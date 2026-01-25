Britansko istraživanje: Djeca ne znaju listati knjige, pokušavaju ih svajpati

ALARMANTAN broj djece koja kreću u školu ne zna pravilno koristiti knjige, a neka čak pokušavaju okretati stranice prelaskom prsta, kao na ekranu pametnog telefona. Novo istraživanje britanske dobrotvorne organizacije Kindred Squared pokazalo je da gotovo trećina predškolaraca ne zna pravilno rukovati knjigom, piše Futurism.

Problem s osnovnim vještinama

Ovaj bizarni fenomen nije zabilježen prvi put. Istraživači iz Kindreda pojašnjavaju da se "korištenje" knjiga promatra odvojeno od pismenosti. Fokus je na djetetovoj sposobnosti da intuitivno okreće stranice, umjesto da s njima pokušava stupiti u interakciju kao s ekranom osjetljivim na dodir. Iako 44 posto roditelja smatra da bi njihovo dijete to trebalo znati, stvarnost je, prema anketi provedenoj na 1000 učitelja, da 28 posto djece to ne može.

Istraživanje, koje se bavilo i drugim aspektima spremnosti za školu, otkrilo je i da otprilike četvrtina djece nije naučena koristiti toalet te ne može samostalno jesti i piti.

Utjecaj ekrana na razvoj

Ovi nalazi tmuran su odraz načina na koji su pametni telefoni zavladali našim životima i pojačavaju zabrinutost zbog utjecaja vremena provedenog pred ekranom na dječji razvoj. Roditelji, često i sami ovisni o svojim uređajima, prenose loše navike, stvarajući generacije takozvanih "iPad beba".

Veza između vremena provedenog pred ekranom i dijagnoza ADHD-a dokumentirana je u studiji koja je pratila tinejdžere tijekom četiri godine. Za djecu mlađu od četiri godine, studija iz 2023. otkrila je da ona koja provode nekoliko sati dnevno gledajući ekrane imaju veću vjerojatnost da će propustiti ključne razvojne ciljeve, uključujući one povezane s jezikom, socijalnim i finim motoričkim vještinama.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Druga studija povezala je korištenje ekrana osjetljivih na dodir kod male djece s dugoročnim problemima u regulaciji emocija. Dodatnu zabrinutost izaziva i istraživanje na djeci mlađoj od 12 godina, koje je pokazalo da što su djeca bila mlađa kad su dobila pametni telefon, to je bio veći rizik od pretilosti, nedostatka sna i depresije.

Novi izazovi s umjetnom inteligencijom

U međuvremenu, umjetna inteligencija - u čije uvođenje u škole tehnološki divovi ulažu milijune dolara - dodaje novu dimenziju rizika ovim već ionako ovisničkim uređajima. Mnoga djeca i tinejdžeri razvijaju odnose sa svojim AI suputnicima, dok neki roditelji čak umiruju svoju djecu dopuštajući im da satima razgovaraju s glasovnim asistentima temeljenim na umjetnoj inteligenciji.

Škole poduzimaju mjere

Ovakve zabrinutosti potaknule su neke škole da u potpunosti zabrane pametne telefone. Iako učitelji tvrde da su te mjere već poboljšale atmosferu u školama, one ne mogu kontrolirati kako roditelji dopuštaju djeci korištenje uređaja kod kuće, što i potvrđuje novo istraživanje.