8 Sorosevih prognoza o politici, tržištu, Facebooku i Googleu. Što je pogodio?

MILIJARDER George Soros nije stidljiv kad su u pitanju predviđanja na financijskom tržištu ili šire. Soros je investitor gotovo mitskog statusa, koji je trgujući na tržištima valuta i kapitala zaradio gotovo 40 milijardi dolara. Quantum Fund pokrenuo je 1973. godine, ali je do 2011. godine vratio sav vanjski kapital i posvetio se isključivo upravljanju vlastitim novcem. Soros je također vrlo zainteresiran za politiku, donirajući većinu svoga bogatstva Zakladi Otvoreno društvo, koju je pokrenuo kako bi promicao demokraciju i ljudska prava širom svijeta, piše web stranica businessinsider.com.

”Kad shvatimo da je nesavršeno razumijevanje ljudsko stanje, te da nije sramota biti u krivu, nego ne htjeti ispraviti svoje pogreške”, napisao je u knjizi ”Soros on Soros: Staying Ahead of the Curve”.

Market Insider donosi ishode osam Sorosevih predviđanja.

1. Demokrati će 2018. pobijediti uvjerljivom većinom

Datum: siječanj 2018.

Predviđanje: Soros je prognozirao uvjerljivu pobjedu demokrata na izborima 2018.

”Predsjedniku Trumpu priznajem da je briljantno motivirao svoje gorljive pristaše, ali svaki je takav pristaša stvorio još veći broj gorljivih suparnika, koji su podjednako snažno motivirani. Zato očekujem uvjerljivu pobjedu demokrata na izborima 2018.”, rekao je Soros na Svjetskom gospodarskom forumu.

Ishod: Uglavnom točno.

Demokrati su ponovno uspostavili kontrolu nad Zastupničkim domom Kongresa, ali su republikanci zadržali kontrolu nad Senatom. Soros je prognozirao i da Trump neće biti ponovno izabran za predsjednika 2020. godine, što tek treba vidjeti hoće li se dogoditi.

2. Bitcoin je napuhani balon

Datum: siječanj 2018.

Predviđanje: Soros je rekao kako su kriptovalute napuhani baloni, a posebice se narugao bitcoinu.

”Kriptovaluta je pogrešan naziv, to je tipičan balon, koji se uvijek temelji na određenom nesporazumu. Bitcoin nije valuta, zato što valuta treba biti stabilan čuvar vrijednosti, a valuta koja u jednom danu može fluktuirati 25 posto dnevno ne može se koristiti, na primjer, za isplatu plaća. Takve plaće mogle bi pasti 25 posto u jednom danu. To je spekulacija koja se temelji na nesporazumu”, rekao je Soros.

Ishod: Točno.

Bitcoin je izgubio 70 posto vrijednosti i u prosincu 2018. godine pao na 3136 dolara. Nakon toga se ponešto oporavio, te je njegova trenutačna vrijednost malo ispod 8000 dolara.

3. Googleu i Facebooku su dani odbrojani

Datum: siječanj 2018.

Predviđanje: Facebook i Google suočit će se s problemima

“Facebook i Google kontroliraju više od polovice svih prihoda od oglašavanja na internetu. Oni tvrde da su samo distributeri informacija. Činjenica da su oni gotovo monopolistički distributeri informacija ukazuje da se radi o javnim uslugama i da ih treba podvrgnuti strožoj regulaciji, kako bi se očuvala konkurencija, inovacije, te pošten i otvoren univerzalni pristup”, rekao je 87-godišnjak svojim gostima tijekom jednog govora.

Ishod: Donekle točno.

Iako i Facebook i Google i dalje postoje, obje kompanije našle su se pod pritiskom zbog zabrinutosti za privatnost povezanu s njihovim poslovnim modelima. Facebook se posebice našao na udaru Kongresa zbog načina na koji je iskorišten za rusko uplitanje u predsjedničke izbore 2016. Njegova je dionica pala gotovo 44 posto u odnosu na vrhunac iz lipnja 2018., ali se tijekom 2019. godine oporavila.

