudom.

Trebala je smještaj dvije noći tjedno u Abileneu u Teksasu, gdje je otvarala gerijatrijsku kliniku. "Rekla je: 'Trebam krevet dvije noći tjedno. Ako mi daš krevet, vodit ću te na večeru'", prisjeća se Eleanor. "Znate što? To je bilo prije 20 godina, i ona je još uvijek ovdje nekoliko noći tjedno, i tako je počelo prijateljstvo."

Iako potpuno različitih osobnosti - Sandra je topla i nježna, a Eleanor odvažna avanturistica - ubrzo su shvatile da na svijet gledaju na isti način. "Tada smo počele shvaćati, o moj Bože, nekako gledamo na svijet kroz isti par naočala", kaže Hamby.

Budžet za noćenja bio im je 29 dolara

Njihova zajednička filozofija da se radost može pronaći svugdje, čak i s ograničenim budžetom, postala je temelj njihovih putovanja. Prva velika zajednička avantura bila je vožnja Transsibirskom željeznicom 2008. godine, i to drugim razredom. Načelo da nikada ne putuju prvom klasom i drže se budžeta od samo 29 dolara po noćenju postalo je njihov zaštitni znak.

"Ako putujete prvim razredom, znate li s kim razgovarate? S drugim turistima", naglašava Hamby. "Ali ako putujete drugim razredom boravite u malim, obiteljskim pansionima... Znate li koga upoznajete? Sve lokalne ljude tamo."

Do 2020. godine, nakon niza zajedničkih putovanja, Sandra je iznijela hrabru ideju: zašto ne bi obišle svijet u 80 dana za njihov 80. rođendan? Inspirirane Phileasom Foggom Julesa Vernea, isplanirale su svaki detalj, no pandemija COVID-19 sve je zaustavila. Nisu se predale. U siječnju 2023. godine, s novim motom "oko svijeta u 80 dana u 81. godini i još uvijek u pokretu", konačno su krenule na put.

Od Antarktike do piramida u Kairu

Njihovo putovanje započelo je na Antarktici, a zatim su "cik-cak" obilazile svijet. U Kairu su pronašle najjeftiniji smještaj za samo 13 dolara po noći. Iskustvo je bilo nezaboravno - skromna, obiteljska kuća bez hotelskog natpisa, ali s čistom sobom i pogledom s krova na piramide. "Fenomenalno", opisuje Hamby. "Mogle smo gledati svjetlosnu predstavu za 13 dolara."

Njihove priče odjeknule su diljem svijeta, a one su neočekivano postale viralne zvijezde poznate kao "putujuće bake".

Viralna slava i nova knjiga

Iako su im stilovi putovanja različiti, jer Eleanor voli roniti s morskim psima, a Sandra preferira dobru knjigu, njihovo prijateljstvo ih je obogatilo. "Ellie je neustrašiva", kaže Hazelip, dodajući da ju je prijateljica gurnula izvan zone komfora. Unatoč tome što zajedno imaju četiri umjetna koljena, putovanja su prošla bez zdravstvenih problema.

Iako više ne planiraju ponoviti vrtoglavu avanturu od 80 dana, odlučile su nastaviti istraživati svijet sporijim tempom. Svoja iskustva podijelit će u nadolazećoj knjizi "Here We Go: Lessons for Living Fearlessly from Two Traveling Nanas", koja izlazi 16. rujna.

"Mislile smo da idemo oko svijeta da se zabavimo za sebe, ali ovo je bila šlag na torti za nas", kaže Hazelip o podršci koju su dobile od ljudi diljem svijeta. Njihov savjet drugima je jednostavan: "Tamo vani je velik, prekrasan svijet koji vas čeka, a ljudi s kojima ćete se sresti također čekaju da im otvorite svoje srce", poručuje Hamby.