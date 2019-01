Australija se prži na 50 °C, najgore dolazi. Šišmiši i ribe masovno izumiru

AUSTRALIJA je na udaru snažnog toplinskog vala koji nastavlja harati čitavom zemljom, uzrokujući pritom smrt mnogih divljih životinja, piše CNN.

Dok se dijelovi Europe bore s rekordnim nanosima snijega, australske vlasti upozoravaju svoje sugrađane da izbjegavaju boravak na otvorenom zbog rekordnih temperatura u nekim dijelovima zemlje koje će se zadržati te čak i rasti sljedećih dana.

The past 4 days are in Australia's top 10 warmest days on record—and the trend looks like continuing today. The nights have been warm too, which is what defines #heatwave conditions https://t.co/u6dbfmKPk6 Stay cool, check on loved ones & follow advice from health authorities pic.twitter.com/8Qisw9m4LM