4. Sljedeća financijska kriza dogodit će se u Europi

Datum: svibanj 2018.

Predviđanje: Europa je u opasnosti od još jedne velike financijske krize

”Možda se krećemo prema još jednoj velikoj financijskoj krizi. Više se ne radi o figurativnom govoru kad kažemo da je Europa u egzistencijalnoj opasnosti, to je surova stvarnost. Euro ima mnoge neriješene probleme, ne smije se dopustiti da ti problemi unište Europsku uniju”, rekao je Soros.

Ishod: Netočno (barem zasad).

Europska financijska tržišta doimaju se mirnima. Talijanske 10-godišnje obveznice daju prinos od 2,7 posto, samo malo više od američkih (2,4 posto).

5. Argentina će vratiti svoje dugove

Datum: kolovoz 2016.

Predviđanje: Argentina će isplatiti dospjeli dug iz 2001. godine

Jedna je tužba otkrila da je kompanija Quantum Partners, koju kontrolira Soroseva obitelj, imala obveznice argentinske vlade, koje su dospjele, ali nisu isplaćene. Nenaplaćena potraživanja iz 2001. imao je i suparnički upravitelj hedge-fonda Paul Singer.

Ishod: Točno.

Investitori iz hedge-fondova na kraju su ostvarili zapanjujući povrat svojih ulaganja. Singerov hedge-fond Elliot Management navodno je zaradio dvije milijarde dolara. Podaci za Sorosa nisu poznati.

6. Sljedeća financijska kriza dogodit će se u Kini

Datum: travanj 2018.

Predviđanje: Financijska kriza u Kini.

”Kina sablasno podsjeća na ono što se dogodilo tijekom financijske krize 2018. godine u SAD-u. I ta je kriza bila potaknuta rastom kredita. Većina novca koji daju banke koristi se za saniranje loših dugova i održavanje kompanija koje su gubitaši”, rekao je Soros u Asia Societyju.

Ishod: Netočno (barem zasad).

Kinesko gospodarstvo značajno je usporilo rast u 2018. i 2019., što je utjecalo na financijska tržišta. Međutim, čini se da nema znakova krize kakva se dogodila u SAD-u, unatoč visokoj zaduženosti kompanija.

7. U Iranu će se dogoditi promjena režima

Datum: veljača 2012.

Predviđanje: sadašnji iranski režim neće potrajati godinu dana.

Ishod: Točno.

Tvrdolinijaški predsjednik Mahmoud Ahmadinejad izgubio je na izborima 2012., a njegovo je mjesto zauzeo reformist Hassan Rouhani. Međutim, nije se dogodila potpuna promjena režima, jer je ajatolah Khamenei, ustoličen još 1989. godine, zadržao svoju poziciju vrhovnog vođe.

8. Britanska vlada devalvirat će funtu

Datum: rujan 1992.

Predviđanje: Britanska vlada bit će prisiljena odustati od europskog tečajnog mehanizma i devalvirati funtu, te tako stvoriti neočekivanu dobit za sve one koji je ne posjeduju.

Ishod: Točno (potencijalno upravo zbog njegovih postupaka).

Unatoč visokim kamatnim stopama i do 10 posto na kratkoročne pozajmice, britanska vlada bila je prisiljena devalvirati funtu 16. rujna 1992. Istog dana Soros je počeo prodavati svoje funte i to u ukupnoj vrijednosti od 8,5 milijardi dolara. “Bili smo najveći pojedinačni čimbenik na tržištu u danima prije raspada europskog tečajnog mehanizma”, rekao je tada Soros za The Times.

“Milijarda je točna procjena naše dobiti, ali ne funti, nego dolara”, rekao je Soros. New York Times pisao je kako se dobit odnosi na fondove kojima je Soros upravljao, a ne na njega osobno.