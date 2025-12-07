Istraživanje: Društvene mreže uzrokuju "truljenje mozga" kod djece mlađe od 5 godina

MOZAK djece mlađe od pet godina prolazi kroz razdoblje nevjerojatno brzog rasta. Upravo zato je iznimno zabrinjavajuće što tu ključnu fazu razvoja nenamjerno ometamo izlažući djecu golemoj količini digitalnog sadržaja. To se još naziva i "truljenjem mozga".

Na raširene štetne posljedice upozorava se u analitičkom izvješću Centra za socijalnu pravdu (CSJ), britanske organizacije usmjerene na politike za borbu protiv siromaštva, piše Futurism.

Fizičke i psihičke posljedice

Da utjecaj ovog masovnog, nekontroliranog "eksperimenta" već ima stvarne posljedice, svjedoče i odgojitelji. "Imam dvoje djece u svom razredu koja fizički ne mogu sjediti na tepihu", izjavila je jedna učiteljica citirana u izvješću.

"Nemaju snagu trupa. A kad sam u srpnju posjetila jednu od djevojčica, nikad nije bila u vrtiću, sjedila je na kutnoj sofi s iPadom pa nije razvila snagu trupa i to stvarno utječe na cijeli njezin razvoj."

Istraživači CSJ-a upozoravaju da djeca zbog poplave nekvalitetnih videozapisa i sadržaja na društvenim mrežama pate od "anksioznosti i poremećaja spavanja". Druga istraživanja također su potvrdila da djeca koja koriste društvene mreže postižu lošije rezultate na testovima pamćenja i čitanja, dok povećano vrijeme pred ekranom može izazvati depresiju i ovisničko ponašanje kod svih dobnih skupina.

Alarmantna statistika

Svoj rad CSJ temelji na izvješću britanskog Ureda za komunikacije (Ofcom) iz svibnja ove godine, koje je anketiralo roditelje o medijskim navikama njihove djece. Istraživanje je pokazalo da otprilike jedno od petero djece u dobi od tri do pet godina samostalno koristi društvene mreže.

Još alarmantnije, čak 37 posto anketiranih roditelja priznalo je da njihova djeca te dobi imaju pristup društvenim mrežama, što je značajan porast u odnosu na 29 posto zabilježenih prije tri godine. Prema procjeni CSJ-a, radi se o čak 814.000 djece u Velikoj Britaniji čiji su mozgovi u razvoju izloženi nefiltriranim i često štetnim internetskim sadržajima.

Isto izvješće otkrilo je i da je četvrtina osmogodišnjaka i devetogodišnjaka koji igraju online igre stupila u kontakt s nepoznatim osobama, što takva okruženja čini popularnim mjestom za predatore.

"Ovo bi trebalo zabrinuti sve nas"

"Ovo istraživanje je duboko alarmantno", rekao je Lord Nash, član britanskog Doma lordova i bivši parlamentarni podtajnik za škole, citiran u izvješću. "S obzirom na to da su stotine tisuća djece mlađe od pet godina sada na ovim platformama, djeca koja još nisu naučila čitati, a hrane se sadržajem i algoritmima osmišljenim da privuku odrasle, trebalo bi zabrinuti sve nas."

Istraživači su također izrazili zabrinutost. "Zabrinuti smo zbog rastuće anksioznosti i distresa povezanog s identitetom, a koji su povezani sa stalnom stimulacijom s ekrana, pri čemu škole izvještavaju o opadanju pažnje i promjenama u ponašanju povezanim s online normama", napisali su.

Potrebne su hitne mjere

Kako bi se djeca zaštitila, Centar za socijalnu pravdu preporučio je nekoliko konkretnih mjera. Predlažu podizanje dobne granice za korištenje društvenih mreža na 16 godina, potpunu zabranu pametnih telefona u školama te pokretanje nacionalne kampanje za podizanje svijesti o opasnostima koje internet i društveni mediji predstavljaju za javno zdravlje.